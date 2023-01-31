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Программа 5 канала на 31 января 2023, телепрограмма на весь день



Телепрограмма 5 канала на 31 января 2023 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.

Программа передач 5 канал 31.01.2023

05:00 Известия
05:35 Мститель. 1-я - 4-я серии
09:00 Известия
09:30 Глухарь. Продолжение. Проверка
10:25 Глухарь. Продолжение. Палец
11:25 Глухарь. Продолжение. ППС
12:25 Глухарь. Продолжение. Стычка
13:00 Известия
13:30 Глухарь. Продолжение. Стычка
13:55 Глухарь. Продолжение. Дыра
15:00 Глухарь. Продолжение. Начальник следственного отдела
16:00 Глухарь. Продолжение. Ночная палатка
17:00 Глухарь. Продолжение. Перелом
17:30 Известия
18:00 Глухарь. Продолжение. Перелом
18:25 Глухарь. Продолжение. Палки
19:25 След. Девушка с приветом
20:20 След. Игра в кости
21:25 След. Девять и три четверти
22:20 Великолепная пятёрка-5. Открытие сезона
23:10 Великолепная пятёрка-3. Двойной оборот
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30 След. Оптом дешевле
01:20 След. Наполеон
02:05 След. Лишняя рюмка
02:40 След. Мертвый час
03:20 Прокурорская проверка. Семья
04:10 Прокурорская проверка. Родительские войны

В программе возможны изменения.









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