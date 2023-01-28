Программа МИР на 28 января 2023, телепрограмма на весь день

Телепрограмма МИР на 28 января 2023 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.
Программа передач МИР 28.01.2023
05:00 Мультфильмы
06:00 Всё, как у людей
06:15 Мультфильмы
07:00 Свой среди чужих. Чужой среди своих
08:40 Исторический детектив с Николаем Валуевым
09:05 Слабое звено
10:00 Погода в мире
10:10 Опасно для жизни!
11:50 След лисицы на камнях. 1-я - 4-я серии
15:20 Рыцарь нашего времени. 1-я серия
16:00 Новости
16:15 Рыцарь нашего времени. 1-я - 4-я серии
18:30 Новости
18:45 Рыцарь нашего времени. 4-я серия
19:25 Комната старинных ключей. 1-я - 4-я серии
23:10 Нежные листья, ядовитые корни. 1-я - 4-я серии
02:25 Гаврош
03:40 Сельская учительница
В программе возможны изменения.