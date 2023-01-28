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Программа Пятница на 28 января 2023, телепрограмма на весь день



Телепрограмма Пятница на 28 января 2023 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.

Программа передач Пятница 28.01.2023

05:00 Простоквашино. Сезон 1. 31-я серия
05:05 Простоквашино. Сезон 1. 32-я серия
05:10 Пятница News. 14-я серия
05:40 Кондитер. Сезон 4. 7-я серия - «Центральный ФО»
06:40 Кондитер. Сезон 4. 8-я серия - «Уральский ФО»
08:10 Черный список. Сезон 2. 2-я серия - «Парикмахеры и повара»
09:30 Тревел-баттл. Сезон 1. 2-я серия - «Чиангмай. Таиланд»
10:40 Четыре Свадьбы. Сезон 3. 27-я серия
12:30 Четыре свадьбы. Сезон 3. 47-я серия
14:20 Четыре свадьбы. Сезон 3. 45-я серия
16:10 Четыре Свадьбы. Сезон 3. 28-я серия
18:00 Четыре Свадьбы. Сезон 3. 29-я серия
19:40 Четыре свадьбы. Сезон 3. 9-я серия
21:20 Четыре Свадьбы. Сезон 3. 26-я серия
23:00 Свадебный переполох
01:10 Пятница News. 14-я серия
01:40 Древние. Сезон 4. 4-я серия
02:20 Древние. Сезон 4. 5-я серия
03:00 Древние. Сезон 4. 6-я серия
03:40 Пятница News. 14-я серия
04:00 Зов крови. Сезон 1. 3-я серия - «Близнецы и Максим»

В программе возможны изменения.









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