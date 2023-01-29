Программа 5 канала на 29 января 2023, телепрограмма на весь день

Телепрограмма 5 канала на 29 января 2023 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.
Программа передач 5 канал 29.01.2023
05:00 Белая стрела
06:30 Испанец. 1-я - 4-я серии
10:00 Мститель. 1-я - 4-я серии
13:45 Раскаленный периметр. 1-я - 4-я серии
17:30 След. Зеленый ангел
18:20 След. После закрытия
19:15 След. Депозит 1
20:10 След. Депозит 2
21:10 След. Кусок жизни
21:55 След. Дорогой. Любимый. Единственный
22:40 След. Паутина лжи
23:30 След. Синдром Хатико
00:20 След. Второй дубль
01:05 Дознаватель. Пикник
02:00 Дознаватель. Белые ночи
02:45 Дознаватель. Поединок
03:30 Дознаватель. Командировка
04:15 Дознаватель. Лекарство
В программе возможны изменения.