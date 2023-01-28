Программа Россия 1 на 28 января 2023, телепрограмма на весь день

Телепрограмма Россия 1 на 28 января 2023 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.



Программа передач Россия 1 на 28.01.2023



05:00 Утро России. Суббота

08:00 Вести. Местное время

08:20 Местное время. Суббота

08:35 По секрету всему свету

09:00 Формула еды. Самарская область. Тушенка

09:25 Пятеро на одного

10:10 Сто к одному

11:00 Вести

12:00 Доктор Мясников

13:05 Взгляд из вечности

17:00 Вести

18:00 Привет, Андрей! Песни старых дворов

20:00 Вести

21:00 Кстати, о бабочках

00:35 Перекрёсток

03:55 Обет молчания



В программе возможны изменения.