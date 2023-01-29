Программа 1 канала на 29 января 2023, телепрограмма на весь день

Телепрограмма 1 канала на 29 января 2023 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.
Программа передач 1 канал 29.01.2023
Интервенция
06:00 Новости
06:10 Интервенция
07:00 Играй, гармонь любимая!
07:45 Часовой
08:15 Здоровье
09:20 «Мечталлион». Национальная Лотерея
09:40 «Непутевые заметки» с Дмитрием Крыловым
10:00 Новости
10:15 Жизнь других. Армения: Ереван. Продолжение
11:10 «Повара на колесах». Псков
12:00 Новости
12:15 Видели видео?
14:00 ПОДКАСТ.ЛАБ
16:50 «Отважные». Специальный репортаж
18:00 Вечерние новости
19:00 «Три аккорда». Новый сезон
21:00 Время
22:35 «Контейнер». 2-я серия
23:25 ПОДКАСТ.ЛАБ. Мелодии моей жизни
00:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. Гори огнем
00:45 ПОДКАСТ.ЛАБ. Произвольная программа
01:25 ПОДКАСТ.ЛАБ. Креативные индустрии
02:10 ПОДКАСТ.ЛАБ. Пусть не говорят, пусть читают
02:50 ПОДКАСТ.ЛАБ. Космические истории
03:25 ПОДКАСТ.ЛАБ. Письма
04:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Повара на колесах
В программе возможны изменения.