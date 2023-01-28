Программа Матч ТВ на 28 января 2023, телепрограмма на весь день

Телепрограмма Матч ТВ на 28 января 2023 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.



Программа передач Матч ТВ 28.01.2023



05:00 Бокс. Bare Knuckle FC. Г. Славески - Й. Седено. Прямой эфир

08:00 Новости

08:05 Все на Матч!

10:00 Новости

10:05 Приключения Рекса

10:40 Биатлон. Кубок Содружества. Гонка преследования. Мужчины. Прямой эфир

12:00 Корона спортивной империи. Лидия Иванова

13:05 Новости

13:10 Все на Матч!

13:40 Биатлон. Кубок Содружества. Гонка преследования. Женщины. Прямой эфир

14:55 Новости

15:00 Смешанные единоборства. АСА. Р. Абильтаров - А. Г. де Кастро

16:50 Новости

16:55 Все на Матч!

17:25 Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины. «Динамо» (Москва) - «Динамо-ЛО» (Ленинградская область). Прямой эфир

19:25 Новости

19:30 Все на Матч!

20:25 Футбол. Чемпионат Германии. «Бавария» - «Айнтрахт» (Франкфурт). Прямой эфир

22:30 Все на Матч!

22:40 Футбол. Кубок португальской лиги. Финал. «Спортинг» - «Порту». Прямой эфир

01:00 Все на Матч!

01:45 Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины. «Локомотив» (Новосибирск) - «Зенит» (Санкт-Петербург)

03:30 Новости

03:35 Борьба. Международный турнир «Кубок Ивана Ярыгина»



В программе возможны изменения.