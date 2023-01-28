Программа РЕН ТВ на 28 января 2023, телепрограмма на весь день

Телепрограмма РЕН ТВ на 28 января 2023 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.
Программа передач РЕН ТВ 28.01.2023
05:00 Невероятно интересные истории
07:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 Минтранс
10:00 Самая полезная программа
11:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко
12:30 Новости
13:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко
14:20 СОВБЕЗ
15:30 Документальный спецпроект. Украина: новое оружие НАТО
16:30 Новости
17:00 Засекреченные списки. Профессиональный лицемер: за что не любят Зеленского
18:00 День, когда Земля остановилась
20:00 Охотник на монстров
22:00 Война миров Z
00:10 Район №9
02:10 Подъем с глубины
03:40 Тайны Чапман
В программе возможны изменения.