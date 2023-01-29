Программа 1 канала на 29 января 2023, телепрограмма на весь день

Телепрограмма 1 канала на 29 января 2023 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.



Программа передач 1 канал 29.01.2023



Интервенция

06:00 Новости

06:10 Интервенция

07:00 Играй, гармонь любимая!

07:45 Часовой

08:15 Здоровье

09:20 «Мечталлион». Национальная Лотерея

09:40 «Непутевые заметки» с Дмитрием Крыловым

10:00 Новости

10:15 Жизнь других. Армения: Ереван. Продолжение

11:10 «Повара на колесах». Псков

12:00 Новости

12:15 Видели видео?

14:00 ПОДКАСТ.ЛАБ

16:50 «Отважные». Специальный репортаж

18:00 Вечерние новости

19:00 «Три аккорда». Новый сезон

21:00 Время

22:35 «Контейнер». 2-я серия

23:25 ПОДКАСТ.ЛАБ. Мелодии моей жизни

00:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. Гори огнем

00:45 ПОДКАСТ.ЛАБ. Произвольная программа

01:25 ПОДКАСТ.ЛАБ. Креативные индустрии

02:10 ПОДКАСТ.ЛАБ. Пусть не говорят, пусть читают

02:50 ПОДКАСТ.ЛАБ. Космические истории

03:25 ПОДКАСТ.ЛАБ. Письма

04:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Повара на колесах



В программе возможны изменения.