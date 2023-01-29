Спортивное обозрение
КХЛ НХЛ ЧМ Олимпиада Футбол Биатлон Формула 1 ЗОЖ ТВ Другие


Программа ТНТ на 29 января 2023, телепрограмма на весь день



Телепрограмма ТНТ на 29 января 2023 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.

Программа передач ТНТ 29.01.2023

04:25 Comedy Баттл. 5-я серия
05:10 Открытый микрофон. Сезон 3. 56-я серия
06:00 Открытый микрофон. Сезон 3. 57-я серия
06:45 Однажды в России. Спецдайджест. 29-я серия
07:00 Шопо-коп-2: Толстяк против всех
09:00 СашаТаня. Сезон 7. 263-я - 274-я серии
15:05 «Всегда говори «Да»
17:10 Папе снова 17
19:10 Путешествие к центру Земли
21:00 Однажды в России. Дайджест. 245-я серия
22:00 Однажды в России. 197-я серия
23:00 Это миниатюры. 2-я серия
00:00 Конфетка. 1-я серия
01:50 Импровизация. Сезон 6. 159-я серия
02:40 Импровизация. Сезон 6. 160-я серия
03:25 Comedy Баттл. 6-я серия
04:10 Comedy Баттл. 7-я серия

В программе возможны изменения.









  • Программа СТС на 29 января 2023, телепрограмма на весь день
  • Программа Пятница на 28 января 2023, телепрограмма на весь день
  • Программа СТС на 28 января 2023, телепрограмма на весь день
  • Программа ТНТ на 28 января 2023, телепрограмма на весь день
  • Программа ТВЦ на 28 января 2023, телепрограмма на весь день
    •




    Расписание матчей НХЛ в сезоне 2022/2023

    НХЛ 2022 2023

    Представлено расписание матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 и результаты состоявшихся игр по хоккею.

    КХЛ 2022/2023. Расписание трансляций матчей

    КХЛ 2022 2023

    Представлено расписание трансляций матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 на каналах ТВ.

    Лидеры НХЛ по победным голам за всю историю

    НХЛ, победные голы

    Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин занимает второе место в Национальной хоккейной лиге победным шайбам в регулярных чемпионатах.

    Статистика Александра Овечкина в НХЛ на сегодня

    Статистика Александра Овечкина в НХЛ

    Продолжаем считать шайбы Александра Овечкина. Их у капитана «Вашингтона» на сегодня 812. До занимающего первое место в списке лучших снайперов НХЛ Уэйна Гретцки не хватает 82 шайбы.

    Как спортсмены создают свой имидж

    Как спортсмены создают свой имидж

    Чтобы стать успешным в спорте, необходимо не только усердно тренироваться, но и следить за телом и работать над своей внешностью.









    Разговоры о важном 30 января 2023, Движение первых, тема классного часа
    Курс евро ЦБ РФ на 28 января 2023. Курс евро к рублю Центробанка
    Курс доллара ЦБ РФ на 28 января 2023. Курс доллара к рублю Центробанка
    Карта Украины на сегодня с областями и городами на русском
    Мобилизация в России. Кого могут призвать, максимальный возраст призыва
    Где находится на карте Запорожская АЭС в Энергодаре
    Где находится Новомихайловка на карте Донецкой области
    Турецкий сериал Ветреный на Домашнем: сколько серий и сезонов
    Где находится Киевская ГАЕС на карте Украины, карта Киевской ГАЭС
    Где находится Днепропетровская область на карте Украины, карта Днепропетровской области с городами


    © 2007-2023 Спортивное обозрение. hockeyreview@mail.ru