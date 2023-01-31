Программа Домашний на сегодня, телепрограмма на весь день

Телепрограмма Домашний на 31 января 2023 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.



Программа передач Домашний сегодня 31.01.2023



03:55 Дорога, ведущая к счастью. 1-я и 2-я серии

05:25 6 кадров

05:40 По делам несовершеннолетних

08:25 Давай разведёмся!

09:30 Тест на отцовство

11:40 Понять. Простить. «Я не знаю, что ей нужно». «Ромашки спрятались»

12:55 Порча. Молоко

13:25 Знахарка. Принцесса

14:00 Верну любимого. Подъем с глубины

14:35 День Святого Валентина. 1-я - 4-я серии

19:00 Только по любви. 1-я - 4-я серии

23:15 Порча. Молоко

23:45 Знахарка. Принцесса

00:20 Верну любимого. Подъем с глубины

00:50 Напарницы. 13-я - 16-я серии

04:00 Давай разведёмся!

04:50 6 кадров



В программе возможны изменения.