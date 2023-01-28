Программа Пятница на 28 января 2023, телепрограмма на весь день

Телепрограмма Пятница на 28 января 2023 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.



Программа передач Пятница 28.01.2023



05:00 Простоквашино. Сезон 1. 31-я серия

05:05 Простоквашино. Сезон 1. 32-я серия

05:10 Пятница News. 14-я серия

05:40 Кондитер. Сезон 4. 7-я серия - «Центральный ФО»

06:40 Кондитер. Сезон 4. 8-я серия - «Уральский ФО»

08:10 Черный список. Сезон 2. 2-я серия - «Парикмахеры и повара»

09:30 Тревел-баттл. Сезон 1. 2-я серия - «Чиангмай. Таиланд»

10:40 Четыре Свадьбы. Сезон 3. 27-я серия

12:30 Четыре свадьбы. Сезон 3. 47-я серия

14:20 Четыре свадьбы. Сезон 3. 45-я серия

16:10 Четыре Свадьбы. Сезон 3. 28-я серия

18:00 Четыре Свадьбы. Сезон 3. 29-я серия

19:40 Четыре свадьбы. Сезон 3. 9-я серия

21:20 Четыре Свадьбы. Сезон 3. 26-я серия

23:00 Свадебный переполох

01:10 Пятница News. 14-я серия

01:40 Древние. Сезон 4. 4-я серия

02:20 Древние. Сезон 4. 5-я серия

03:00 Древние. Сезон 4. 6-я серия

03:40 Пятница News. 14-я серия

04:00 Зов крови. Сезон 1. 3-я серия - «Близнецы и Максим»



В программе возможны изменения.