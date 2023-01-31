Программа передач, ТВ программа на 31 января 2023



Программа передач телеканалов России на вторник 31 января 2023 года - 1 канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, 5 канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.



Телепрограмма на 31.01.2023



1 канал



05:00 Телеканал «Доброе утро»

09:00 Новости

09:20 «АнтиФейк»

09:55 Жить здорово!

10:45 Информационный канал

12:00 Новости

12:15 Информационный канал

15:00 Новости

15:15 Информационный канал

16:00 Мужское / Женское

16:50 Информационный канал

18:00 Вечерние новости

18:20 Информационный канал

21:00 Время

21:45 «Пробуждение». 2-я серия

22:45 Большая игра

00:00 Краткий курс счастливой жизни. 14-я серия

01:00 ПОДКАСТ.ЛАБ

03:00 Новости

03:05 ПОДКАСТ.ЛАБ



Россия 1



05:00 Утро России

09:00 Вести. Местное время

09:30 Утро России

09:55 О самом главном

11:00 Вести

11:30 60 минут

14:00 Вести

14:30 Вести. Местное время

14:55 Кто против?

16:00 Вести

16:30 Малахов

17:30 60 минут

20:00 Вести

21:05 Вести. Местное время

21:20 Склифосовский. Сезон 10. 3-я серия

22:20 Склифосовский. Сезон 10. 4-я серия

23:25 Вечер с Владимиром Соловьёвым

02:05 Каменская 3. «Стилист», 3-я часть

02:55 Каменская 3. «Стилист», 4-я часть

03:45 Личное дело. 41-я серия



ТВЦ



04:40 Лунное счастье Анатолия Ромашина

05:20 Мой герой. Владимир Большов

06:00 Настроение

08:00 Доктор И... Прививки для пожилых

08:35 Чужие грехи. 3-я серия

09:37 Чужие грехи. 4-я серия

10:40 Алексей Жарков. Эффект бабочки

11:30 События

11:50 Анна-детективъ-2. 35-я серия

12:42 Анна-детективъ-2. 36-я серия

13:40 Мой герой. Ирина Грибулина

14:30 События

14:50 Город новостей

15:05 Петровка, 38

15:15 Свои. Сезон 2. 19-я серия

16:05 Свои. Сезон 2. 24-я серия

16:55 Актёрские драмы. Роль через боль

17:50 События

18:10 Петровка, 38

18:20 Цвет липы. 1-я - 4-я серии

22:00 События

22:40 Закон и порядок

23:10 Олег Яковлев. Чужой

00:00 События. 25-й час

00:30 Петровка, 38

00:45 Хрущев против Берии. Игра на вылет

01:25 90-е. Кремлёвская кухня

02:05 Точку ставит пуля

02:45 Осторожно, мошенники! Рвачи-стоматологи

03:10 Анна-детективъ-2. 35-я серия

03:55 Анна-детективъ-2. 36-я серия

04:40 Алексей Жарков. Эффект бабочки



НТВ



04:50 Пять минут тишины. Возвращение. 17-я серия

05:40 Пять минут тишины. Возвращение. 18-я серия

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Лесник. Своя земля. «Братья», 1-я и 2-я серии. «Иноходец», 1-я и 2-я серии

10:00 Сегодня

10:35 Лесник. Своя земля. «Братья», 1-я и 2-я серии. «Иноходец», 1-я и 2-я серии

13:00 Сегодня

13:25 Чрезвычайное происшествие

14:00 Место встречи

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:45 За гранью

17:50 ДНК

19:00 Сегодня

20:00 Чужая стая. Невидимый враг. 3-я серия

21:05 Чужая стая. Невидимый враг. 4-я серия

22:00 Красный Яр. 3-я и 4-я серии

23:35 Сегодня в Москве

00:00 Красный Яр. 3-я и 4-я серии

00:20 Чума. «Физкульт-привет», 2-я серия

01:30 Чума. «Передел», 1-я и 2-я серии

02:40 Крысолов. 15-я серия

03:20 Крысолов. 16-я серия

04:50 Пять минут тишины. Возвращение. 19-я серия



5 канал



05:00 Известия

05:35 Мститель. 1-я - 4-я серии

09:00 Известия

09:30 Глухарь. Продолжение. Проверка

10:25 Глухарь. Продолжение. Палец

11:25 Глухарь. Продолжение. ППС

12:25 Глухарь. Продолжение. Стычка

13:00 Известия

13:30 Глухарь. Продолжение. Стычка

13:55 Глухарь. Продолжение. Дыра

15:00 Глухарь. Продолжение. Начальник следственного отдела

16:00 Глухарь. Продолжение. Ночная палатка

17:00 Глухарь. Продолжение. Перелом

17:30 Известия

18:00 Глухарь. Продолжение. Перелом

18:25 Глухарь. Продолжение. Палки

19:25 След. Девушка с приветом

20:20 След. Игра в кости

21:25 След. Девять и три четверти

22:20 Великолепная пятёрка-5. Открытие сезона

23:10 Великолепная пятёрка-3. Двойной оборот

00:00 Известия. Итоговый выпуск

00:30 След. Оптом дешевле

01:20 След. Наполеон

02:05 След. Лишняя рюмка

02:40 След. Мертвый час

03:20 Прокурорская проверка. Семья

04:10 Прокурорская проверка. Родительские войны



Домашний



03:55 Дорога, ведущая к счастью. 1-я и 2-я серии

05:25 6 кадров

05:40 По делам несовершеннолетних

08:25 Давай разведёмся!

09:30 Тест на отцовство

11:40 Понять. Простить. «Я не знаю, что ей нужно». «Ромашки спрятались»

12:55 Порча. Молоко

13:25 Знахарка. Принцесса

14:00 Верну любимого. Подъем с глубины

14:35 День Святого Валентина. 1-я - 4-я серии

19:00 Только по любви. 1-я - 4-я серии

23:15 Порча. Молоко

23:45 Знахарка. Принцесса

00:20 Верну любимого. Подъем с глубины

00:50 Напарницы. 13-я - 16-я серии

04:00 Давай разведёмся!

04:50 6 кадров



ТНТ



05:00 Открытый микрофон. Сезон 3. 60-я серия

05:45 Открытый микрофон. Сезон 3. 61-я серия

06:35 Однажды в России. Спецдайджест. 55-я серия

07:00 Однажды в России. Спецдайджест. 62-я серия

08:00 Однажды в России. Спецдайджест. 51-я серия

08:30 Модные игры. Сезон 2. 22-я серия

09:00 Реальные пацаны. 10-я серия - «Футбол. Стрипклуб»

09:30 Реальные пацаны. 10-я серия - «Футбол. Стрипклуб»

10:00 Реальные пацаны. 11-я серия - «Витек»

10:30 Реальные пацаны. 12-я серия - «Мальчишник»

11:00 Реальные пацаны. 10-я серия - «Футбол. Стрипклуб»

11:30 Реальные пацаны. 10-я серия - «Футбол. Стрипклуб»

12:00 Реальные пацаны. 15-я серия - «Лимузин»

12:30 Реальные пацаны. 16-я серия - «Под музыку Вивальди»

13:00 СашаТаня. 101-я - 110-я серии

18:00 Патриот. 6-я - 9-я серии

20:00 СашаТаня. Сезон 7. 277-я серия

20:30 СашаТаня. Сезон 7. 278-я серия

21:00 Просто Михалыч. 2-я серия

21:30 Просто Михалыч. 3-я серия

22:00 Домашний арест. 2-я серия

23:35 Путешествие к центру Земли

01:25 Импровизация. Сезон 6. 163-я серия

02:15 Импровизация. Сезон 6. 164-я серия

03:00 Comedy Баттл. 10-я серия

03:30 Comedy Баттл. 11-я серия

04:20 Открытый микрофон. Сезон 3. 62-я серия



СТС



04:55 Сказка о царе Салтане

05:50 Ералаш. Сезон 1. 169-я серия

05:55 Ералаш. Сезон 1. 173-я серия

06:00 Ералаш. Сезон 1. 134-я серия

06:10 Ералаш. Сезон 1. 135-я серия

06:15 Ералаш. Сезон 1. 136-я серия

06:25 Ералаш. Сезон 1. 137-я серия

06:30 Ералаш. Сезон 1. 139-я серия

06:40 Ералаш. Сезон 1. 138-я серия

06:45 Ералаш. Сезон 1. 140-я серия

06:50 Ералаш. Сезон 1. 141-я серия

07:00 Лунтик и его друзья

07:30 Жена олигарха. Сезон 2. 13-я серия

08:05 Жена олигарха. Сезон 2. 14-я серия

08:40 Уральские пельмени. #мальчикитакиемальчики

08:45 Пятая волна

11:00 Ивановы-Ивановы. Сезон 3. 1-я - 14-я серии

18:30 Жена олигарха. Сезон 2. 13-я - 15-я серии

20:00 Код 355

22:30 Ангелы Чарли

00:55 Трудности выживания

02:25 6 кадров. Сезон 4. 3-я - 7-я серии

04:15 6 кадров. Сезон 4. 11-я серия

04:35 6 кадров. Сезон 4. 12-я серия

04:55 Мультфильмы



Матч ТВ



04:40 Громко

06:00 Есть тема!

07:00 Новости

07:05 Все на Матч!

10:00 Новости

10:05 Специальный репортаж

10:25 Профессиональный бокс. Р. Проводников - Х.Л. Кастильо

11:30 Есть тема!

12:55 Новости

13:00 Специальный репортаж

13:20 Что по спорту? Челябинск

13:50 Футбол на все времена

14:20 Новости

14:25 Все на Матч!

16:25 Ты в бане!

16:55 Прыжки в воду. Кубок России. Прямой эфир

17:40 Новости

17:45 Все на Матч!

18:10 Прыжки в воду. Кубок России. Прямой эфир

18:50 Все на Матч!

19:15 Хоккей. КХЛ. «Нефтехимик» (Нижнекамск) - «Автомобилист» (Екатеринбург). Прямой эфир

21:45 Все на Матч!

22:25 Новости

22:30 Короли. Из гетто к победе и золоту

23:45 Матч! Парад

00:15 Все на Матч!

01:00 Специальный репортаж

01:20 Лёгкая атлетика. «Битва полов»

03:20 Новости

03:25 Прыжки в воду. Кубок России



РЕН ТВ



05:00 Самые шокирующие гипотезы

06:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко

10:00 СОВБЕЗ

11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым

12:00 Информационная программа 112

12:30 Новости

13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

14:00 Невероятно интересные истории

15:00 Засекреченные списки

16:00 Информационная программа 112

16:30 Новости

17:00 Тайны Чапман

18:00 Самые шокирующие гипотезы

19:00 Информационная программа 112

19:30 Новости

20:00 Чужой: Завет

22:20 Водить по-русски

23:00 Новости

23:30 Знаете ли вы, что?

00:30 Тёмная башня

02:10 Самые шокирующие гипотезы

02:55 Тайны Чапман



Звезда



03:35 Офицеры. 1-я и 4-я серии

07:00 Сегодня утром

09:00 Новости дня

09:15 День командира дивизии

11:20 Открытый эфир

13:00 Новости дня

13:20 Москва - фронту

13:45 Офицеры. 5-я - 8-я серии

15:00 Военные новости

15:05 Офицеры. 5-я - 8-я серии

18:00 Новости дня

18:20 Специальный репортаж

18:55 Неизвестные сражения Великой Отечественной. Миус-фронт

19:40 Улика из прошлого

20:30 Новости дня

21:15 Открытый эфир

22:55 «Между тем» с Наталией Метлиной

23:20 Пропажа свидетеля

01:10 День командира дивизии

02:35 Маресьев: продолжение легенды

03:25 Сделано в СССР

03:35 Офицеры. 5-я и 6-я серии



Культура



03:00 Перерыв в вещании

06:30 Новости культуры

06:35 Пешком... Москва Третьякова

07:00 Новости культуры

07:05 Монологи великого Дуни. Фильм 1-й

07:30 Новости культуры

07:35 Древние сокровища Мьянмы. 1-я серия

08:30 Новости культуры

08:35 Первые в мире. Одиссея сибирского казака

08:50 Предел возможного. 2-я серия

10:00 Новости культуры

10:15 Наблюдатель

11:10 ХX век. «Крылья. Валентина Гризодубова». Документальный фильм. 1978

12:15 Жизнь Верди. 1-я серия

13:45 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. Антон Чехов. «Каштанка»

14:30 Театральная летопись. К 90-летию со дня рождения Игоря Кваши. 1-я серия

15:00 Новости культуры

15:05 Новости. Подробно. Книги

15:20 Эрмитаж. Аланы. Наследие, которое объединяет

15:50 Сати. Нескучная классика... С Денисом Мацуевым

16:30 Предел возможного. 2-я серия

17:40 Первые в мире. «Буран» Лозино-Лозинского

17:55 Легендарные имена Большого театра. Ирина Архипова

18:35 Древние сокровища Мьянмы. 2-я серия

19:30 Новости культуры

19:45 Главная роль

20:05 «Почерк эпохи» с Кириллом Кяро. Николай Карамзин. Истории граф

20:30 Искусственный отбор

21:15 Белая студия

22:00 Жизнь Верди. 2-я серия

23:30 Рэгтайм, или Разорванное время. Мир Резо Габриадзе

00:00 Новости культуры

00:20 ХX век. «Крылья. Валентина Гризодубова». Документальный фильм. 1978

01:25 Легендарные имена Большого театра. Ирина Архипова

02:00 Роман в камне. Португалия. Замок слёз

02:30 Театральная летопись. К 90-летию со дня рождения Игоря Кваши. 2-я серия

03:00 Перерыв в вещании



Пятница



05:00 Простоквашино. Сезон 1. 6-я серия

05:05 Простоквашино. Сезон 1. 7-я серия

05:10 Простоквашино. Сезон 1. 10-я серия

05:15 Простоквашино. Сезон 1. 9-я серия

05:25 Простоквашино. Сезон 1. 11-я серия

05:30 Пятница News. 15-я серия

06:00 Кондитер. Сезон 4. 12-я серия - «Финал»

07:00 Гастротур. Сезон 2. 4-я серия - «Алтайский край»

08:10 На ножах. Сезон 3. 12-я серия - «Калининград. Rush»

09:10 На ножах. Сезон 2. 16-я серия - «Пермь. Дежавю»

10:10 На ножах. Сезон 4. 14-я серия - «Ростов Великий. Покровские ворота»

11:10 Черный список. Сезон 2. 5-я серия - «Помощники в доме и сметы ремонта»

12:40 Черный список. Сезон 2. 6-я серия - «Жена на час и сигнализации»

13:50 Черный список. Сезон 2. 7-я серия - «Японская кухня и косметологи»

14:30 Черный список. Сезон 2. 2-я серия - «Парикмахеры и повара»

15:10 Битва шефов. Сезон 1. 4-я серия

17:00 Битва шефов. Сезон 1. 5-я серия

19:00 Кондитер. Сезон 7. 4-я серия - «Италия. Екатерина Скулкина»

20:20 Кондитер. Сезон 7. 3-я серия - «Турция. Торт для Екатерины Алехиной»

21:50 Король десертов. Сезон 1. 4-я серия - «Карамель»

23:20 Мисс Конгениальность

01:10 Пятница News. 17-я серия

01:40 Древние. Сезон 4. 13-я серия

02:20 Древние. Сезон 5. 1-я серия

03:00 Древние. Сезон 5. 2-я серия

03:40 Древние. Сезон 5. 3-я серия

04:20 Пятница News. 16-я серия

04:45 Простоквашино. Сезон 1. 41-я серия

04:50 Простоквашино. Сезон 1. 12-я серия

04:55 Простоквашино. Сезон 1. 13-я серия



МИР



05:00 Комната старинных ключей. 2-я - 4-я серии

06:35 Нежные листья, ядовитые корни. 1-я - 4-я серии

10:00 Новости

10:10 Игра в кино

13:00 Новости

13:15 Дела судебные. Деньги верните!

14:05 Дела судебные. Битва за будущее

15:10 Дела судебные. Новые истории

16:00 Новости

16:15 Дела судебные. Битва за будущее

16:50 Мировое соглашение

18:30 Новости

18:50 Игра в кино

19:25 Игра в кино

20:10 Игра в кино

20:50 Слабое звено

21:45 Кулинар-2. 14-я - 16-я серии

00:30 Наше кино. История большой любви

00:55 Дела судебные. Битва за будущее

01:40 Дела судебные. Новые истории

03:05 Девушка с характером

04:25 Станица. 1-я серия



Время начала передач - московское.



















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