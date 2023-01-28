Программа ТВЦ на 28 января 2023, телепрограмма на весь день

Телепрограмма ТВЦ на 28 января 2023 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.
Программа передач ТВЦ 28.01.2023
04:40 Закон и порядок
05:05 10 самых... Звёздные ДТП
05:35 Муж в хорошие руки. 1-я - 4-я серии
07:15 Православная энциклопедия. Свободная тема. Разговор со священником Алексием Уминским. Путешествие в Белёв. Православная иконография Страшного суда. Продолжение беседы
07:45 «Смотри и смейся!« Юмористический концерт
09:00 Сердце женщины. 1-я серия
09:55 Сердце женщины. 2-я серия
10:55 За витриной универмага
11:30 События
11:45 За витриной универмага
13:00 Миллионерша. 1-я серия
13:40 Миллионерша. 2-я серия
14:30 События
14:45 Миллионерша. 3-я серия
15:55 Миллионерша. 4-я серия
17:20 Взгляд из прошлого. 1-я - 4-я серии
21:00 «Постскриптум« с Алексеем Пушковым
22:05 Право знать!
23:20 События
23:30 Обжалованию не подлежит. Гад
00:10 Приговор. Шакро Молодой
00:50 Специальный репортаж. ДНК наци
01:15 Хватит слухов! 72-я серия
01:45 Прощание. Жанна Фриске
02:25 Прощание. Аркадий Райкин
03:10 Прощание. Владимир Высоцкий
03:50 Прощание. Александр Абдулов
04:30 Игорь Старыгин. Последняя дуэль
В программе возможны изменения.