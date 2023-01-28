Программа Матч ТВ на 28 января 2023, телепрограмма на весь день

Телепрограмма Матч ТВ на 28 января 2023 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.
Программа передач Матч ТВ 28.01.2023
05:00 Бокс. Bare Knuckle FC. Г. Славески - Й. Седено. Прямой эфир
08:00 Новости
08:05 Все на Матч!
10:00 Новости
10:05 Приключения Рекса
10:40 Биатлон. Кубок Содружества. Гонка преследования. Мужчины. Прямой эфир
12:00 Корона спортивной империи. Лидия Иванова
13:05 Новости
13:10 Все на Матч!
13:40 Биатлон. Кубок Содружества. Гонка преследования. Женщины. Прямой эфир
14:55 Новости
15:00 Смешанные единоборства. АСА. Р. Абильтаров - А. Г. де Кастро
16:50 Новости
16:55 Все на Матч!
17:25 Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины. «Динамо» (Москва) - «Динамо-ЛО» (Ленинградская область). Прямой эфир
19:25 Новости
19:30 Все на Матч!
20:25 Футбол. Чемпионат Германии. «Бавария» - «Айнтрахт» (Франкфурт). Прямой эфир
22:30 Все на Матч!
22:40 Футбол. Кубок португальской лиги. Финал. «Спортинг» - «Порту». Прямой эфир
01:00 Все на Матч!
01:45 Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины. «Локомотив» (Новосибирск) - «Зенит» (Санкт-Петербург)
03:30 Новости
03:35 Борьба. Международный турнир «Кубок Ивана Ярыгина»
В программе возможны изменения.