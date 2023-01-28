Спортивное обозрение
КХЛ НХЛ ЧМ Олимпиада Футбол Биатлон Формула 1 ЗОЖ ТВ Другие


Программа Культура на 28 января 2023, телепрограмма на весь день



Телепрограмма Культура на 28 января 2023 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.

Программа передач Культура 28.01.2023

03:00 Перерыв в вещании
06:30 Библейский сюжет. Эжен Ионеско «Потерянный рай»
07:05 «Медной горы Хозяйка». «Аленький цветочек»
08:10 Веселые ребята
09:40 Передвижники. Архип Куинджи
10:10 Мачеха Саманишвили
11:35 Человеческий фактор. Подкова доброты
12:05 Эффект бабочки. Шампольон. Загадка камня
12:35 «Любовь за колючей проволокой». Международный день памяти жертв Холокоста
13:15 Эйнштейны от природы. 3-я серия
14:10 Рассказы из русской истории
15:40 Каждый вечер в одиннадцать
17:00 Роман в камне. Ростов-на-Дону. Особняки Парамоновых
17:30 Репортажи из будущего. Без леса
18:15 Линия жизни. 80 лет Александру Пашутину
19:10 Крестный отец
22:00 Агора
23:00 Любовные приключения Молл Флэндерс
01:05 Эйнштейны от природы. 3-я серия
01:55 Искатели. Поражение Ивана Грозного
02:40 «Белая бабочка». «Великолепный Гоша»
03:00 Перерыв в вещании

В программе возможны изменения.









  • Программа МИР на 28 января 2023, телепрограмма на весь день
  • Программа РЕН ТВ на 28 января 2023, телепрограмма на весь день
  • Программа ТНТ на 28 января 2023, телепрограмма на весь день
  • Программа Домашний на 28 января 2023, телепрограмма на весь день
  • Программа передач, ТВ программа на 28 января 2023
    •




    Лидеры НХЛ по победным голам за всю историю

    НХЛ, победные голы

    Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин занимает второе место в Национальной хоккейной лиге победным шайбам в регулярных чемпионатах.

    Статистика Александра Овечкина в НХЛ на сегодня

    Статистика Александра Овечкина в НХЛ

    Продолжаем считать шайбы Александра Овечкина. Их у капитана «Вашингтона» на сегодня 812. До занимающего первое место в списке лучших снайперов НХЛ Уэйна Гретцки не хватает 82 шайбы.

    КХЛ 2022/2023. Расписание трансляций матчей

    КХЛ 2022 2023

    Представлено расписание трансляций матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 на каналах ТВ.

    Расписание матчей НХЛ в сезоне 2022/2023

    НХЛ 2022 2023

    Представлено расписание матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 и результаты состоявшихся игр по хоккею.

    Как спортсмены создают свой имидж

    Как спортсмены создают свой имидж

    Чтобы стать успешным в спорте, необходимо не только усердно тренироваться, но и следить за телом и работать над своей внешностью.









    Мобилизация в России. Кого могут призвать, максимальный возраст призыва
    Где находится на карте Запорожская АЭС в Энергодаре
    Где находится Новомихайловка на карте Донецкой области
    Курс евро ЦБ РФ на 27 января 2023. Курс евро к рублю Центробанка
    Курс доллара ЦБ РФ на 27 января 2023. Курс доллара к рублю Центробанка
    Турецкий сериал Ветреный на Домашнем: сколько серий и сезонов
    Где находится Киевская ГАЕС на карте Украины, карта Киевской ГАЭС
    Где находится Днепропетровская область на карте Украины, карта Днепропетровской области с городами
    Где находится Угледар на карте Донецкой области
    Танк Leopard 2 (Леопард 2): характеристики, фото


    © 2007-2023 Спортивное обозрение. hockeyreview@mail.ru