Программа ТНТ на 29 января 2023, телепрограмма на весь день

Телепрограмма ТНТ на 29 января 2023 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.



Программа передач ТНТ 29.01.2023



04:25 Comedy Баттл. 5-я серия

05:10 Открытый микрофон. Сезон 3. 56-я серия

06:00 Открытый микрофон. Сезон 3. 57-я серия

06:45 Однажды в России. Спецдайджест. 29-я серия

07:00 Шопо-коп-2: Толстяк против всех

09:00 СашаТаня. Сезон 7. 263-я - 274-я серии

15:05 «Всегда говори «Да»

17:10 Папе снова 17

19:10 Путешествие к центру Земли

21:00 Однажды в России. Дайджест. 245-я серия

22:00 Однажды в России. 197-я серия

23:00 Это миниатюры. 2-я серия

00:00 Конфетка. 1-я серия

01:50 Импровизация. Сезон 6. 159-я серия

02:40 Импровизация. Сезон 6. 160-я серия

03:25 Comedy Баттл. 6-я серия

04:10 Comedy Баттл. 7-я серия



В программе возможны изменения.