Программа Звезда на 29 января 2023, телепрограмма на весь день

Телепрограмма Звезда на 29 января 2023 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.
Программа передач Звезда 29.01.2023
03:50 Сильные духом
07:05 «Ноль-седьмой» меняет курс
09:00 «Новости недели« с Юрием Подкопаевым
09:25 Служу России
09:55 Военная приёмка
10:45 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным. Альманах №127
11:30 Код доступа
12:20 Легенды армии с Александром Маршалом. Михаил Шумилов
13:05 Специальный репортаж
13:55 На безымянной высоте. 1-я - 4-я серии
18:00 Главное с Ольгой Беловой
19:45 Легенды советского сыска
23:00 Фетисов
23:45 В небе «Ночные ведьмы»
01:20 Право на выстрел
02:45 Операция «Эдельвейс». Последняя тайна
03:30 Перелом. Хроника Победы
03:55 Не забывай. 1-я и 2-я серии
В программе возможны изменения.