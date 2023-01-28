Программа ТНТ на 28 января 2023, телепрограмма на весь день

Телепрограмма ТНТ на 28 января 2023 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.



Программа передач ТНТ 28.01.2023



04:45 Открытый микрофон. Сезон 3. 54-я серия

05:30 Открытый микрофон. Сезон 3. 55-я серия

06:20 Однажды в России. Спецдайджест. 43-я - 46-я серии

08:55 Модные игры. Сезон 2. 22-я серия

09:30 Однажды в России. Сезон 9. 229-я серия

10:00 Однажды в России. Сезон 9. 230-я серия

11:00 Однажды в России. 231-я серия

12:00 Однажды в России. 232-я серия

13:00 Однажды в России. 237-я серия

14:00 Однажды в России. 239-я серия

15:00 Однажды в России. 240-я серия

15:50 Батя

17:15 Холоп

19:35 Самоирония судьбы

21:00 Конфетка. 1-я серия

22:30 Эдуард Суровый. Слезы Брайтона

23:50 Такое кино. 433-я серия

00:25 Шопо-коп-2: Толстяк против всех

02:00 Импровизация. Сезон 6. 156-я серия

02:50 Импровизация. Сезон 6. 157-я серия

03:35 Comedy Баттл. 4-я серия

04:25 Comedy Баттл. 5-я серия



В программе возможны изменения.