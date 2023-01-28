Программа 5 канала на 28 января 2023, телепрограмма на весь день

Телепрограмма 5 канала на 28 января 2023 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.



Программа передач 5 канал 28.01.2023



05:00 Великолепная пятёрка-5. Роковая игра

05:25 Великолепная пятёрка-3. Потанцуем

06:05 Акватория. Пропавшая невеста

06:40 Акватория. Концы в воду

07:25 Акватория. Призрак

08:15 Акватория. Ветер перемен

09:00 Светская хроника

10:05 Они потрясли мир. Инна Чурикова. Сила женщины в ее слабости

10:55 Дознаватель. Пикник

11:55 Дознаватель. Белые ночи

12:55 Дознаватель. Поединок

13:55 Дознаватель. Командировка

14:50 Дознаватель. Лекарство

15:50 Дознаватель. Судьба

16:45 Дознаватель. Награда

17:45 Дознаватель. Огонь

18:45 След. Дом без адреса

19:40 След. Футляр без человека

20:30 След. Заказчик

21:20 След. Студенты

22:15 След. Егерь и волки

23:10 След. Изгои

00:00 Известия. Главное

01:05 Прокурорская проверка. Потеряшка

02:10 Прокурорская проверка. Осторожно-овощи

03:05 Прокурорская проверка. Урок смерти

04:00 Прокурорская проверка. Гномы



В программе возможны изменения.