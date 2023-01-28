Программа Культура на 28 января 2023, телепрограмма на весь день

Телепрограмма Культура на 28 января 2023 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.
Программа передач Культура 28.01.2023
03:00 Перерыв в вещании
06:30 Библейский сюжет. Эжен Ионеско «Потерянный рай»
07:05 «Медной горы Хозяйка». «Аленький цветочек»
08:10 Веселые ребята
09:40 Передвижники. Архип Куинджи
10:10 Мачеха Саманишвили
11:35 Человеческий фактор. Подкова доброты
12:05 Эффект бабочки. Шампольон. Загадка камня
12:35 «Любовь за колючей проволокой». Международный день памяти жертв Холокоста
13:15 Эйнштейны от природы. 3-я серия
14:10 Рассказы из русской истории
15:40 Каждый вечер в одиннадцать
17:00 Роман в камне. Ростов-на-Дону. Особняки Парамоновых
17:30 Репортажи из будущего. Без леса
18:15 Линия жизни. 80 лет Александру Пашутину
19:10 Крестный отец
22:00 Агора
23:00 Любовные приключения Молл Флэндерс
01:05 Эйнштейны от природы. 3-я серия
01:55 Искатели. Поражение Ивана Грозного
02:40 «Белая бабочка». «Великолепный Гоша»
03:00 Перерыв в вещании
В программе возможны изменения.