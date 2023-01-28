Программа Культура на 28 января 2023, телепрограмма на весь день

Телепрограмма Культура на 28 января 2023 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.



Программа передач Культура 28.01.2023



03:00 Перерыв в вещании

06:30 Библейский сюжет. Эжен Ионеско «Потерянный рай»

07:05 «Медной горы Хозяйка». «Аленький цветочек»

08:10 Веселые ребята

09:40 Передвижники. Архип Куинджи

10:10 Мачеха Саманишвили

11:35 Человеческий фактор. Подкова доброты

12:05 Эффект бабочки. Шампольон. Загадка камня

12:35 «Любовь за колючей проволокой». Международный день памяти жертв Холокоста

13:15 Эйнштейны от природы. 3-я серия

14:10 Рассказы из русской истории

15:40 Каждый вечер в одиннадцать

17:00 Роман в камне. Ростов-на-Дону. Особняки Парамоновых

17:30 Репортажи из будущего. Без леса

18:15 Линия жизни. 80 лет Александру Пашутину

19:10 Крестный отец

22:00 Агора

23:00 Любовные приключения Молл Флэндерс

01:05 Эйнштейны от природы. 3-я серия

01:55 Искатели. Поражение Ивана Грозного

02:40 «Белая бабочка». «Великолепный Гоша»

03:00 Перерыв в вещании



В программе возможны изменения.