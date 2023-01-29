Программа РЕН ТВ на 29 января 2023, телепрограмма на весь день

Телепрограмма РЕН ТВ на 29 января 2023 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.



Программа передач РЕН ТВ 29.01.2023



05:00 Тайны Чапман

07:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 Самая народная программа

09:30 Знаете ли вы, что?

10:30 Наука и техника

11:30 Неизвестная история

12:30 Новости

13:00 Капкан

14:40 Охотник на монстров

16:30 Тёмная башня

18:20 Прометей

20:35 Чужой: Завет

23:00 Итоговая программа с Петром Марченко

23:55 Самые шокирующие гипотезы



В программе возможны изменения.