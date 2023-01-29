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Программа ТВЦ на 29 января 2023, телепрограмма на весь день



Телепрограмма ТВЦ на 29 января 2023 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.

Программа передач ТВЦ 29.01.2023

04:30 Игорь Старыгин. Последняя дуэль
05:20 Большое кино. Сказ про то, как царь Пётр арапа женил
05:45 За витриной универмага
07:15 Золотой транзит. 1-я серия
08:10 Золотой транзит. 2-я серия
09:05 Здоровый смысл
09:35 Седьмой гость. 1-я серия
10:30 Седьмой гость. 2-я серия
11:30 События
11:45 Петровка, 38. Специальный субботний выпуск
11:55 Версия полковника Зорина
13:40 Москва резиновая
14:30 Московская неделя
15:00 «Смешите меня семеро!» Юмористический концерт
16:05 Призрак на двоих
18:00 Дорога из желтого кирпича. 1-я - 4-я серии
21:40 Селфи на память. 1-я - 3-я серии
00:20 События
00:35 Селфи на память. 4-я серия
01:25 Агата и сыск. Рулетка судьбы. 1-я - 4-я серии
04:30 Петровка, 38. Специальный субботний выпуск
04:40 Георгий Жуков. Трагедия маршала

В программе возможны изменения.









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