Программа РЕН ТВ на 29 января 2023, телепрограмма на весь день

Телепрограмма РЕН ТВ на 29 января 2023 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.
Программа передач РЕН ТВ 29.01.2023
05:00 Тайны Чапман
07:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 Самая народная программа
09:30 Знаете ли вы, что?
10:30 Наука и техника
11:30 Неизвестная история
12:30 Новости
13:00 Капкан
14:40 Охотник на монстров
16:30 Тёмная башня
18:20 Прометей
20:35 Чужой: Завет
23:00 Итоговая программа с Петром Марченко
23:55 Самые шокирующие гипотезы
В программе возможны изменения.