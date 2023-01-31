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Программа ТВЦ на сегодня, телепрограмма на весь день



Телепрограмма ТВЦ на 31 января 2023 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.

Программа передач ТВЦ на сегодня 31.01.2023

04:40 Лунное счастье Анатолия Ромашина
05:20 Мой герой. Владимир Большов
06:00 Настроение
08:00 Доктор И... Прививки для пожилых
08:35 Чужие грехи. 3-я серия
09:37 Чужие грехи. 4-я серия
10:40 Алексей Жарков. Эффект бабочки
11:30 События
11:50 Анна-детективъ-2. 35-я серия
12:42 Анна-детективъ-2. 36-я серия
13:40 Мой герой. Ирина Грибулина
14:30 События
14:50 Город новостей
15:05 Петровка, 38
15:15 Свои. Сезон 2. 19-я серия
16:05 Свои. Сезон 2. 24-я серия
16:55 Актёрские драмы. Роль через боль
17:50 События
18:10 Петровка, 38
18:20 Цвет липы. 1-я - 4-я серии
22:00 События
22:40 Закон и порядок
23:10 Олег Яковлев. Чужой
00:00 События. 25-й час
00:30 Петровка, 38
00:45 Хрущев против Берии. Игра на вылет
01:25 90-е. Кремлёвская кухня
02:05 Точку ставит пуля
02:45 Осторожно, мошенники! Рвачи-стоматологи
03:10 Анна-детективъ-2. 35-я серия
03:55 Анна-детективъ-2. 36-я серия
04:40 Алексей Жарков. Эффект бабочки

В программе возможны изменения.









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