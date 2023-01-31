Программа НТВ на сегодня, телепрограмма на весь день

Телепрограмма НТВ на 31 января 2023 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.
Программа передач НТВ сегодня 31.01.2023
04:50 Пять минут тишины. Возвращение. 17-я серия
05:40 Пять минут тишины. Возвращение. 18-я серия
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Лесник. Своя земля. «Братья», 1-я и 2-я серии. «Иноходец», 1-я и 2-я серии
10:00 Сегодня
10:35 Лесник. Своя земля. «Братья», 1-я и 2-я серии. «Иноходец», 1-я и 2-я серии
13:00 Сегодня
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:45 За гранью
17:50 ДНК
19:00 Сегодня
20:00 Чужая стая. Невидимый враг. 3-я серия
21:05 Чужая стая. Невидимый враг. 4-я серия
22:00 Красный Яр. 3-я и 4-я серии
23:35 Сегодня в Москве
00:00 Красный Яр. 3-я и 4-я серии
00:20 Чума. «Физкульт-привет», 2-я серия
01:30 Чума. «Передел», 1-я и 2-я серии
02:40 Крысолов. 15-я серия
03:20 Крысолов. 16-я серия
04:50 Пять минут тишины. Возвращение. 19-я серия
В программе возможны изменения.