Программа передач, ТВ программа на 2 февраля 2023

Программа передач телеканалов России на четверг 2 февраля 2023 года - 1 канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, 5 канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.
Телепрограмма на 02.02.2023
1 канал
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 «АнтиФейк»
09:55 Жить здорово!
10:45 Информационный канал
12:00 Новости
12:15 Информационный канал
15:00 Новости
15:15 Информационный канал
16:00 Мужское / Женское
16:50 Информационный канал
18:00 Вечерние новости
18:20 Информационный канал
21:00 Время
21:45 «Пробуждение». 4-я серия
22:45 Большая игра
00:00 Краткий курс счастливой жизни. 16-я серия
01:00 ПОДКАСТ.ЛАБ
03:00 Новости
03:05 ПОДКАСТ.ЛАБ
Россия 1
05:00 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:30 Утро России
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:30 60 минут
14:00 Вести
14:30 Вести. Местное время
14:55 Кто против?
16:00 Вести
16:30 Малахов
17:30 60 минут
20:00 Вести
21:05 Вести. Местное время
21:20 Склифосовский. Сезон 10. 7-я серия
22:20 Склифосовский. Сезон 10. 8-я серия
23:25 Вечер с Владимиром Соловьёвым
02:05 «Живые и мёртвые». Солдатами не рождаются. Спектакль к 80-летию победы в Сталинградской битве. Трансляция из Волгограда
03:00 Каменская 3. «Седьмая жертва», 3-я часть
03:50 Каменская 3. «Седьмая жертва», 4-я часть
ТВЦ
04:40 Людмила Чурсина. Принимайте меня такой!
05:20 Мой герой. Тимур Кизяков
06:00 Настроение
08:00 Доктор И... «Всё о гормонах», 3-я часть
08:35 Чужие грехи. 7-я серия
09:34 Чужие грехи. 8-я серия
10:40 Семён Фарада. Непутёвый кумир
11:30 События
11:50 Анна-детективъ-2. 39-я серия
12:46 Анна-детективъ-2. 40-я серия
13:40 Мой герой. Андрей Чернышов
14:30 События
14:50 Город новостей
15:00 Петровка, 38
15:15 Свои. Сезон 2. 27-я серия
16:09 Свои. Сезон 2. 28-я серия
17:00 Актёрские драмы. Любимые, но непутёвые
17:50 События
18:10 Почти семейный детектив. 1-я - 4-я серии
22:00 События
22:40 10 самых... Когда жена старше
23:10 Сталинградская битва. Контрудар
00:00 События. 25-й час
00:30 Петровка, 38
00:45 Приговор. Шакро Молодой
01:25 Тайны советской номенклатуры
02:05 Шпион в темных очках
02:45 Осторожно, мошенники! Дети-звери
03:15 Анна-детективъ-2. 39-я серия
04:00 Анна-детективъ-2. 40-я серия
04:45 Семён Фарада. Непутёвый кумир
НТВ
04:50 Пять минут тишины. Возвращение. 21-я серия
05:40 Пять минут тишины. Возвращение. 22-я серия
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Медвежий угол. 5-я - 8-я серии
10:00 Сегодня
10:35 Медвежий угол. 5-я - 8-я серии
13:00 Сегодня
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:45 За гранью
17:50 ДНК
19:00 Сегодня
20:00 Чужая стая. Невидимый враг. 7-я серия
21:05 Чужая стая. Невидимый враг. 8-я серия
22:00 Красный Яр. 7-я и 8-я серии
23:35 Сегодня в Москве
00:00 Красный Яр. 7-я и 8-я серии
00:10 Поздняков
00:25 Чума. «Крот», 2-я серия
01:30 Чума. «Крутые горки», 1-я и 2-я серии
02:45 Демоны. 3-я серия
03:30 Демоны. 4-я серия
04:25 Их нравы
04:50 Пять минут тишины. Возвращение. 23-я серия
5 канал
05:00 Известия
05:25 Снайперы. Любовь под прицелом. 1-я - 4-я серии
08:35 День ангела
09:00 Известия
09:30 Глухарь. Продолжение. Траур
10:25 Глухарь. Продолжение. Маски долой
11:25 Глухарь. Продолжение. Потеря потерь
12:25 Глухарь. Продолжение. Люди и звери
13:00 Известия
13:30 Глухарь. Продолжение. Люди и звери
14:05 Глухарь. Продолжение. Жизнь взаймы
15:05 Глухарь. Продолжение. Наследство
16:05 Глухарь. Продолжение. Опьянение
17:05 Глухарь. Продолжение. Гений
17:30 Известия
18:00 Глухарь. Продолжение. Гений
18:30 Глухарь. Продолжение. Тьма
19:25 След. Нехорошая тропинка
20:15 След. Машинка времени
21:00 След. Выкуп за невесту
21:35 След. Искра
22:20 Великолепная пятёрка-5. Цена победы
23:10 Великолепная пятёрка-3. Роковая училка
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30 След. Несветская львица
01:15 След. Изгои
01:55 След. Я боюсь сказать
02:30 След. Человек-невидимка
03:10 Прокурорская проверка. Спасите наши души
04:00 Прокурорская проверка. Закон бумеранга
Домашний
04:35 6 кадров
05:10 По делам несовершеннолетних
08:50 Давай разведёмся!
09:50 Тест на отцовство
12:00 Понять. Простить. «Чужая кровь». «Весна»
13:10 Порча. Тёмная луна
13:40 Знахарка. Мышь серая
14:15 Верну любимого. Омут
14:50 Только по любви. 1-я - 4-я серии
19:00 Бойся, я с тобой. 1-я - 4-я серии
23:05 Порча. Тёмная луна
23:40 Знахарка. Мышь серая
00:15 Верну любимого. Омут
00:45 Случайная невеста. 1-я - 4-я серии
03:45 Давай разведёмся!
04:35 6 кадров
ТНТ
04:40 Comedy Баттл. 13-я серия
05:25 Открытый микрофон. Дайджест. Сезон 3. 64-я серия
06:10 Открытый микрофон. Дайджест. Сезон 3. 65-я серия
07:00 Однажды в России. Спецдайджест. 54-я серия
07:30 Однажды в России. Спецдайджест. 77-я серия
08:00 Однажды в России. Спецдайджест. 56-я серия
09:00 Реальные пацаны. 172-я - 179-я серии
13:00 СашаТаня. Сезон 4. 122-я - 132-я серии
18:00 СашаТаня. Сезон 7. 275-я - 280-я серии
21:00 Просто Михалыч. 4-я серия
21:30 Просто Михалыч. 5-я серия
22:00 Домашний арест. 4-я серия
23:30 Одиннадцать друзей Оушена
01:45 Импровизация. Сезон 6. 168-я серия
02:35 Импровизация. Сезон 6. 169-я серия
03:20 Comedy Баттл. 14-я серия
04:10 Comedy Баттл. 15-я серия
04:55 Открытый микрофон. Дайджест. Сезон 3. 66-я серия
СТС
04:55 Дикие лебеди
05:50 Ералаш. Сезон 1. 176-я серия
05:55 Ералаш. Сезон 1. 177-я серия
06:00 Ералаш. Сезон 1. 158-я серия
06:10 Ералаш. Сезон 1. 151-я серия
06:15 Ералаш. Сезон 1. 154-я серия
06:25 Ералаш. Сезон 1. 155-я серия
06:30 Ералаш. Сезон 1. 156-я серия
06:40 Ералаш. Сезон 1. 157-я серия
06:50 Ералаш. Сезон 1. 159-я серия
06:55 Ералаш. Сезон 1. 163-я серия
07:00 Лунтик и его друзья
07:30 Жена олигарха. Сезон 2. 15-я серия
08:05 Жена олигарха. Сезон 2. 16-я серия
08:40 Игра Эндера
10:55 Ивановы-Ивановы. Сезон 4. 8-я - 21-я серии
18:30 Жена олигарха. Сезон 2. 15-я - 17-я серии
20:00 Знамение
22:30 Медальон
00:20 Код 355
02:30 6 кадров. Сезон 4. 19-я серия
02:50 6 кадров. Сезон 5. 8-я серия
03:15 6 кадров. Сезон 5. 9-я серия
03:35 6 кадров. Сезон 5. 10-я серия
04:00 6 кадров. Сезон 5. 11-я серия
04:20 6 кадров. Сезон 5. 12-я серия
04:40 6 кадров. Сезон 5. 13-я серия
04:55 Мультфильмы
Матч ТВ
05:00 Голевая неделя
05:30 Здоровый образ. Баскетбол
06:00 Есть тема!
07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
10:00 Новости
10:05 Специальный репортаж
10:25 Профессиональный бокс. Д. Бивол - Ф. Валера
11:30 Есть тема!
12:55 Новости
13:00 Специальный репортаж
13:20 Ты в бане!
13:50 Футбол на все времена
14:20 Новости
14:25 Все на Матч!
15:55 Тайский бокс. Muay Thai Factory. А. Вахитов - П. Тауре. Б. Исаев - А. Мачадо. Прямой эфир
17:55 Все на Матч!
18:25 Прыжки в воду. Кубок России. Прямой эфир
19:00 Все на Матч!
19:25 Футбол. Зимний кубок РПЛ. «Ростов» (Ростов-на-Дону) - «Спартак» (Москва). Прямой эфир
21:30 Все на Матч!
22:25 Новости
22:30 Короли. Воля к победе
23:45 Матч! Парад
00:15 Все на Матч!
01:00 Специальный репортаж
01:20 Баскетбол. Единая лига ВТБ. УНИКС (Казань) - «Локомотив-Кубань» (Краснодар)
03:20 Новости
03:25 Прыжки в воду. Кубок России
РЕН ТВ
05:00 Самые шокирующие гипотезы
06:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 Засекреченные списки
11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым
12:00 Информационная программа 112
12:30 Новости
13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
14:00 Невероятно интересные истории
15:00 Неизвестная история
16:00 Информационная программа 112
16:30 Новости
17:00 Тайны Чапман
18:00 Самые шокирующие гипотезы
19:00 Информационная программа 112
19:30 Новости
20:00 В ловушке времени
22:05 Смотреть всем!
23:00 Новости
23:30 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
00:30 Форма воды
02:35 Самые шокирующие гипотезы
03:25 Тайны Чапман
Звезда
03:25 Офицеры. Одна судьба на двоих. 1-я и 4-я серии
07:00 Сегодня утром
09:00 Новости дня
09:20 Горячий снег
11:20 Открытый эфир
13:00 Новости дня
13:20 Офицеры. Одна судьба на двоих. 5-я - 8-я серии
15:00 Военные новости
15:05 Офицеры. Одна судьба на двоих. 5-я - 8-я серии
18:00 Новости дня
18:20 Специальный репортаж
18:55 Неизвестные сражения Великой Отечественной. Сандомирский плацдарм
19:40 Код доступа
20:30 Новости дня
21:15 Открытый эфир
22:55 «Между тем» с Наталией Метлиной
23:20 Сталинградское Евангелие Ивана Павлова
00:55 Горячий снег
02:35 Ожидание полковника Шалыгина
03:40 Москва - фронту
04:20 Живые строки войны
04:45 Офицеры. Одна судьба на двоих. 5-я и 6-я серии
Культура
03:00 Перерыв в вещании
06:30 Новости культуры
06:35 Пешком... Москва. Тимирязевская академия
07:00 Новости культуры
07:05 Монологи великого Дуни. Фильм 3-й
07:30 Новости культуры
07:35 «Свидетели времени. Евгений Куропатков. Монолог о времени и о себе». 80 лет со дня разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве
08:30 Цвет времени. Николай Ге
08:40 Предел возможного. 4-я серия
10:00 Новости культуры
10:15 Наблюдатель
11:10 ХX век. «Мастера экрана. Светлана Крючкова«. 1985
12:15 Жизнь Верди. 3-я серия
13:45 Больше, чем любовь. 85 лет со дня рождения Александра Чудакова
14:30 Театральная летопись. К 90-летию со дня рождения Игоря Кваши. 3-я серия
15:00 Новости культуры
15:05 Новости. Подробно. Театр
15:20 Моя любовь - Россия! Мир деревянного зодчества Русского Севера
15:50 2 Верник 2. Наталия Белохвостикова
16:35 Предел возможного. 4-я серия
17:55 Легендарные имена Большого театра. Евгений Нестеренко
18:35 «Свидетели времени. Евгений Куропатков. Монолог о времени и о себе». 80 лет со дня разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве
19:30 Новости культуры
19:45 Главная роль
20:05 «План генерала Ватутина». 80 лет со дня разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве
20:55 «Живые и мертвые. «Солдатами не рождаются». По роману Константина Симонова. 80-й годовщине победы в Сталинградской битве посвящается...
22:00 Жизнь Верди. 4-я серия
23:30 Рэгтайм, или Разорванное время. Академик Лихачёв в компании достойных людей
00:00 Новости культуры
00:20 ХX век. «Мастера экрана. Светлана Крючкова». 1985
01:25 Легендарные имена Большого театра. Владимир Атлантов
02:30 Театральная летопись. К 90-летию со дня рождения Игоря Кваши. 4-я серия
03:00 Перерыв в вещании
Пятница
05:00 Пятница News. 17-я серия
05:30 Кондитер. Сезон 5. 2-я серия - «Торт «Панды» для Виктора Логинова и Марии Гуськовой»
06:30 Кондитер. Сезон 5. 16-я серия - «Дети. Торт «Ну погоди» для Ани Хилькевич»
07:50 Гастротур. Сезон 2. 6-я серия - «Казань»
08:50 На ножах. Сезон 6. 5-я серия - «Санкт-Петербург. Тризет»
09:50 На ножах. Сезон 7. 6-я серия - «Оренбург. Basement»
10:50 Четыре свадьбы. Сезон 1. 4-я серия
12:30 Любовь на выживание. Сезон 1. 3-я серия - «Женя и Лиза»
14:20 Четыре свадьбы. Сезон 3. 29-я серия
15:40 Четыре свадьбы. Сезон 3. 27-я серия
17:20 Четыре свадьбы. Сезон 3. 9-я серия
19:00 Четыре свадьбы. Сезон 3. 48-я серия
20:40 Четыре свадьбы. Сезон 3. 47-я серия
22:30 Четыре свадьбы. Сезон 3. 28-я серия
00:20 Настя, соберись! Сезон 1. 1-я серия
00:50 Настя, соберись! Сезон 1. 2-я серия
01:30 Настя, соберись! Сезон 1. 3-я серия
02:10 Пятница News. 19-я серия
02:30 На ножах. Отели. Сезон 1. 3-я серия - «Домодедово. Парк отель»
03:30 На ножах. Отели. Сезон 1. 15-я серия - «Свердлово. Дафна»
04:20 Пятница News. 18-я серия
04:40 Простоквашино. Сезон 1. 41-я серия
04:45 Простоквашино. Сезон 1. 12-я серия
04:55 Простоквашино. Сезон 1. 13-я серия
МИР
05:00 Станица. 9-я - 12-я серии
08:05 Горячий снег
10:00 Новости
10:20 «Сталинградская битва: «Генерал-штурм» против фельдмаршала по кличке «Сатрап»
11:10 Летят журавли
13:00 Новости
13:15 Дела судебные. Деньги верните!
14:05 Дела судебные. Битва за будущее
15:10 Дела судебные. Новые истории
16:00 Новости
16:15 Дела судебные. Битва за будущее
16:50 Мировое соглашение
18:30 Новости
18:50 Игра в кино
19:25 Игра в кино
20:10 Игра в кино
20:50 Слабое звено
21:45 Кулинар-2. 18-я - 20-я серии
00:30 Наше кино. Неувядающие. К юбилею И. Кваши
00:55 Дела судебные. Битва за будущее
01:40 Дела судебные. Новые истории
02:20 Остров сокровищ
03:55 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса
Время начала передач - московское.