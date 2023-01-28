Программа РЕН ТВ на 28 января 2023, телепрограмма на весь день

Телепрограмма РЕН ТВ на 28 января 2023 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.



Программа передач РЕН ТВ 28.01.2023



05:00 Невероятно интересные истории

07:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 Минтранс

10:00 Самая полезная программа

11:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко

12:30 Новости

13:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко

14:20 СОВБЕЗ

15:30 Документальный спецпроект. Украина: новое оружие НАТО

16:30 Новости

17:00 Засекреченные списки. Профессиональный лицемер: за что не любят Зеленского

18:00 День, когда Земля остановилась

20:00 Охотник на монстров

22:00 Война миров Z

00:10 Район №9

02:10 Подъем с глубины

03:40 Тайны Чапман



В программе возможны изменения.