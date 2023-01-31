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Программа Матч ТВ на сегодня, телепрограмма на весь день



Телепрограмма Матч ТВ на 31 января 2023 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.

Программа передач Матч ТВ сегодня 31.01.2023

04:40 Громко
06:00 Есть тема!
07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
10:00 Новости
10:05 Специальный репортаж
10:25 Профессиональный бокс. Р. Проводников - Х.Л. Кастильо
11:30 Есть тема!
12:55 Новости
13:00 Специальный репортаж
13:20 Что по спорту? Челябинск
13:50 Футбол на все времена
14:20 Новости
14:25 Все на Матч!
16:25 Ты в бане!
16:55 Прыжки в воду. Кубок России. Прямой эфир
17:40 Новости
17:45 Все на Матч!
18:10 Прыжки в воду. Кубок России. Прямой эфир
18:50 Все на Матч!
19:15 Хоккей. КХЛ. «Нефтехимик» (Нижнекамск) - «Автомобилист» (Екатеринбург). Прямой эфир
21:45 Все на Матч!
22:25 Новости
22:30 Короли. Из гетто к победе и золоту
23:45 Матч! Парад
00:15 Все на Матч!
01:00 Специальный репортаж
01:20 Лёгкая атлетика. «Битва полов»
03:20 Новости
03:25 Прыжки в воду. Кубок России

В программе возможны изменения.









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