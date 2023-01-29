Программа НТВ на 29 января 2023, телепрограмма на весь день

Телепрограмма НТВ на 29 января 2023 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.
Программа передач НТВ 29.01.2023
04:55 Не может быть!
06:30 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым
08:00 Сегодня
08:20 У нас выигрывают!
10:00 Сегодня
10:20 Первая передача
11:00 Чудо техники
11:55 Дачный ответ
13:00 НашПотребНадзор
14:05 Однажды...
15:00 Своя игра
16:00 Сегодня
16:20 Следствие вели...
18:00 Новые русские сенсации
19:00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой
20:20 Звезды сошлись
21:50 Основано на реальных событиях. Живые и мертвые
00:35 Не может быть!
02:15 Крысолов. 3-я - 5-я серии
03:05 Крысолов. 4-я серия
03:55 Крысолов. 5-я серия
04:50 Пять минут тишины. Возвращение. 15-я серия
В программе возможны изменения.