Программа СТС на 28 января 2023, телепрограмма на весь день

Телепрограмма СТС на 28 января 2023 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.



Программа передач СТС 28.01.2023



04:55 6 кадров. Сезон 8. 27-я серия

05:20 6 кадров. Сезон 8. 28-я серия

05:30 Василиса Прекрасная

05:50 Ералаш. Сезон 1. 268-я серия

05:55 Ералаш. Сезон 1. 269-я серия

06:00 Ералаш. Сезон 1. 275-я серия

06:05 Фиксики. Калейдоскоп

06:25 Мультфильмы

06:45 Три кота

06:50 Три кота. Волшебная палочка

06:55 Три кота. Папин брат

07:00 Три кота

07:05 Три кота. Пугало

07:10 Три кота. Музыкальные инструменты

07:15 Три кота. Инструкция

07:20 Три кота

07:25 Три кота. Ненужные вещи

07:30 «Отель «У овечек«. Золотая поварёшка

07:40 «Отель «У овечек«. Селфи со звездой

07:45 «Отель «У овечек«. Мама в отпуске

07:50 «Отель «У овечек«

08:00 Лекс и Плу. Космические таксисты. Газировка на всякий случай

08:15 Лекс и Плу. Космические таксисты. Пропавший талант

08:25 Уральские пельмени. Мех продлевает жизнь

09:00 ПроСТО кухня. Сезон 12. 12-я серия

09:30 ПроСТО кухня. Сезон 12. 13-я серия

10:00 Уральские пельмени. Азбука «Уральских пельменей». «И»

11:05 Тэд-путешественник и тайна царя Мидаса

12:45 Сила девяти богов

15:00 Конан-варвар

17:10 Angry Birds в кино

19:05 Angry Birds-2 в кино

21:00 Зов предков

23:00 Бросок кобры

01:15 Бросок кобры-2

02:55 6 кадров. Сезон 8. 50-я серия

03:20 6 кадров. Сезон 8. 51-я серия

03:40 6 кадров. Сезон 8. 63-я серия

04:00 6 кадров. Сезон 8. 57-я серия

04:25 6 кадров. Сезон 8. 58-я серия

04:45 6 кадров. Сезон 8. 59-я серия



В программе возможны изменения.