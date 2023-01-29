Программа передач, ТВ программа на 29 января 2023



Программа передач телеканалов России на воскресенье 29 января 2023 года - 1 канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, 5 канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.



Телепрограмма на 29.01.2023



1 канал



Интервенция

06:00 Новости

06:10 Интервенция

07:00 Играй, гармонь любимая!

07:45 Часовой

08:15 Здоровье

09:20 «Мечталлион». Национальная Лотерея

09:40 «Непутевые заметки» с Дмитрием Крыловым

10:00 Новости

10:15 Жизнь других. Армения: Ереван. Продолжение

11:10 «Повара на колесах». Псков

12:00 Новости

12:15 Видели видео?

14:00 ПОДКАСТ.ЛАБ

16:50 «Отважные». Специальный репортаж

18:00 Вечерние новости

19:00 «Три аккорда». Новый сезон

21:00 Время

22:35 «Контейнер». 2-я серия

23:25 ПОДКАСТ.ЛАБ. Мелодии моей жизни

00:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. Гори огнем

00:45 ПОДКАСТ.ЛАБ. Произвольная программа

01:25 ПОДКАСТ.ЛАБ. Креативные индустрии

02:10 ПОДКАСТ.ЛАБ. Пусть не говорят, пусть читают

02:50 ПОДКАСТ.ЛАБ. Космические истории

03:25 ПОДКАСТ.ЛАБ. Письма

04:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Повара на колесах



Россия 1



03:55 Обет молчания

05:33 Перерыв в вещании

06:10 За чужие грехи

08:00 Местное время. Воскресенье

08:35 Когда все дома с Тимуром Кизяковым

09:25 Утренняя почта с Николаем Басковым

10:10 Сто к одному

11:00 Вести

12:00 Большие перемены

13:05 Взгляд из вечности

17:00 Вести

18:00 Песни от всей души

20:00 Вести недели

22:00 Москва. Кремль. Путин

22:40 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым

01:30 Злая шутка

03:15 За чужие грехи



ТВЦ



04:30 Игорь Старыгин. Последняя дуэль

05:20 Большое кино. Сказ про то, как царь Пётр арапа женил

05:45 За витриной универмага

07:15 Золотой транзит. 1-я серия

08:10 Золотой транзит. 2-я серия

09:05 Здоровый смысл

09:35 Седьмой гость. 1-я серия

10:30 Седьмой гость. 2-я серия

11:30 События

11:45 Петровка, 38. Специальный субботний выпуск

11:55 Версия полковника Зорина

13:40 Москва резиновая

14:30 Московская неделя

15:00 «Смешите меня семеро!» Юмористический концерт

16:05 Призрак на двоих

18:00 Дорога из желтого кирпича. 1-я - 4-я серии

21:40 Селфи на память. 1-я - 3-я серии

00:20 События

00:35 Селфи на память. 4-я серия

01:25 Агата и сыск. Рулетка судьбы. 1-я - 4-я серии

04:30 Петровка, 38. Специальный субботний выпуск

04:40 Георгий Жуков. Трагедия маршала



НТВ



04:55 Не может быть!

06:30 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым

08:00 Сегодня

08:20 У нас выигрывают!

10:00 Сегодня

10:20 Первая передача

11:00 Чудо техники

11:55 Дачный ответ

13:00 НашПотребНадзор

14:05 Однажды...

15:00 Своя игра

16:00 Сегодня

16:20 Следствие вели...

18:00 Новые русские сенсации

19:00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой

20:20 Звезды сошлись

21:50 Основано на реальных событиях. Живые и мертвые

00:35 Не может быть!

02:15 Крысолов. 3-я - 5-я серии

03:05 Крысолов. 4-я серия

03:55 Крысолов. 5-я серия

04:50 Пять минут тишины. Возвращение. 15-я серия



5 канал



05:00 Белая стрела

06:30 Испанец. 1-я - 4-я серии

10:00 Мститель. 1-я - 4-я серии

13:45 Раскаленный периметр. 1-я - 4-я серии

17:30 След. Зеленый ангел

18:20 След. После закрытия

19:15 След. Депозит 1

20:10 След. Депозит 2

21:10 След. Кусок жизни

21:55 След. Дорогой. Любимый. Единственный

22:40 След. Паутина лжи

23:30 След. Синдром Хатико

00:20 След. Второй дубль

01:05 Дознаватель. Пикник

02:00 Дознаватель. Белые ночи

02:45 Дознаватель. Поединок

03:30 Дознаватель. Командировка

04:15 Дознаватель. Лекарство



Домашний



05:00 Я требую любви! 1-я и 2-я серии

06:30 Я требую любви! 2-я - 4-я серии

08:25 Дорога, ведущая к счастью. 1-я и 2-я серии

10:30 Двойная спираль. 1-я - 4-я серии

14:45 Вторая жена. 1-я - 4-я серии

19:00 Ветреный. 136-я - 139-я серии

22:30 День Святого Валентина. 1-я - 4-я серии

02:30 Пропавшая невеста. 5-я - 8-я серии



ТНТ



04:25 Comedy Баттл. 5-я серия

05:10 Открытый микрофон. Сезон 3. 56-я серия

06:00 Открытый микрофон. Сезон 3. 57-я серия

06:45 Однажды в России. Спецдайджест. 29-я серия

07:00 Шопо-коп-2: Толстяк против всех

09:00 СашаТаня. Сезон 7. 263-я - 274-я серии

15:05 «Всегда говори «Да»

17:10 Папе снова 17

19:10 Путешествие к центру Земли

21:00 Однажды в России. Дайджест. 245-я серия

22:00 Однажды в России. 197-я серия

23:00 Это миниатюры. 2-я серия

00:00 Конфетка. 1-я серия

01:50 Импровизация. Сезон 6. 159-я серия

02:40 Импровизация. Сезон 6. 160-я серия

03:25 Comedy Баттл. 6-я серия

04:10 Comedy Баттл. 7-я серия



СТС



04:45 6 кадров. Сезон 8. 59-я серия

05:10 6 кадров. Сезон 8. 64-я серия

05:30 Мультфильмы

05:50 Ералаш. Сезон 1. 181-я серия

05:55 Ералаш. Сезон 1. 182-я серия

06:00 Ералаш

06:05 Фиксики. Огнетушитель

06:15 Фиксики

06:20 Фиксики. Духовка

06:25 Первая скрипка

06:45 Три кота. Понять и простить

06:50 Три кота

06:55 Три кота. Сила воли

07:00 Три кота. Морские игры

07:10 Три кота. Откуда берется мед

07:15 Три кота. Спектакль Бантика

07:20 Три кота. Сладкая правда

07:25 Три кота. Сокровища Египта

07:30 Царевны

07:40 Царевны. Книга будущего

07:45 Царевны. Лесная прогулка

07:55 Уральские пельмени. Азбука «Уральских пельменей». «Ф»

08:20 Уральские пельмени. Мятый элемент

09:30 Везучий случай

11:25 Все псы попадают в Рай

13:05 Angry Birds в кино

15:00 Angry Birds-2 в кино

16:55 Зов предков

18:55 Одноклассники

21:00 Одноклассники-2

23:00 Больше, чем секс

01:05 Про любовь. Только для взрослых

02:55 6 кадров. Сезон 8. 69-я - 71-я серии

04:00 6 кадров. Сезон 8. 74-я серия

04:25 6 кадров. Сезон 8. 78-я серия

04:45 6 кадров. Сезон 8. 65-я серия



Матч ТВ



03:35 Борьба. Международный турнир «Кубок Ивана Ярыгина»

05:05 «ФК «Барселона«. Взгляд изнутри»

06:00 Смешанные единоборства. UFC. Дж. Гэтжи - Э. Барбоза

07:00 Новости

07:05 Все на Матч!

08:25 Борьба. Международный турнир «Кубок Ивана Ярыгина». Прямой эфир

10:00 Бокс. Bare Knuckle FC. Г. Славески - Й. Седено

11:00 Все на Матч!

11:45 Новости

11:50 Биатлон. Кубок Содружества. Масс-старт. Мужчины. Прямой эфир

13:00 Биатлон с Дмитрием Губерниевым

13:50 Биатлон. Кубок Содружества. Масс-старт. Женщины. Прямой эфир

14:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. ЦСКА - МБА (Москва). Прямой эфир

16:55 Лёгкая атлетика. «Битва полов». Прямой эфир

18:55 Новости

19:00 Все на Матч!

19:25 Футбол. Чемпионат Германии. «Байер» - «Боруссия» (Дортмунд). Прямой эфир

21:30 Все на Матч!

22:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Наполи» - «Рома». Прямой эфир

00:45 Все на Матч!

01:30 Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины. «Динамо» (Москва) - «Уралочка-НТМК» (Свердловская область)

03:30 Новости

03:35 Гандбол. SEHA-Газпром лига. «Мешков Брест» (Белоруссия) - ЦСКА (Россия)



РЕН ТВ



05:00 Тайны Чапман

07:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 Самая народная программа

09:30 Знаете ли вы, что?

10:30 Наука и техника

11:30 Неизвестная история

12:30 Новости

13:00 Капкан

14:40 Охотник на монстров

16:30 Тёмная башня

18:20 Прометей

20:35 Чужой: Завет

23:00 Итоговая программа с Петром Марченко

23:55 Самые шокирующие гипотезы



Звезда



03:50 Сильные духом

07:05 «Ноль-седьмой» меняет курс

09:00 «Новости недели« с Юрием Подкопаевым

09:25 Служу России

09:55 Военная приёмка

10:45 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным. Альманах №127

11:30 Код доступа

12:20 Легенды армии с Александром Маршалом. Михаил Шумилов

13:05 Специальный репортаж

13:55 На безымянной высоте. 1-я - 4-я серии

18:00 Главное с Ольгой Беловой

19:45 Легенды советского сыска

23:00 Фетисов

23:45 В небе «Ночные ведьмы»

01:20 Право на выстрел

02:45 Операция «Эдельвейс». Последняя тайна

03:30 Перелом. Хроника Победы

03:55 Не забывай. 1-я и 2-я серии



Культура



03:00 Перерыв в вещании

06:30 «Малахитовая шкатулка». «Ну, погоди!»

08:05 Расписание на завтра

09:35 Тайны старого чердака. Цвет и его возможности

10:05 Случай на шахте восемь

11:35 Больше, чем любовь. Владимир Басов и Валентина Титова

12:15 Невский ковчег. Теория невозможного. Цецилия Нессельштраус

12:45 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. Антон Чехов. «Каштанка»

13:25 Эйнштейны от природы. 4-я серия

14:20 Концерт Государственного академического ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева в Государственном Кремлёвском дворце

15:50 Гарольд и Мод

17:20 Пешком... Москва народная

17:50 «Принцесса оперетты». 95 лет со дня рождения Маргариты Лавровой

18:35 Романтика романса. Не пробуждай воспоминаний

19:30 Новости культуры с Владиславом Флярковским

20:10 Больше, чем любовь. Леонид Гайдай и Нина Гребешкова. К 100-летию со дня рождения Леонида Гайдая

20:50 За спичками

22:25 Шедевры мирового музыкального театра. Асмик Григорян в опере А. Дворжака «Русалка». Королевский оперный театр «Реал» (Мадрид). Запись 2020 года

01:35 Эйнштейны от природы. 4-я серия

02:25 «Что там, под маской?». «Бескрылый гусенок»

03:00 Перерыв в вещании



Пятница



05:00 Пятница News. 15-я серия

05:20 Кондитер. Сезон 4. 9-я серия - «Сибирский ФО»

06:30 Кондитер. Сезон 4. 10-я серия - «Регионы России 2»

07:50 Черный список. Сезон 2. 5-я серия - «Помощники в доме и сметы ремонта»

09:20 На ножах. Сезон 5. 5-я серия - «Зеленоград. Батчер`с»

10:20 На ножах. Сезон 7. 20-я серия - «Москва. Гирос»

11:30 На ножах. Сезон 1. 8-я серия - «Санкт-Петербург. Старый Стокер»

12:40 На ножах. Сезон 3. 12-я серия - «Калининград. Rush»

13:40 На ножах. Сезон 5. 10-я серия - «Королев. Садко»

14:50 На ножах. Сезон 2. 3-я серия - «Нижний Новгород. Компот»

16:00 На ножах. Сезон 4. 2-я серия - «Нижний Новгород. Best Burger»

17:00 На ножах. Сезон 5. 7-я серия - «Астрахань. Очень вкусно»

18:10 На ножах. Сезон 8. 2-я серия - «Красногорск. Арёл»

19:20 На ножах. Сезон 1. 17-я серия - «Волгоград. Freddys»

20:20 На ножах. Сезон 3. 20-я серия - «Санкт-Петербург. Миледи»

21:30 На ножах. Сезон 8. 1-я серия - «Серпухов. Тори»

23:00 На ножах. Сезон 2. 4-я серия - «Нижний Новгород. Венский дворик»

00:00 Патруль времени

01:50 Пятница News. 15-я серия

02:10 Древние. Сезон 4. 7-я - 9-я серии

04:10 Пятница News. 15-я серия

04:40 Простоквашино. Сезон 1. 6-я серия

04:45 Простоквашино. Сезон 1. 2-я серия

04:50 Простоквашино. Сезон 1. 3-я серия



МИР



05:00 Сельская учительница

05:20 Мультфильмы

07:00 Осторожно, вирус!

07:50 Мультфильмы

09:00 Наше кино. История большой любви. К юбилею Л. Гайдая

09:30 ФазендаЛайф

10:00 Новости

10:10 Двенадцать стульев

13:00 Станица. 1-я - 3-я серии

16:00 Новости

16:15 Станица. 4-я - 6-я серии

18:30 Вместе

19:30 Станица. 6-я - 10-я серии

00:00 Вместе

01:00 Станица. 10-я - 12-я серии

03:00 Наше кино. История большой любви

03:25 След лисицы на камнях. 1-я - 4-я серии



Время начала передач - московское.



















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