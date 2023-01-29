Программа Домашний на 29 января 2023, телепрограмма на весь день

Телепрограмма Домашний на 29 января 2023 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.



Программа передач Домашний 29.01.2023



05:00 Я требую любви! 1-я и 2-я серии

06:30 Я требую любви! 2-я - 4-я серии

08:25 Дорога, ведущая к счастью. 1-я и 2-я серии

10:30 Двойная спираль. 1-я - 4-я серии

14:45 Вторая жена. 1-я - 4-я серии

19:00 Ветреный. 136-я - 139-я серии

22:30 День Святого Валентина. 1-я - 4-я серии

02:30 Пропавшая невеста. 5-я - 8-я серии



В программе возможны изменения.