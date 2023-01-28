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Программа Домашний на 28 января 2023, телепрограмма на весь день



Телепрограмма Домашний на 28 января 2023 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.

Программа передач Домашний 28.01.2023

04:25 По делам несовершеннолетних
06:05 6 кадров
06:20 Случайная невеста. 1-я серия
06:30 Случайная невеста. 1-я - 4-я серии
09:50 Любовь как мотив. 1-я и 2-я серии
11:50 Пропавшая невеста. 1-я - 8-я серии
19:00 Ветреный. 132-я - 135-я серии
22:30 Сильная женщина. 1-я - 4-я серии
02:40 Пропавшая невеста. 1-я - 4-я серии

В программе возможны изменения.









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