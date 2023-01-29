Программа Матч ТВ на 29 января 2023, телепрограмма на весь день

Телепрограмма Матч ТВ на 29 января 2023 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.



Программа передач Матч ТВ 29.01.2023



03:35 Борьба. Международный турнир «Кубок Ивана Ярыгина»

05:05 «ФК «Барселона«. Взгляд изнутри»

06:00 Смешанные единоборства. UFC. Дж. Гэтжи - Э. Барбоза

07:00 Новости

07:05 Все на Матч!

08:25 Борьба. Международный турнир «Кубок Ивана Ярыгина». Прямой эфир

10:00 Бокс. Bare Knuckle FC. Г. Славески - Й. Седено

11:00 Все на Матч!

11:45 Новости

11:50 Биатлон. Кубок Содружества. Масс-старт. Мужчины. Прямой эфир

13:00 Биатлон с Дмитрием Губерниевым

13:50 Биатлон. Кубок Содружества. Масс-старт. Женщины. Прямой эфир

14:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. ЦСКА - МБА (Москва). Прямой эфир

16:55 Лёгкая атлетика. «Битва полов». Прямой эфир

18:55 Новости

19:00 Все на Матч!

19:25 Футбол. Чемпионат Германии. «Байер» - «Боруссия» (Дортмунд). Прямой эфир

21:30 Все на Матч!

22:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Наполи» - «Рома». Прямой эфир

00:45 Все на Матч!

01:30 Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины. «Динамо» (Москва) - «Уралочка-НТМК» (Свердловская область)

03:30 Новости

03:35 Гандбол. SEHA-Газпром лига. «Мешков Брест» (Белоруссия) - ЦСКА (Россия)



В программе возможны изменения.