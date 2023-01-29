Программа НТВ на 29 января 2023, телепрограмма на весь день

Телепрограмма НТВ на 29 января 2023 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.



Программа передач НТВ 29.01.2023



04:55 Не может быть!

06:30 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым

08:00 Сегодня

08:20 У нас выигрывают!

10:00 Сегодня

10:20 Первая передача

11:00 Чудо техники

11:55 Дачный ответ

13:00 НашПотребНадзор

14:05 Однажды...

15:00 Своя игра

16:00 Сегодня

16:20 Следствие вели...

18:00 Новые русские сенсации

19:00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой

20:20 Звезды сошлись

21:50 Основано на реальных событиях. Живые и мертвые

00:35 Не может быть!

02:15 Крысолов. 3-я - 5-я серии

03:05 Крысолов. 4-я серия

03:55 Крысолов. 5-я серия

04:50 Пять минут тишины. Возвращение. 15-я серия



В программе возможны изменения.