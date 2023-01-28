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Программа Звезда на 28 января 2023, телепрограмма на весь день



Телепрограмма Звезда на 28 января 2023 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.

Программа передач Звезда 28.01.2023

03:10 Балтийское небо
06:00 Крест Иоанна Кронштадтского
06:35 Там, на неведомых дорожках...
08:00 Новости дня
08:15 Морской бой
09:15 Маршалы Сталина. Константин Рокоссовский
10:05 Подкидыш
11:45 Легенды музыки. Владимир Высоцкий
12:10 Легенды науки. Михаил Кошкин
13:00 Новости дня
13:15 Время героев
13:35 Главный день. Братская ГЭС и Иван Наймушин
14:20 «СССР. Знак качества» с Иваном Охлобыстиным
15:10 Не факт!
15:35 Война миров. Советские авиатехники против люфтваффе
16:25 Директор цирка
17:35 «Ноль-седьмой« меняет курс
18:00 Новости дня
18:30 «Ноль-седьмой» меняет курс
19:55 Блокада
02:10 Там, на неведомых дорожках...
03:20 Перелом. Хроника Победы
03:50 Сильные духом

В программе возможны изменения.









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