Программа МИР на 28 января 2023, телепрограмма на весь день

Телепрограмма МИР на 28 января 2023 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.



Программа передач МИР 28.01.2023



05:00 Мультфильмы

06:00 Всё, как у людей

06:15 Мультфильмы

07:00 Свой среди чужих. Чужой среди своих

08:40 Исторический детектив с Николаем Валуевым

09:05 Слабое звено

10:00 Погода в мире

10:10 Опасно для жизни!

11:50 След лисицы на камнях. 1-я - 4-я серии

15:20 Рыцарь нашего времени. 1-я серия

16:00 Новости

16:15 Рыцарь нашего времени. 1-я - 4-я серии

18:30 Новости

18:45 Рыцарь нашего времени. 4-я серия

19:25 Комната старинных ключей. 1-я - 4-я серии

23:10 Нежные листья, ядовитые корни. 1-я - 4-я серии

02:25 Гаврош

03:40 Сельская учительница



В программе возможны изменения.