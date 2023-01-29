Программа СТС на 29 января 2023, телепрограмма на весь день

Телепрограмма СТС на 29 января 2023 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.



Программа передач СТС 29.01.2023



04:45 6 кадров. Сезон 8. 59-я серия

05:10 6 кадров. Сезон 8. 64-я серия

05:30 Мультфильмы

05:50 Ералаш. Сезон 1. 181-я серия

05:55 Ералаш. Сезон 1. 182-я серия

06:00 Ералаш

06:05 Фиксики. Огнетушитель

06:15 Фиксики

06:20 Фиксики. Духовка

06:25 Первая скрипка

06:45 Три кота. Понять и простить

06:50 Три кота

06:55 Три кота. Сила воли

07:00 Три кота. Морские игры

07:10 Три кота. Откуда берется мед

07:15 Три кота. Спектакль Бантика

07:20 Три кота. Сладкая правда

07:25 Три кота. Сокровища Египта

07:30 Царевны

07:40 Царевны. Книга будущего

07:45 Царевны. Лесная прогулка

07:55 Уральские пельмени. Азбука «Уральских пельменей». «Ф»

08:20 Уральские пельмени. Мятый элемент

09:30 Везучий случай

11:25 Все псы попадают в Рай

13:05 Angry Birds в кино

15:00 Angry Birds-2 в кино

16:55 Зов предков

18:55 Одноклассники

21:00 Одноклассники-2

23:00 Больше, чем секс

01:05 Про любовь. Только для взрослых

02:55 6 кадров. Сезон 8. 69-я - 71-я серии

04:00 6 кадров. Сезон 8. 74-я серия

04:25 6 кадров. Сезон 8. 78-я серия

04:45 6 кадров. Сезон 8. 65-я серия



В программе возможны изменения.