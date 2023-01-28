Программа Звезда на 28 января 2023, телепрограмма на весь день

Телепрограмма Звезда на 28 января 2023 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.



Программа передач Звезда 28.01.2023



03:10 Балтийское небо

06:00 Крест Иоанна Кронштадтского

06:35 Там, на неведомых дорожках...

08:00 Новости дня

08:15 Морской бой

09:15 Маршалы Сталина. Константин Рокоссовский

10:05 Подкидыш

11:45 Легенды музыки. Владимир Высоцкий

12:10 Легенды науки. Михаил Кошкин

13:00 Новости дня

13:15 Время героев

13:35 Главный день. Братская ГЭС и Иван Наймушин

14:20 «СССР. Знак качества» с Иваном Охлобыстиным

15:10 Не факт!

15:35 Война миров. Советские авиатехники против люфтваффе

16:25 Директор цирка

17:35 «Ноль-седьмой« меняет курс

18:00 Новости дня

18:30 «Ноль-седьмой» меняет курс

19:55 Блокада

02:10 Там, на неведомых дорожках...

03:20 Перелом. Хроника Победы

03:50 Сильные духом



В программе возможны изменения.