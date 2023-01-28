Программа НТВ на 28 января 2023, телепрограмма на весь день

Телепрограмма НТВ на 28 января 2023 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.
Программа передач НТВ 28.01.2023
04:50 Стажёры. 6-я - 8-я серии
07:25 Смотр
08:00 Сегодня
08:20 Поедем, поедим!
09:20 Едим дома
10:00 Сегодня в Москве
10:20 Главная дорога
11:00 «Живая еда» с Сергеем Малозёмовым«
12:00 Квартирный вопрос
13:00 «Неизлечимого все меньше». Научное расследование Сергея Малозёмова»
15:00 Своя игра
16:00 Сегодня
16:20 ЧП. Расследование
17:00 Следствие вели...
19:00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым
20:20 Ты не поверишь!
21:20 Секрет на миллион. Валерия и Иосиф Пригожин
23:20 «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном
00:00 Квартирник НТВ у Маргулиса. Александр Шпагин к 85-летию Владимира Высоцкого
01:30 Дачный ответ
02:25 Бомбила. Продолжение. 24-я серия
03:10 Крысолов. 1-я серия
04:00 Крысолов. 2-я серия
04:55 Не может быть!
В программе возможны изменения.