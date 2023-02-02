Программа передач, ТВ программа на 2 февраля 2023



Программа передач телеканалов России на четверг 2 февраля 2023 года - 1 канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, 5 канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.



Телепрограмма на 02.02.2023



1 канал



05:00 Телеканал «Доброе утро»

09:00 Новости

09:20 «АнтиФейк»

09:55 Жить здорово!

10:45 Информационный канал

12:00 Новости

12:15 Информационный канал

15:00 Новости

15:15 Информационный канал

16:00 Мужское / Женское

16:50 Информационный канал

18:00 Вечерние новости

18:20 Информационный канал

21:00 Время

21:45 «Пробуждение». 4-я серия

22:45 Большая игра

00:00 Краткий курс счастливой жизни. 16-я серия

01:00 ПОДКАСТ.ЛАБ

03:00 Новости

03:05 ПОДКАСТ.ЛАБ



Россия 1



05:00 Утро России

09:00 Вести. Местное время

09:30 Утро России

09:55 О самом главном

11:00 Вести

11:30 60 минут

14:00 Вести

14:30 Вести. Местное время

14:55 Кто против?

16:00 Вести

16:30 Малахов

17:30 60 минут

20:00 Вести

21:05 Вести. Местное время

21:20 Склифосовский. Сезон 10. 7-я серия

22:20 Склифосовский. Сезон 10. 8-я серия

23:25 Вечер с Владимиром Соловьёвым

02:05 «Живые и мёртвые». Солдатами не рождаются. Спектакль к 80-летию победы в Сталинградской битве. Трансляция из Волгограда

03:00 Каменская 3. «Седьмая жертва», 3-я часть

03:50 Каменская 3. «Седьмая жертва», 4-я часть



ТВЦ



04:40 Людмила Чурсина. Принимайте меня такой!

05:20 Мой герой. Тимур Кизяков

06:00 Настроение

08:00 Доктор И... «Всё о гормонах», 3-я часть

08:35 Чужие грехи. 7-я серия

09:34 Чужие грехи. 8-я серия

10:40 Семён Фарада. Непутёвый кумир

11:30 События

11:50 Анна-детективъ-2. 39-я серия

12:46 Анна-детективъ-2. 40-я серия

13:40 Мой герой. Андрей Чернышов

14:30 События

14:50 Город новостей

15:00 Петровка, 38

15:15 Свои. Сезон 2. 27-я серия

16:09 Свои. Сезон 2. 28-я серия

17:00 Актёрские драмы. Любимые, но непутёвые

17:50 События

18:10 Почти семейный детектив. 1-я - 4-я серии

22:00 События

22:40 10 самых... Когда жена старше

23:10 Сталинградская битва. Контрудар

00:00 События. 25-й час

00:30 Петровка, 38

00:45 Приговор. Шакро Молодой

01:25 Тайны советской номенклатуры

02:05 Шпион в темных очках

02:45 Осторожно, мошенники! Дети-звери

03:15 Анна-детективъ-2. 39-я серия

04:00 Анна-детективъ-2. 40-я серия

04:45 Семён Фарада. Непутёвый кумир



НТВ



04:50 Пять минут тишины. Возвращение. 21-я серия

05:40 Пять минут тишины. Возвращение. 22-я серия

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Медвежий угол. 5-я - 8-я серии

10:00 Сегодня

10:35 Медвежий угол. 5-я - 8-я серии

13:00 Сегодня

13:25 Чрезвычайное происшествие

14:00 Место встречи

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:45 За гранью

17:50 ДНК

19:00 Сегодня

20:00 Чужая стая. Невидимый враг. 7-я серия

21:05 Чужая стая. Невидимый враг. 8-я серия

22:00 Красный Яр. 7-я и 8-я серии

23:35 Сегодня в Москве

00:00 Красный Яр. 7-я и 8-я серии

00:10 Поздняков

00:25 Чума. «Крот», 2-я серия

01:30 Чума. «Крутые горки», 1-я и 2-я серии

02:45 Демоны. 3-я серия

03:30 Демоны. 4-я серия

04:25 Их нравы

04:50 Пять минут тишины. Возвращение. 23-я серия



5 канал



05:00 Известия

05:25 Снайперы. Любовь под прицелом. 1-я - 4-я серии

08:35 День ангела

09:00 Известия

09:30 Глухарь. Продолжение. Траур

10:25 Глухарь. Продолжение. Маски долой

11:25 Глухарь. Продолжение. Потеря потерь

12:25 Глухарь. Продолжение. Люди и звери

13:00 Известия

13:30 Глухарь. Продолжение. Люди и звери

14:05 Глухарь. Продолжение. Жизнь взаймы

15:05 Глухарь. Продолжение. Наследство

16:05 Глухарь. Продолжение. Опьянение

17:05 Глухарь. Продолжение. Гений

17:30 Известия

18:00 Глухарь. Продолжение. Гений

18:30 Глухарь. Продолжение. Тьма

19:25 След. Нехорошая тропинка

20:15 След. Машинка времени

21:00 След. Выкуп за невесту

21:35 След. Искра

22:20 Великолепная пятёрка-5. Цена победы

23:10 Великолепная пятёрка-3. Роковая училка

00:00 Известия. Итоговый выпуск

00:30 След. Несветская львица

01:15 След. Изгои

01:55 След. Я боюсь сказать

02:30 След. Человек-невидимка

03:10 Прокурорская проверка. Спасите наши души

04:00 Прокурорская проверка. Закон бумеранга



Домашний



04:35 6 кадров

05:10 По делам несовершеннолетних

08:50 Давай разведёмся!

09:50 Тест на отцовство

12:00 Понять. Простить. «Чужая кровь». «Весна»

13:10 Порча. Тёмная луна

13:40 Знахарка. Мышь серая

14:15 Верну любимого. Омут

14:50 Только по любви. 1-я - 4-я серии

19:00 Бойся, я с тобой. 1-я - 4-я серии

23:05 Порча. Тёмная луна

23:40 Знахарка. Мышь серая

00:15 Верну любимого. Омут

00:45 Случайная невеста. 1-я - 4-я серии

03:45 Давай разведёмся!

04:35 6 кадров



ТНТ



04:40 Comedy Баттл. 13-я серия

05:25 Открытый микрофон. Дайджест. Сезон 3. 64-я серия

06:10 Открытый микрофон. Дайджест. Сезон 3. 65-я серия

07:00 Однажды в России. Спецдайджест. 54-я серия

07:30 Однажды в России. Спецдайджест. 77-я серия

08:00 Однажды в России. Спецдайджест. 56-я серия

09:00 Реальные пацаны. 172-я - 179-я серии

13:00 СашаТаня. Сезон 4. 122-я - 132-я серии

18:00 СашаТаня. Сезон 7. 275-я - 280-я серии

21:00 Просто Михалыч. 4-я серия

21:30 Просто Михалыч. 5-я серия

22:00 Домашний арест. 4-я серия

23:30 Одиннадцать друзей Оушена

01:45 Импровизация. Сезон 6. 168-я серия

02:35 Импровизация. Сезон 6. 169-я серия

03:20 Comedy Баттл. 14-я серия

04:10 Comedy Баттл. 15-я серия

04:55 Открытый микрофон. Дайджест. Сезон 3. 66-я серия



СТС



04:55 Дикие лебеди

05:50 Ералаш. Сезон 1. 176-я серия

05:55 Ералаш. Сезон 1. 177-я серия

06:00 Ералаш. Сезон 1. 158-я серия

06:10 Ералаш. Сезон 1. 151-я серия

06:15 Ералаш. Сезон 1. 154-я серия

06:25 Ералаш. Сезон 1. 155-я серия

06:30 Ералаш. Сезон 1. 156-я серия

06:40 Ералаш. Сезон 1. 157-я серия

06:50 Ералаш. Сезон 1. 159-я серия

06:55 Ералаш. Сезон 1. 163-я серия

07:00 Лунтик и его друзья

07:30 Жена олигарха. Сезон 2. 15-я серия

08:05 Жена олигарха. Сезон 2. 16-я серия

08:40 Игра Эндера

10:55 Ивановы-Ивановы. Сезон 4. 8-я - 21-я серии

18:30 Жена олигарха. Сезон 2. 15-я - 17-я серии

20:00 Знамение

22:30 Медальон

00:20 Код 355

02:30 6 кадров. Сезон 4. 19-я серия

02:50 6 кадров. Сезон 5. 8-я серия

03:15 6 кадров. Сезон 5. 9-я серия

03:35 6 кадров. Сезон 5. 10-я серия

04:00 6 кадров. Сезон 5. 11-я серия

04:20 6 кадров. Сезон 5. 12-я серия

04:40 6 кадров. Сезон 5. 13-я серия

04:55 Мультфильмы



Матч ТВ



05:00 Голевая неделя

05:30 Здоровый образ. Баскетбол

06:00 Есть тема!

07:00 Новости

07:05 Все на Матч!

10:00 Новости

10:05 Специальный репортаж

10:25 Профессиональный бокс. Д. Бивол - Ф. Валера

11:30 Есть тема!

12:55 Новости

13:00 Специальный репортаж

13:20 Ты в бане!

13:50 Футбол на все времена

14:20 Новости

14:25 Все на Матч!

15:55 Тайский бокс. Muay Thai Factory. А. Вахитов - П. Тауре. Б. Исаев - А. Мачадо. Прямой эфир

17:55 Все на Матч!

18:25 Прыжки в воду. Кубок России. Прямой эфир

19:00 Все на Матч!

19:25 Футбол. Зимний кубок РПЛ. «Ростов» (Ростов-на-Дону) - «Спартак» (Москва). Прямой эфир

21:30 Все на Матч!

22:25 Новости

22:30 Короли. Воля к победе

23:45 Матч! Парад

00:15 Все на Матч!

01:00 Специальный репортаж

01:20 Баскетбол. Единая лига ВТБ. УНИКС (Казань) - «Локомотив-Кубань» (Краснодар)

03:20 Новости

03:25 Прыжки в воду. Кубок России



РЕН ТВ



05:00 Самые шокирующие гипотезы

06:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 Засекреченные списки

11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым

12:00 Информационная программа 112

12:30 Новости

13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

14:00 Невероятно интересные истории

15:00 Неизвестная история

16:00 Информационная программа 112

16:30 Новости

17:00 Тайны Чапман

18:00 Самые шокирующие гипотезы

19:00 Информационная программа 112

19:30 Новости

20:00 В ловушке времени

22:05 Смотреть всем!

23:00 Новости

23:30 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

00:30 Форма воды

02:35 Самые шокирующие гипотезы

03:25 Тайны Чапман



Звезда



03:25 Офицеры. Одна судьба на двоих. 1-я и 4-я серии

07:00 Сегодня утром

09:00 Новости дня

09:20 Горячий снег

11:20 Открытый эфир

13:00 Новости дня

13:20 Офицеры. Одна судьба на двоих. 5-я - 8-я серии

15:00 Военные новости

15:05 Офицеры. Одна судьба на двоих. 5-я - 8-я серии

18:00 Новости дня

18:20 Специальный репортаж

18:55 Неизвестные сражения Великой Отечественной. Сандомирский плацдарм

19:40 Код доступа

20:30 Новости дня

21:15 Открытый эфир

22:55 «Между тем» с Наталией Метлиной

23:20 Сталинградское Евангелие Ивана Павлова

00:55 Горячий снег

02:35 Ожидание полковника Шалыгина

03:40 Москва - фронту

04:20 Живые строки войны

04:45 Офицеры. Одна судьба на двоих. 5-я и 6-я серии



Культура



03:00 Перерыв в вещании

06:30 Новости культуры

06:35 Пешком... Москва. Тимирязевская академия

07:00 Новости культуры

07:05 Монологи великого Дуни. Фильм 3-й

07:30 Новости культуры

07:35 «Свидетели времени. Евгений Куропатков. Монолог о времени и о себе». 80 лет со дня разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве

08:30 Цвет времени. Николай Ге

08:40 Предел возможного. 4-я серия

10:00 Новости культуры

10:15 Наблюдатель

11:10 ХX век. «Мастера экрана. Светлана Крючкова«. 1985

12:15 Жизнь Верди. 3-я серия

13:45 Больше, чем любовь. 85 лет со дня рождения Александра Чудакова

14:30 Театральная летопись. К 90-летию со дня рождения Игоря Кваши. 3-я серия

15:00 Новости культуры

15:05 Новости. Подробно. Театр

15:20 Моя любовь - Россия! Мир деревянного зодчества Русского Севера

15:50 2 Верник 2. Наталия Белохвостикова

16:35 Предел возможного. 4-я серия

17:55 Легендарные имена Большого театра. Евгений Нестеренко

18:35 «Свидетели времени. Евгений Куропатков. Монолог о времени и о себе». 80 лет со дня разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве

19:30 Новости культуры

19:45 Главная роль

20:05 «План генерала Ватутина». 80 лет со дня разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве

20:55 «Живые и мертвые. «Солдатами не рождаются». По роману Константина Симонова. 80-й годовщине победы в Сталинградской битве посвящается...

22:00 Жизнь Верди. 4-я серия

23:30 Рэгтайм, или Разорванное время. Академик Лихачёв в компании достойных людей

00:00 Новости культуры

00:20 ХX век. «Мастера экрана. Светлана Крючкова». 1985

01:25 Легендарные имена Большого театра. Владимир Атлантов

02:30 Театральная летопись. К 90-летию со дня рождения Игоря Кваши. 4-я серия

03:00 Перерыв в вещании



Пятница



05:00 Пятница News. 17-я серия

05:30 Кондитер. Сезон 5. 2-я серия - «Торт «Панды» для Виктора Логинова и Марии Гуськовой»

06:30 Кондитер. Сезон 5. 16-я серия - «Дети. Торт «Ну погоди» для Ани Хилькевич»

07:50 Гастротур. Сезон 2. 6-я серия - «Казань»

08:50 На ножах. Сезон 6. 5-я серия - «Санкт-Петербург. Тризет»

09:50 На ножах. Сезон 7. 6-я серия - «Оренбург. Basement»

10:50 Четыре свадьбы. Сезон 1. 4-я серия

12:30 Любовь на выживание. Сезон 1. 3-я серия - «Женя и Лиза»

14:20 Четыре свадьбы. Сезон 3. 29-я серия

15:40 Четыре свадьбы. Сезон 3. 27-я серия

17:20 Четыре свадьбы. Сезон 3. 9-я серия

19:00 Четыре свадьбы. Сезон 3. 48-я серия

20:40 Четыре свадьбы. Сезон 3. 47-я серия

22:30 Четыре свадьбы. Сезон 3. 28-я серия

00:20 Настя, соберись! Сезон 1. 1-я серия

00:50 Настя, соберись! Сезон 1. 2-я серия

01:30 Настя, соберись! Сезон 1. 3-я серия

02:10 Пятница News. 19-я серия

02:30 На ножах. Отели. Сезон 1. 3-я серия - «Домодедово. Парк отель»

03:30 На ножах. Отели. Сезон 1. 15-я серия - «Свердлово. Дафна»

04:20 Пятница News. 18-я серия

04:40 Простоквашино. Сезон 1. 41-я серия

04:45 Простоквашино. Сезон 1. 12-я серия

04:55 Простоквашино. Сезон 1. 13-я серия



МИР



05:00 Станица. 9-я - 12-я серии

08:05 Горячий снег

10:00 Новости

10:20 «Сталинградская битва: «Генерал-штурм» против фельдмаршала по кличке «Сатрап»

11:10 Летят журавли

13:00 Новости

13:15 Дела судебные. Деньги верните!

14:05 Дела судебные. Битва за будущее

15:10 Дела судебные. Новые истории

16:00 Новости

16:15 Дела судебные. Битва за будущее

16:50 Мировое соглашение

18:30 Новости

18:50 Игра в кино

19:25 Игра в кино

20:10 Игра в кино

20:50 Слабое звено

21:45 Кулинар-2. 18-я - 20-я серии

00:30 Наше кино. Неувядающие. К юбилею И. Кваши

00:55 Дела судебные. Битва за будущее

01:40 Дела судебные. Новые истории

02:20 Остров сокровищ

03:55 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса



Время начала передач - московское.



















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