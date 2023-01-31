Программа Звезда на 31 января 2023, телепрограмма на весь день

Телепрограмма Звезда на 31 января 2023 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.



Программа передач Звезда 31.01.2023



03:35 Офицеры. 1-я и 4-я серии

07:00 Сегодня утром

09:00 Новости дня

09:15 День командира дивизии

11:20 Открытый эфир

13:00 Новости дня

13:20 Москва - фронту

13:45 Офицеры. 5-я - 8-я серии

15:00 Военные новости

15:05 Офицеры. 5-я - 8-я серии

18:00 Новости дня

18:20 Специальный репортаж

18:55 Неизвестные сражения Великой Отечественной. Миус-фронт

19:40 Улика из прошлого

20:30 Новости дня

21:15 Открытый эфир

22:55 «Между тем» с Наталией Метлиной

23:20 Пропажа свидетеля

01:10 День командира дивизии

02:35 Маресьев: продолжение легенды

03:25 Сделано в СССР

03:35 Офицеры. 5-я и 6-я серии

03:55 Не забывай. 1-я и 2-я серии



В программе возможны изменения.