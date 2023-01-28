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Программа ТНТ на 28 января 2023, телепрограмма на весь день



Телепрограмма ТНТ на 28 января 2023 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.

Программа передач ТНТ 28.01.2023

04:45 Открытый микрофон. Сезон 3. 54-я серия
05:30 Открытый микрофон. Сезон 3. 55-я серия
06:20 Однажды в России. Спецдайджест. 43-я - 46-я серии
08:55 Модные игры. Сезон 2. 22-я серия
09:30 Однажды в России. Сезон 9. 229-я серия
10:00 Однажды в России. Сезон 9. 230-я серия
11:00 Однажды в России. 231-я серия
12:00 Однажды в России. 232-я серия
13:00 Однажды в России. 237-я серия
14:00 Однажды в России. 239-я серия
15:00 Однажды в России. 240-я серия
15:50 Батя
17:15 Холоп
19:35 Самоирония судьбы
21:00 Конфетка. 1-я серия
22:30 Эдуард Суровый. Слезы Брайтона
23:50 Такое кино. 433-я серия
00:25 Шопо-коп-2: Толстяк против всех
02:00 Импровизация. Сезон 6. 156-я серия
02:50 Импровизация. Сезон 6. 157-я серия
03:35 Comedy Баттл. 4-я серия
04:25 Comedy Баттл. 5-я серия

В программе возможны изменения.









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