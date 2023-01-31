Программа Звезда на 31 января 2023, телепрограмма на весь день

Телепрограмма Звезда на 31 января 2023 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.
Программа передач Звезда 31.01.2023
03:35 Офицеры. 1-я и 4-я серии
07:00 Сегодня утром
09:00 Новости дня
09:15 День командира дивизии
11:20 Открытый эфир
13:00 Новости дня
13:20 Москва - фронту
13:45 Офицеры. 5-я - 8-я серии
15:00 Военные новости
15:05 Офицеры. 5-я - 8-я серии
18:00 Новости дня
18:20 Специальный репортаж
18:55 Неизвестные сражения Великой Отечественной. Миус-фронт
19:40 Улика из прошлого
20:30 Новости дня
21:15 Открытый эфир
22:55 «Между тем» с Наталией Метлиной
23:20 Пропажа свидетеля
01:10 День командира дивизии
02:35 Маресьев: продолжение легенды
03:25 Сделано в СССР
03:35 Офицеры. 5-я и 6-я серии
03:55 Не забывай. 1-я и 2-я серии
В программе возможны изменения.