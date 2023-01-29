Программа Звезда на 29 января 2023, телепрограмма на весь день

Телепрограмма Звезда на 29 января 2023 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.



Программа передач Звезда 29.01.2023



03:50 Сильные духом

07:05 «Ноль-седьмой» меняет курс

09:00 «Новости недели« с Юрием Подкопаевым

09:25 Служу России

09:55 Военная приёмка

10:45 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным. Альманах №127

11:30 Код доступа

12:20 Легенды армии с Александром Маршалом. Михаил Шумилов

13:05 Специальный репортаж

13:55 На безымянной высоте. 1-я - 4-я серии

18:00 Главное с Ольгой Беловой

19:45 Легенды советского сыска

23:00 Фетисов

23:45 В небе «Ночные ведьмы»

01:20 Право на выстрел

02:45 Операция «Эдельвейс». Последняя тайна

03:30 Перелом. Хроника Победы

03:55 Не забывай. 1-я и 2-я серии



В программе возможны изменения.