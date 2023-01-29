Программа СТС на 29 января 2023, телепрограмма на весь день

Телепрограмма СТС на 29 января 2023 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.
Программа передач СТС 29.01.2023
04:45 6 кадров. Сезон 8. 59-я серия
05:10 6 кадров. Сезон 8. 64-я серия
05:30 Мультфильмы
05:50 Ералаш. Сезон 1. 181-я серия
05:55 Ералаш. Сезон 1. 182-я серия
06:00 Ералаш
06:05 Фиксики. Огнетушитель
06:15 Фиксики
06:20 Фиксики. Духовка
06:25 Первая скрипка
06:45 Три кота. Понять и простить
06:50 Три кота
06:55 Три кота. Сила воли
07:00 Три кота. Морские игры
07:10 Три кота. Откуда берется мед
07:15 Три кота. Спектакль Бантика
07:20 Три кота. Сладкая правда
07:25 Три кота. Сокровища Египта
07:30 Царевны
07:40 Царевны. Книга будущего
07:45 Царевны. Лесная прогулка
07:55 Уральские пельмени. Азбука «Уральских пельменей». «Ф»
08:20 Уральские пельмени. Мятый элемент
09:30 Везучий случай
11:25 Все псы попадают в Рай
13:05 Angry Birds в кино
15:00 Angry Birds-2 в кино
16:55 Зов предков
18:55 Одноклассники
21:00 Одноклассники-2
23:00 Больше, чем секс
01:05 Про любовь. Только для взрослых
02:55 6 кадров. Сезон 8. 69-я - 71-я серии
04:00 6 кадров. Сезон 8. 74-я серия
04:25 6 кадров. Сезон 8. 78-я серия
04:45 6 кадров. Сезон 8. 65-я серия
В программе возможны изменения.