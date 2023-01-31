Программа Россия 1 на сегодня, телепрограмма на весь день

Телепрограмма Россия 1 на 31 января 2023 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.



Программа передач Россия 1 на 31.01.2023



05:00 Утро России

09:00 Вести. Местное время

09:30 Утро России

09:55 О самом главном

11:00 Вести

11:30 60 минут

14:00 Вести

14:30 Вести. Местное время

14:55 Кто против?

16:00 Вести

16:30 Малахов

17:30 60 минут

20:00 Вести

21:05 Вести. Местное время

21:20 Склифосовский. Сезон 10. 3-я серия

22:20 Склифосовский. Сезон 10. 4-я серия

23:25 Вечер с Владимиром Соловьёвым

02:05 Каменская 3. «Стилист», 3-я часть

02:55 Каменская 3. «Стилист», 4-я часть

03:45 Личное дело. 41-я серия



В программе возможны изменения.