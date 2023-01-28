Программа СТС на 28 января 2023, телепрограмма на весь день

Телепрограмма СТС на 28 января 2023 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.
Программа передач СТС 28.01.2023
04:55 6 кадров. Сезон 8. 27-я серия
05:20 6 кадров. Сезон 8. 28-я серия
05:30 Василиса Прекрасная
05:50 Ералаш. Сезон 1. 268-я серия
05:55 Ералаш. Сезон 1. 269-я серия
06:00 Ералаш. Сезон 1. 275-я серия
06:05 Фиксики. Калейдоскоп
06:25 Мультфильмы
06:45 Три кота
06:50 Три кота. Волшебная палочка
06:55 Три кота. Папин брат
07:00 Три кота
07:05 Три кота. Пугало
07:10 Три кота. Музыкальные инструменты
07:15 Три кота. Инструкция
07:20 Три кота
07:25 Три кота. Ненужные вещи
07:30 «Отель «У овечек«. Золотая поварёшка
07:40 «Отель «У овечек«. Селфи со звездой
07:45 «Отель «У овечек«. Мама в отпуске
07:50 «Отель «У овечек«
08:00 Лекс и Плу. Космические таксисты. Газировка на всякий случай
08:15 Лекс и Плу. Космические таксисты. Пропавший талант
08:25 Уральские пельмени. Мех продлевает жизнь
09:00 ПроСТО кухня. Сезон 12. 12-я серия
09:30 ПроСТО кухня. Сезон 12. 13-я серия
10:00 Уральские пельмени. Азбука «Уральских пельменей». «И»
11:05 Тэд-путешественник и тайна царя Мидаса
12:45 Сила девяти богов
15:00 Конан-варвар
17:10 Angry Birds в кино
19:05 Angry Birds-2 в кино
21:00 Зов предков
23:00 Бросок кобры
01:15 Бросок кобры-2
02:55 6 кадров. Сезон 8. 50-я серия
03:20 6 кадров. Сезон 8. 51-я серия
03:40 6 кадров. Сезон 8. 63-я серия
04:00 6 кадров. Сезон 8. 57-я серия
04:25 6 кадров. Сезон 8. 58-я серия
04:45 6 кадров. Сезон 8. 59-я серия
В программе возможны изменения.