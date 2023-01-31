Программа Матч ТВ на сегодня, телепрограмма на весь день

Телепрограмма Матч ТВ на 31 января 2023 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.



Программа передач Матч ТВ сегодня 31.01.2023



04:40 Громко

06:00 Есть тема!

07:00 Новости

07:05 Все на Матч!

10:00 Новости

10:05 Специальный репортаж

10:25 Профессиональный бокс. Р. Проводников - Х.Л. Кастильо

11:30 Есть тема!

12:55 Новости

13:00 Специальный репортаж

13:20 Что по спорту? Челябинск

13:50 Футбол на все времена

14:20 Новости

14:25 Все на Матч!

16:25 Ты в бане!

16:55 Прыжки в воду. Кубок России. Прямой эфир

17:40 Новости

17:45 Все на Матч!

18:10 Прыжки в воду. Кубок России. Прямой эфир

18:50 Все на Матч!

19:15 Хоккей. КХЛ. «Нефтехимик» (Нижнекамск) - «Автомобилист» (Екатеринбург). Прямой эфир

21:45 Все на Матч!

22:25 Новости

22:30 Короли. Из гетто к победе и золоту

23:45 Матч! Парад

00:15 Все на Матч!

01:00 Специальный репортаж

01:20 Лёгкая атлетика. «Битва полов»

03:20 Новости

03:25 Прыжки в воду. Кубок России



В программе возможны изменения.