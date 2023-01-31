Программа 5 канала на сегодня, телепрограмма на весь день

Телепрограмма 5 канала на 31 января 2023 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.



Программа передач 5 канал сегодня 31.01.2023



05:00 Известия

05:35 Мститель. 1-я - 4-я серии

09:00 Известия

09:30 Глухарь. Продолжение. Проверка

10:25 Глухарь. Продолжение. Палец

11:25 Глухарь. Продолжение. ППС

12:25 Глухарь. Продолжение. Стычка

13:00 Известия

13:30 Глухарь. Продолжение. Стычка

13:55 Глухарь. Продолжение. Дыра

15:00 Глухарь. Продолжение. Начальник следственного отдела

16:00 Глухарь. Продолжение. Ночная палатка

17:00 Глухарь. Продолжение. Перелом

17:30 Известия

18:00 Глухарь. Продолжение. Перелом

18:25 Глухарь. Продолжение. Палки

19:25 След. Девушка с приветом

20:20 След. Игра в кости

21:25 След. Девять и три четверти

22:20 Великолепная пятёрка-5. Открытие сезона

23:10 Великолепная пятёрка-3. Двойной оборот

00:00 Известия. Итоговый выпуск

00:30 След. Оптом дешевле

01:20 След. Наполеон

02:05 След. Лишняя рюмка

02:40 След. Мертвый час

03:20 Прокурорская проверка. Семья

04:10 Прокурорская проверка. Родительские войны



В программе возможны изменения.