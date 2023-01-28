Программа ТВЦ на 28 января 2023, телепрограмма на весь день

Телепрограмма ТВЦ на 28 января 2023 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.



Программа передач ТВЦ 28.01.2023



04:40 Закон и порядок

05:05 10 самых... Звёздные ДТП

05:35 Муж в хорошие руки. 1-я - 4-я серии

07:15 Православная энциклопедия. Свободная тема. Разговор со священником Алексием Уминским. Путешествие в Белёв. Православная иконография Страшного суда. Продолжение беседы

07:45 «Смотри и смейся!« Юмористический концерт

09:00 Сердце женщины. 1-я серия

09:55 Сердце женщины. 2-я серия

10:55 За витриной универмага

11:30 События

11:45 За витриной универмага

13:00 Миллионерша. 1-я серия

13:40 Миллионерша. 2-я серия

14:30 События

14:45 Миллионерша. 3-я серия

15:55 Миллионерша. 4-я серия

17:20 Взгляд из прошлого. 1-я - 4-я серии

21:00 «Постскриптум« с Алексеем Пушковым

22:05 Право знать!

23:20 События

23:30 Обжалованию не подлежит. Гад

00:10 Приговор. Шакро Молодой

00:50 Специальный репортаж. ДНК наци

01:15 Хватит слухов! 72-я серия

01:45 Прощание. Жанна Фриске

02:25 Прощание. Аркадий Райкин

03:10 Прощание. Владимир Высоцкий

03:50 Прощание. Александр Абдулов

04:30 Игорь Старыгин. Последняя дуэль



В программе возможны изменения.