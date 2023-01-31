Программа передач, ТВ программа на 31 января 2023

Программа передач телеканалов России на вторник 31 января 2023 года - 1 канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, 5 канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.
Телепрограмма на 31.01.2023
1 канал
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 «АнтиФейк»
09:55 Жить здорово!
10:45 Информационный канал
12:00 Новости
12:15 Информационный канал
15:00 Новости
15:15 Информационный канал
16:00 Мужское / Женское
16:50 Информационный канал
18:00 Вечерние новости
18:20 Информационный канал
21:00 Время
21:45 «Пробуждение». 2-я серия
22:45 Большая игра
00:00 Краткий курс счастливой жизни. 14-я серия
01:00 ПОДКАСТ.ЛАБ
03:00 Новости
03:05 ПОДКАСТ.ЛАБ
Россия 1
05:00 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:30 Утро России
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:30 60 минут
14:00 Вести
14:30 Вести. Местное время
14:55 Кто против?
16:00 Вести
16:30 Малахов
17:30 60 минут
20:00 Вести
21:05 Вести. Местное время
21:20 Склифосовский. Сезон 10. 3-я серия
22:20 Склифосовский. Сезон 10. 4-я серия
23:25 Вечер с Владимиром Соловьёвым
02:05 Каменская 3. «Стилист», 3-я часть
02:55 Каменская 3. «Стилист», 4-я часть
03:45 Личное дело. 41-я серия
ТВЦ
04:40 Лунное счастье Анатолия Ромашина
05:20 Мой герой. Владимир Большов
06:00 Настроение
08:00 Доктор И... Прививки для пожилых
08:35 Чужие грехи. 3-я серия
09:37 Чужие грехи. 4-я серия
10:40 Алексей Жарков. Эффект бабочки
11:30 События
11:50 Анна-детективъ-2. 35-я серия
12:42 Анна-детективъ-2. 36-я серия
13:40 Мой герой. Ирина Грибулина
14:30 События
14:50 Город новостей
15:05 Петровка, 38
15:15 Свои. Сезон 2. 19-я серия
16:05 Свои. Сезон 2. 24-я серия
16:55 Актёрские драмы. Роль через боль
17:50 События
18:10 Петровка, 38
18:20 Цвет липы. 1-я - 4-я серии
22:00 События
22:40 Закон и порядок
23:10 Олег Яковлев. Чужой
00:00 События. 25-й час
00:30 Петровка, 38
00:45 Хрущев против Берии. Игра на вылет
01:25 90-е. Кремлёвская кухня
02:05 Точку ставит пуля
02:45 Осторожно, мошенники! Рвачи-стоматологи
03:10 Анна-детективъ-2. 35-я серия
03:55 Анна-детективъ-2. 36-я серия
04:40 Алексей Жарков. Эффект бабочки
НТВ
04:50 Пять минут тишины. Возвращение. 17-я серия
05:40 Пять минут тишины. Возвращение. 18-я серия
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Лесник. Своя земля. «Братья», 1-я и 2-я серии. «Иноходец», 1-я и 2-я серии
10:00 Сегодня
10:35 Лесник. Своя земля. «Братья», 1-я и 2-я серии. «Иноходец», 1-я и 2-я серии
13:00 Сегодня
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:45 За гранью
17:50 ДНК
19:00 Сегодня
20:00 Чужая стая. Невидимый враг. 3-я серия
21:05 Чужая стая. Невидимый враг. 4-я серия
22:00 Красный Яр. 3-я и 4-я серии
23:35 Сегодня в Москве
00:00 Красный Яр. 3-я и 4-я серии
00:20 Чума. «Физкульт-привет», 2-я серия
01:30 Чума. «Передел», 1-я и 2-я серии
02:40 Крысолов. 15-я серия
03:20 Крысолов. 16-я серия
04:50 Пять минут тишины. Возвращение. 19-я серия
5 канал
05:00 Известия
05:35 Мститель. 1-я - 4-я серии
09:00 Известия
09:30 Глухарь. Продолжение. Проверка
10:25 Глухарь. Продолжение. Палец
11:25 Глухарь. Продолжение. ППС
12:25 Глухарь. Продолжение. Стычка
13:00 Известия
13:30 Глухарь. Продолжение. Стычка
13:55 Глухарь. Продолжение. Дыра
15:00 Глухарь. Продолжение. Начальник следственного отдела
16:00 Глухарь. Продолжение. Ночная палатка
17:00 Глухарь. Продолжение. Перелом
17:30 Известия
18:00 Глухарь. Продолжение. Перелом
18:25 Глухарь. Продолжение. Палки
19:25 След. Девушка с приветом
20:20 След. Игра в кости
21:25 След. Девять и три четверти
22:20 Великолепная пятёрка-5. Открытие сезона
23:10 Великолепная пятёрка-3. Двойной оборот
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30 След. Оптом дешевле
01:20 След. Наполеон
02:05 След. Лишняя рюмка
02:40 След. Мертвый час
03:20 Прокурорская проверка. Семья
04:10 Прокурорская проверка. Родительские войны
Домашний
03:55 Дорога, ведущая к счастью. 1-я и 2-я серии
05:25 6 кадров
05:40 По делам несовершеннолетних
08:25 Давай разведёмся!
09:30 Тест на отцовство
11:40 Понять. Простить. «Я не знаю, что ей нужно». «Ромашки спрятались»
12:55 Порча. Молоко
13:25 Знахарка. Принцесса
14:00 Верну любимого. Подъем с глубины
14:35 День Святого Валентина. 1-я - 4-я серии
19:00 Только по любви. 1-я - 4-я серии
23:15 Порча. Молоко
23:45 Знахарка. Принцесса
00:20 Верну любимого. Подъем с глубины
00:50 Напарницы. 13-я - 16-я серии
04:00 Давай разведёмся!
04:50 6 кадров
ТНТ
05:00 Открытый микрофон. Сезон 3. 60-я серия
05:45 Открытый микрофон. Сезон 3. 61-я серия
06:35 Однажды в России. Спецдайджест. 55-я серия
07:00 Однажды в России. Спецдайджест. 62-я серия
08:00 Однажды в России. Спецдайджест. 51-я серия
08:30 Модные игры. Сезон 2. 22-я серия
09:00 Реальные пацаны. 10-я серия - «Футбол. Стрипклуб»
09:30 Реальные пацаны. 10-я серия - «Футбол. Стрипклуб»
10:00 Реальные пацаны. 11-я серия - «Витек»
10:30 Реальные пацаны. 12-я серия - «Мальчишник»
11:00 Реальные пацаны. 10-я серия - «Футбол. Стрипклуб»
11:30 Реальные пацаны. 10-я серия - «Футбол. Стрипклуб»
12:00 Реальные пацаны. 15-я серия - «Лимузин»
12:30 Реальные пацаны. 16-я серия - «Под музыку Вивальди»
13:00 СашаТаня. 101-я - 110-я серии
18:00 Патриот. 6-я - 9-я серии
20:00 СашаТаня. Сезон 7. 277-я серия
20:30 СашаТаня. Сезон 7. 278-я серия
21:00 Просто Михалыч. 2-я серия
21:30 Просто Михалыч. 3-я серия
22:00 Домашний арест. 2-я серия
23:35 Путешествие к центру Земли
01:25 Импровизация. Сезон 6. 163-я серия
02:15 Импровизация. Сезон 6. 164-я серия
03:00 Comedy Баттл. 10-я серия
03:30 Comedy Баттл. 11-я серия
04:20 Открытый микрофон. Сезон 3. 62-я серия
СТС
04:55 Сказка о царе Салтане
05:50 Ералаш. Сезон 1. 169-я серия
05:55 Ералаш. Сезон 1. 173-я серия
06:00 Ералаш. Сезон 1. 134-я серия
06:10 Ералаш. Сезон 1. 135-я серия
06:15 Ералаш. Сезон 1. 136-я серия
06:25 Ералаш. Сезон 1. 137-я серия
06:30 Ералаш. Сезон 1. 139-я серия
06:40 Ералаш. Сезон 1. 138-я серия
06:45 Ералаш. Сезон 1. 140-я серия
06:50 Ералаш. Сезон 1. 141-я серия
07:00 Лунтик и его друзья
07:30 Жена олигарха. Сезон 2. 13-я серия
08:05 Жена олигарха. Сезон 2. 14-я серия
08:40 Уральские пельмени. #мальчикитакиемальчики
08:45 Пятая волна
11:00 Ивановы-Ивановы. Сезон 3. 1-я - 14-я серии
18:30 Жена олигарха. Сезон 2. 13-я - 15-я серии
20:00 Код 355
22:30 Ангелы Чарли
00:55 Трудности выживания
02:25 6 кадров. Сезон 4. 3-я - 7-я серии
04:15 6 кадров. Сезон 4. 11-я серия
04:35 6 кадров. Сезон 4. 12-я серия
04:55 Мультфильмы
Матч ТВ
04:40 Громко
06:00 Есть тема!
07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
10:00 Новости
10:05 Специальный репортаж
10:25 Профессиональный бокс. Р. Проводников - Х.Л. Кастильо
11:30 Есть тема!
12:55 Новости
13:00 Специальный репортаж
13:20 Что по спорту? Челябинск
13:50 Футбол на все времена
14:20 Новости
14:25 Все на Матч!
16:25 Ты в бане!
16:55 Прыжки в воду. Кубок России. Прямой эфир
17:40 Новости
17:45 Все на Матч!
18:10 Прыжки в воду. Кубок России. Прямой эфир
18:50 Все на Матч!
19:15 Хоккей. КХЛ. «Нефтехимик» (Нижнекамск) - «Автомобилист» (Екатеринбург). Прямой эфир
21:45 Все на Матч!
22:25 Новости
22:30 Короли. Из гетто к победе и золоту
23:45 Матч! Парад
00:15 Все на Матч!
01:00 Специальный репортаж
01:20 Лёгкая атлетика. «Битва полов»
03:20 Новости
03:25 Прыжки в воду. Кубок России
РЕН ТВ
05:00 Самые шокирующие гипотезы
06:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко
10:00 СОВБЕЗ
11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым
12:00 Информационная программа 112
12:30 Новости
13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
14:00 Невероятно интересные истории
15:00 Засекреченные списки
16:00 Информационная программа 112
16:30 Новости
17:00 Тайны Чапман
18:00 Самые шокирующие гипотезы
19:00 Информационная программа 112
19:30 Новости
20:00 Чужой: Завет
22:20 Водить по-русски
23:00 Новости
23:30 Знаете ли вы, что?
00:30 Тёмная башня
02:10 Самые шокирующие гипотезы
02:55 Тайны Чапман
Звезда
03:35 Офицеры. 1-я и 4-я серии
07:00 Сегодня утром
09:00 Новости дня
09:15 День командира дивизии
11:20 Открытый эфир
13:00 Новости дня
13:20 Москва - фронту
13:45 Офицеры. 5-я - 8-я серии
15:00 Военные новости
15:05 Офицеры. 5-я - 8-я серии
18:00 Новости дня
18:20 Специальный репортаж
18:55 Неизвестные сражения Великой Отечественной. Миус-фронт
19:40 Улика из прошлого
20:30 Новости дня
21:15 Открытый эфир
22:55 «Между тем» с Наталией Метлиной
23:20 Пропажа свидетеля
01:10 День командира дивизии
02:35 Маресьев: продолжение легенды
03:25 Сделано в СССР
03:35 Офицеры. 5-я и 6-я серии
Культура
03:00 Перерыв в вещании
06:30 Новости культуры
06:35 Пешком... Москва Третьякова
07:00 Новости культуры
07:05 Монологи великого Дуни. Фильм 1-й
07:30 Новости культуры
07:35 Древние сокровища Мьянмы. 1-я серия
08:30 Новости культуры
08:35 Первые в мире. Одиссея сибирского казака
08:50 Предел возможного. 2-я серия
10:00 Новости культуры
10:15 Наблюдатель
11:10 ХX век. «Крылья. Валентина Гризодубова». Документальный фильм. 1978
12:15 Жизнь Верди. 1-я серия
13:45 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. Антон Чехов. «Каштанка»
14:30 Театральная летопись. К 90-летию со дня рождения Игоря Кваши. 1-я серия
15:00 Новости культуры
15:05 Новости. Подробно. Книги
15:20 Эрмитаж. Аланы. Наследие, которое объединяет
15:50 Сати. Нескучная классика... С Денисом Мацуевым
16:30 Предел возможного. 2-я серия
17:40 Первые в мире. «Буран» Лозино-Лозинского
17:55 Легендарные имена Большого театра. Ирина Архипова
18:35 Древние сокровища Мьянмы. 2-я серия
19:30 Новости культуры
19:45 Главная роль
20:05 «Почерк эпохи» с Кириллом Кяро. Николай Карамзин. Истории граф
20:30 Искусственный отбор
21:15 Белая студия
22:00 Жизнь Верди. 2-я серия
23:30 Рэгтайм, или Разорванное время. Мир Резо Габриадзе
00:00 Новости культуры
00:20 ХX век. «Крылья. Валентина Гризодубова». Документальный фильм. 1978
01:25 Легендарные имена Большого театра. Ирина Архипова
02:00 Роман в камне. Португалия. Замок слёз
02:30 Театральная летопись. К 90-летию со дня рождения Игоря Кваши. 2-я серия
03:00 Перерыв в вещании
Пятница
05:00 Простоквашино. Сезон 1. 6-я серия
05:05 Простоквашино. Сезон 1. 7-я серия
05:10 Простоквашино. Сезон 1. 10-я серия
05:15 Простоквашино. Сезон 1. 9-я серия
05:25 Простоквашино. Сезон 1. 11-я серия
05:30 Пятница News. 15-я серия
06:00 Кондитер. Сезон 4. 12-я серия - «Финал»
07:00 Гастротур. Сезон 2. 4-я серия - «Алтайский край»
08:10 На ножах. Сезон 3. 12-я серия - «Калининград. Rush»
09:10 На ножах. Сезон 2. 16-я серия - «Пермь. Дежавю»
10:10 На ножах. Сезон 4. 14-я серия - «Ростов Великий. Покровские ворота»
11:10 Черный список. Сезон 2. 5-я серия - «Помощники в доме и сметы ремонта»
12:40 Черный список. Сезон 2. 6-я серия - «Жена на час и сигнализации»
13:50 Черный список. Сезон 2. 7-я серия - «Японская кухня и косметологи»
14:30 Черный список. Сезон 2. 2-я серия - «Парикмахеры и повара»
15:10 Битва шефов. Сезон 1. 4-я серия
17:00 Битва шефов. Сезон 1. 5-я серия
19:00 Кондитер. Сезон 7. 4-я серия - «Италия. Екатерина Скулкина»
20:20 Кондитер. Сезон 7. 3-я серия - «Турция. Торт для Екатерины Алехиной»
21:50 Король десертов. Сезон 1. 4-я серия - «Карамель»
23:20 Мисс Конгениальность
01:10 Пятница News. 17-я серия
01:40 Древние. Сезон 4. 13-я серия
02:20 Древние. Сезон 5. 1-я серия
03:00 Древние. Сезон 5. 2-я серия
03:40 Древние. Сезон 5. 3-я серия
04:20 Пятница News. 16-я серия
04:45 Простоквашино. Сезон 1. 41-я серия
04:50 Простоквашино. Сезон 1. 12-я серия
04:55 Простоквашино. Сезон 1. 13-я серия
МИР
05:00 Комната старинных ключей. 2-я - 4-я серии
06:35 Нежные листья, ядовитые корни. 1-я - 4-я серии
10:00 Новости
10:10 Игра в кино
13:00 Новости
13:15 Дела судебные. Деньги верните!
14:05 Дела судебные. Битва за будущее
15:10 Дела судебные. Новые истории
16:00 Новости
16:15 Дела судебные. Битва за будущее
16:50 Мировое соглашение
18:30 Новости
18:50 Игра в кино
19:25 Игра в кино
20:10 Игра в кино
20:50 Слабое звено
21:45 Кулинар-2. 14-я - 16-я серии
00:30 Наше кино. История большой любви
00:55 Дела судебные. Битва за будущее
01:40 Дела судебные. Новые истории
03:05 Девушка с характером
04:25 Станица. 1-я серия
Время начала передач - московское.