Программа Россия 1 на 28 января 2023, телепрограмма на весь день

Телепрограмма Россия 1 на 28 января 2023 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.
Программа передач Россия 1 на 28.01.2023
05:00 Утро России. Суббота
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 По секрету всему свету
09:00 Формула еды. Самарская область. Тушенка
09:25 Пятеро на одного
10:10 Сто к одному
11:00 Вести
12:00 Доктор Мясников
13:05 Взгляд из вечности
17:00 Вести
18:00 Привет, Андрей! Песни старых дворов
20:00 Вести
21:00 Кстати, о бабочках
00:35 Перекрёсток
03:55 Обет молчания
В программе возможны изменения.