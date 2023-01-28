Программа НТВ на 28 января 2023, телепрограмма на весь день

Телепрограмма НТВ на 28 января 2023 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.



Программа передач НТВ 28.01.2023



04:50 Стажёры. 6-я - 8-я серии

07:25 Смотр

08:00 Сегодня

08:20 Поедем, поедим!

09:20 Едим дома

10:00 Сегодня в Москве

10:20 Главная дорога

11:00 «Живая еда» с Сергеем Малозёмовым«

12:00 Квартирный вопрос

13:00 «Неизлечимого все меньше». Научное расследование Сергея Малозёмова»

15:00 Своя игра

16:00 Сегодня

16:20 ЧП. Расследование

17:00 Следствие вели...

19:00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым

20:20 Ты не поверишь!

21:20 Секрет на миллион. Валерия и Иосиф Пригожин

23:20 «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном

00:00 Квартирник НТВ у Маргулиса. Александр Шпагин к 85-летию Владимира Высоцкого

01:30 Дачный ответ

02:25 Бомбила. Продолжение. 24-я серия

03:10 Крысолов. 1-я серия

04:00 Крысолов. 2-я серия

04:55 Не может быть!



В программе возможны изменения.