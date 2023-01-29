Программа передач, ТВ программа на 29 января 2023

Программа передач телеканалов России на воскресенье 29 января 2023 года - 1 канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, 5 канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.
Телепрограмма на 29.01.2023
1 канал
Интервенция
06:00 Новости
06:10 Интервенция
07:00 Играй, гармонь любимая!
07:45 Часовой
08:15 Здоровье
09:20 «Мечталлион». Национальная Лотерея
09:40 «Непутевые заметки» с Дмитрием Крыловым
10:00 Новости
10:15 Жизнь других. Армения: Ереван. Продолжение
11:10 «Повара на колесах». Псков
12:00 Новости
12:15 Видели видео?
14:00 ПОДКАСТ.ЛАБ
16:50 «Отважные». Специальный репортаж
18:00 Вечерние новости
19:00 «Три аккорда». Новый сезон
21:00 Время
22:35 «Контейнер». 2-я серия
23:25 ПОДКАСТ.ЛАБ. Мелодии моей жизни
00:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. Гори огнем
00:45 ПОДКАСТ.ЛАБ. Произвольная программа
01:25 ПОДКАСТ.ЛАБ. Креативные индустрии
02:10 ПОДКАСТ.ЛАБ. Пусть не говорят, пусть читают
02:50 ПОДКАСТ.ЛАБ. Космические истории
03:25 ПОДКАСТ.ЛАБ. Письма
04:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Повара на колесах
Россия 1
03:55 Обет молчания
05:33 Перерыв в вещании
06:10 За чужие грехи
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 Когда все дома с Тимуром Кизяковым
09:25 Утренняя почта с Николаем Басковым
10:10 Сто к одному
11:00 Вести
12:00 Большие перемены
13:05 Взгляд из вечности
17:00 Вести
18:00 Песни от всей души
20:00 Вести недели
22:00 Москва. Кремль. Путин
22:40 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым
01:30 Злая шутка
03:15 За чужие грехи
ТВЦ
04:30 Игорь Старыгин. Последняя дуэль
05:20 Большое кино. Сказ про то, как царь Пётр арапа женил
05:45 За витриной универмага
07:15 Золотой транзит. 1-я серия
08:10 Золотой транзит. 2-я серия
09:05 Здоровый смысл
09:35 Седьмой гость. 1-я серия
10:30 Седьмой гость. 2-я серия
11:30 События
11:45 Петровка, 38. Специальный субботний выпуск
11:55 Версия полковника Зорина
13:40 Москва резиновая
14:30 Московская неделя
15:00 «Смешите меня семеро!» Юмористический концерт
16:05 Призрак на двоих
18:00 Дорога из желтого кирпича. 1-я - 4-я серии
21:40 Селфи на память. 1-я - 3-я серии
00:20 События
00:35 Селфи на память. 4-я серия
01:25 Агата и сыск. Рулетка судьбы. 1-я - 4-я серии
04:30 Петровка, 38. Специальный субботний выпуск
04:40 Георгий Жуков. Трагедия маршала
НТВ
04:55 Не может быть!
06:30 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым
08:00 Сегодня
08:20 У нас выигрывают!
10:00 Сегодня
10:20 Первая передача
11:00 Чудо техники
11:55 Дачный ответ
13:00 НашПотребНадзор
14:05 Однажды...
15:00 Своя игра
16:00 Сегодня
16:20 Следствие вели...
18:00 Новые русские сенсации
19:00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой
20:20 Звезды сошлись
21:50 Основано на реальных событиях. Живые и мертвые
00:35 Не может быть!
02:15 Крысолов. 3-я - 5-я серии
03:05 Крысолов. 4-я серия
03:55 Крысолов. 5-я серия
04:50 Пять минут тишины. Возвращение. 15-я серия
5 канал
05:00 Белая стрела
06:30 Испанец. 1-я - 4-я серии
10:00 Мститель. 1-я - 4-я серии
13:45 Раскаленный периметр. 1-я - 4-я серии
17:30 След. Зеленый ангел
18:20 След. После закрытия
19:15 След. Депозит 1
20:10 След. Депозит 2
21:10 След. Кусок жизни
21:55 След. Дорогой. Любимый. Единственный
22:40 След. Паутина лжи
23:30 След. Синдром Хатико
00:20 След. Второй дубль
01:05 Дознаватель. Пикник
02:00 Дознаватель. Белые ночи
02:45 Дознаватель. Поединок
03:30 Дознаватель. Командировка
04:15 Дознаватель. Лекарство
Домашний
05:00 Я требую любви! 1-я и 2-я серии
06:30 Я требую любви! 2-я - 4-я серии
08:25 Дорога, ведущая к счастью. 1-я и 2-я серии
10:30 Двойная спираль. 1-я - 4-я серии
14:45 Вторая жена. 1-я - 4-я серии
19:00 Ветреный. 136-я - 139-я серии
22:30 День Святого Валентина. 1-я - 4-я серии
02:30 Пропавшая невеста. 5-я - 8-я серии
ТНТ
04:25 Comedy Баттл. 5-я серия
05:10 Открытый микрофон. Сезон 3. 56-я серия
06:00 Открытый микрофон. Сезон 3. 57-я серия
06:45 Однажды в России. Спецдайджест. 29-я серия
07:00 Шопо-коп-2: Толстяк против всех
09:00 СашаТаня. Сезон 7. 263-я - 274-я серии
15:05 «Всегда говори «Да»
17:10 Папе снова 17
19:10 Путешествие к центру Земли
21:00 Однажды в России. Дайджест. 245-я серия
22:00 Однажды в России. 197-я серия
23:00 Это миниатюры. 2-я серия
00:00 Конфетка. 1-я серия
01:50 Импровизация. Сезон 6. 159-я серия
02:40 Импровизация. Сезон 6. 160-я серия
03:25 Comedy Баттл. 6-я серия
04:10 Comedy Баттл. 7-я серия
СТС
04:45 6 кадров. Сезон 8. 59-я серия
05:10 6 кадров. Сезон 8. 64-я серия
05:30 Мультфильмы
05:50 Ералаш. Сезон 1. 181-я серия
05:55 Ералаш. Сезон 1. 182-я серия
06:00 Ералаш
06:05 Фиксики. Огнетушитель
06:15 Фиксики
06:20 Фиксики. Духовка
06:25 Первая скрипка
06:45 Три кота. Понять и простить
06:50 Три кота
06:55 Три кота. Сила воли
07:00 Три кота. Морские игры
07:10 Три кота. Откуда берется мед
07:15 Три кота. Спектакль Бантика
07:20 Три кота. Сладкая правда
07:25 Три кота. Сокровища Египта
07:30 Царевны
07:40 Царевны. Книга будущего
07:45 Царевны. Лесная прогулка
07:55 Уральские пельмени. Азбука «Уральских пельменей». «Ф»
08:20 Уральские пельмени. Мятый элемент
09:30 Везучий случай
11:25 Все псы попадают в Рай
13:05 Angry Birds в кино
15:00 Angry Birds-2 в кино
16:55 Зов предков
18:55 Одноклассники
21:00 Одноклассники-2
23:00 Больше, чем секс
01:05 Про любовь. Только для взрослых
02:55 6 кадров. Сезон 8. 69-я - 71-я серии
04:00 6 кадров. Сезон 8. 74-я серия
04:25 6 кадров. Сезон 8. 78-я серия
04:45 6 кадров. Сезон 8. 65-я серия
Матч ТВ
03:35 Борьба. Международный турнир «Кубок Ивана Ярыгина»
05:05 «ФК «Барселона«. Взгляд изнутри»
06:00 Смешанные единоборства. UFC. Дж. Гэтжи - Э. Барбоза
07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
08:25 Борьба. Международный турнир «Кубок Ивана Ярыгина». Прямой эфир
10:00 Бокс. Bare Knuckle FC. Г. Славески - Й. Седено
11:00 Все на Матч!
11:45 Новости
11:50 Биатлон. Кубок Содружества. Масс-старт. Мужчины. Прямой эфир
13:00 Биатлон с Дмитрием Губерниевым
13:50 Биатлон. Кубок Содружества. Масс-старт. Женщины. Прямой эфир
14:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. ЦСКА - МБА (Москва). Прямой эфир
16:55 Лёгкая атлетика. «Битва полов». Прямой эфир
18:55 Новости
19:00 Все на Матч!
19:25 Футбол. Чемпионат Германии. «Байер» - «Боруссия» (Дортмунд). Прямой эфир
21:30 Все на Матч!
22:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Наполи» - «Рома». Прямой эфир
00:45 Все на Матч!
01:30 Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины. «Динамо» (Москва) - «Уралочка-НТМК» (Свердловская область)
03:30 Новости
03:35 Гандбол. SEHA-Газпром лига. «Мешков Брест» (Белоруссия) - ЦСКА (Россия)
РЕН ТВ
05:00 Тайны Чапман
07:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 Самая народная программа
09:30 Знаете ли вы, что?
10:30 Наука и техника
11:30 Неизвестная история
12:30 Новости
13:00 Капкан
14:40 Охотник на монстров
16:30 Тёмная башня
18:20 Прометей
20:35 Чужой: Завет
23:00 Итоговая программа с Петром Марченко
23:55 Самые шокирующие гипотезы
Звезда
03:50 Сильные духом
07:05 «Ноль-седьмой» меняет курс
09:00 «Новости недели« с Юрием Подкопаевым
09:25 Служу России
09:55 Военная приёмка
10:45 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным. Альманах №127
11:30 Код доступа
12:20 Легенды армии с Александром Маршалом. Михаил Шумилов
13:05 Специальный репортаж
13:55 На безымянной высоте. 1-я - 4-я серии
18:00 Главное с Ольгой Беловой
19:45 Легенды советского сыска
23:00 Фетисов
23:45 В небе «Ночные ведьмы»
01:20 Право на выстрел
02:45 Операция «Эдельвейс». Последняя тайна
03:30 Перелом. Хроника Победы
03:55 Не забывай. 1-я и 2-я серии
Культура
03:00 Перерыв в вещании
06:30 «Малахитовая шкатулка». «Ну, погоди!»
08:05 Расписание на завтра
09:35 Тайны старого чердака. Цвет и его возможности
10:05 Случай на шахте восемь
11:35 Больше, чем любовь. Владимир Басов и Валентина Титова
12:15 Невский ковчег. Теория невозможного. Цецилия Нессельштраус
12:45 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. Антон Чехов. «Каштанка»
13:25 Эйнштейны от природы. 4-я серия
14:20 Концерт Государственного академического ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева в Государственном Кремлёвском дворце
15:50 Гарольд и Мод
17:20 Пешком... Москва народная
17:50 «Принцесса оперетты». 95 лет со дня рождения Маргариты Лавровой
18:35 Романтика романса. Не пробуждай воспоминаний
19:30 Новости культуры с Владиславом Флярковским
20:10 Больше, чем любовь. Леонид Гайдай и Нина Гребешкова. К 100-летию со дня рождения Леонида Гайдая
20:50 За спичками
22:25 Шедевры мирового музыкального театра. Асмик Григорян в опере А. Дворжака «Русалка». Королевский оперный театр «Реал» (Мадрид). Запись 2020 года
01:35 Эйнштейны от природы. 4-я серия
02:25 «Что там, под маской?». «Бескрылый гусенок»
03:00 Перерыв в вещании
Пятница
05:00 Пятница News. 15-я серия
05:20 Кондитер. Сезон 4. 9-я серия - «Сибирский ФО»
06:30 Кондитер. Сезон 4. 10-я серия - «Регионы России 2»
07:50 Черный список. Сезон 2. 5-я серия - «Помощники в доме и сметы ремонта»
09:20 На ножах. Сезон 5. 5-я серия - «Зеленоград. Батчер`с»
10:20 На ножах. Сезон 7. 20-я серия - «Москва. Гирос»
11:30 На ножах. Сезон 1. 8-я серия - «Санкт-Петербург. Старый Стокер»
12:40 На ножах. Сезон 3. 12-я серия - «Калининград. Rush»
13:40 На ножах. Сезон 5. 10-я серия - «Королев. Садко»
14:50 На ножах. Сезон 2. 3-я серия - «Нижний Новгород. Компот»
16:00 На ножах. Сезон 4. 2-я серия - «Нижний Новгород. Best Burger»
17:00 На ножах. Сезон 5. 7-я серия - «Астрахань. Очень вкусно»
18:10 На ножах. Сезон 8. 2-я серия - «Красногорск. Арёл»
19:20 На ножах. Сезон 1. 17-я серия - «Волгоград. Freddys»
20:20 На ножах. Сезон 3. 20-я серия - «Санкт-Петербург. Миледи»
21:30 На ножах. Сезон 8. 1-я серия - «Серпухов. Тори»
23:00 На ножах. Сезон 2. 4-я серия - «Нижний Новгород. Венский дворик»
00:00 Патруль времени
01:50 Пятница News. 15-я серия
02:10 Древние. Сезон 4. 7-я - 9-я серии
04:10 Пятница News. 15-я серия
04:40 Простоквашино. Сезон 1. 6-я серия
04:45 Простоквашино. Сезон 1. 2-я серия
04:50 Простоквашино. Сезон 1. 3-я серия
МИР
05:00 Сельская учительница
05:20 Мультфильмы
07:00 Осторожно, вирус!
07:50 Мультфильмы
09:00 Наше кино. История большой любви. К юбилею Л. Гайдая
09:30 ФазендаЛайф
10:00 Новости
10:10 Двенадцать стульев
13:00 Станица. 1-я - 3-я серии
16:00 Новости
16:15 Станица. 4-я - 6-я серии
18:30 Вместе
19:30 Станица. 6-я - 10-я серии
00:00 Вместе
01:00 Станица. 10-я - 12-я серии
03:00 Наше кино. История большой любви
03:25 След лисицы на камнях. 1-я - 4-я серии
Время начала передач - московское.