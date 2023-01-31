Программа ТВЦ на 31 января 2023, телепрограмма на весь день

Телепрограмма ТВЦ на 31 января 2023 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.



Программа передач ТВЦ 31.01.2023



04:40 Лунное счастье Анатолия Ромашина

05:20 Мой герой. Владимир Большов

06:00 Настроение

08:00 Доктор И... Прививки для пожилых

08:35 Чужие грехи. 3-я серия

09:37 Чужие грехи. 4-я серия

10:40 Алексей Жарков. Эффект бабочки

11:30 События

11:50 Анна-детективъ-2. 35-я серия

12:42 Анна-детективъ-2. 36-я серия

13:40 Мой герой. Ирина Грибулина

14:30 События

14:50 Город новостей

15:05 Петровка, 38

15:15 Свои. Сезон 2. 19-я серия

16:05 Свои. Сезон 2. 24-я серия

16:55 Актёрские драмы. Роль через боль

17:50 События

18:10 Петровка, 38

18:20 Цвет липы. 1-я - 4-я серии

22:00 События

22:40 Закон и порядок

23:10 Олег Яковлев. Чужой

00:00 События. 25-й час

00:30 Петровка, 38

00:45 Хрущев против Берии. Игра на вылет

01:25 90-е. Кремлёвская кухня

02:05 Точку ставит пуля

02:45 Осторожно, мошенники! Рвачи-стоматологи

03:10 Анна-детективъ-2. 35-я серия

03:55 Анна-детективъ-2. 36-я серия

04:40 Алексей Жарков. Эффект бабочки



В программе возможны изменения.