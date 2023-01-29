Программа ТВЦ на 29 января 2023, телепрограмма на весь день

Телепрограмма ТВЦ на 29 января 2023 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.



Программа передач ТВЦ 29.01.2023



04:30 Игорь Старыгин. Последняя дуэль

05:20 Большое кино. Сказ про то, как царь Пётр арапа женил

05:45 За витриной универмага

07:15 Золотой транзит. 1-я серия

08:10 Золотой транзит. 2-я серия

09:05 Здоровый смысл

09:35 Седьмой гость. 1-я серия

10:30 Седьмой гость. 2-я серия

11:30 События

11:45 Петровка, 38. Специальный субботний выпуск

11:55 Версия полковника Зорина

13:40 Москва резиновая

14:30 Московская неделя

15:00 «Смешите меня семеро!» Юмористический концерт

16:05 Призрак на двоих

18:00 Дорога из желтого кирпича. 1-я - 4-я серии

21:40 Селфи на память. 1-я - 3-я серии

00:20 События

00:35 Селфи на память. 4-я серия

01:25 Агата и сыск. Рулетка судьбы. 1-я - 4-я серии

04:30 Петровка, 38. Специальный субботний выпуск

04:40 Георгий Жуков. Трагедия маршала



В программе возможны изменения.