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Программа 5 канала на 28 января 2023, телепрограмма на весь день



Телепрограмма 5 канала на 28 января 2023 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.

Программа передач 5 канал 28.01.2023

05:00 Великолепная пятёрка-5. Роковая игра
05:25 Великолепная пятёрка-3. Потанцуем
06:05 Акватория. Пропавшая невеста
06:40 Акватория. Концы в воду
07:25 Акватория. Призрак
08:15 Акватория. Ветер перемен
09:00 Светская хроника
10:05 Они потрясли мир. Инна Чурикова. Сила женщины в ее слабости
10:55 Дознаватель. Пикник
11:55 Дознаватель. Белые ночи
12:55 Дознаватель. Поединок
13:55 Дознаватель. Командировка
14:50 Дознаватель. Лекарство
15:50 Дознаватель. Судьба
16:45 Дознаватель. Награда
17:45 Дознаватель. Огонь
18:45 След. Дом без адреса
19:40 След. Футляр без человека
20:30 След. Заказчик
21:20 След. Студенты
22:15 След. Егерь и волки
23:10 След. Изгои
00:00 Известия. Главное
01:05 Прокурорская проверка. Потеряшка
02:10 Прокурорская проверка. Осторожно-овощи
03:05 Прокурорская проверка. Урок смерти
04:00 Прокурорская проверка. Гномы

В программе возможны изменения.









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