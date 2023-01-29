Программа Культура на 29 января 2023, телепрограмма на весь день

Телепрограмма Культура на 29 января 2023 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.



Программа передач Культура 29.01.2023



03:00 Перерыв в вещании

06:30 «Малахитовая шкатулка». «Ну, погоди!»

08:05 Расписание на завтра

09:35 Тайны старого чердака. Цвет и его возможности

10:05 Случай на шахте восемь

11:35 Больше, чем любовь. Владимир Басов и Валентина Титова

12:15 Невский ковчег. Теория невозможного. Цецилия Нессельштраус

12:45 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. Антон Чехов. «Каштанка»

13:25 Эйнштейны от природы. 4-я серия

14:20 Концерт Государственного академического ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева в Государственном Кремлёвском дворце

15:50 Гарольд и Мод

17:20 Пешком... Москва народная

17:50 «Принцесса оперетты». 95 лет со дня рождения Маргариты Лавровой

18:35 Романтика романса. Не пробуждай воспоминаний

19:30 Новости культуры с Владиславом Флярковским

20:10 Больше, чем любовь. Леонид Гайдай и Нина Гребешкова. К 100-летию со дня рождения Леонида Гайдая

20:50 За спичками

22:25 Шедевры мирового музыкального театра. Асмик Григорян в опере А. Дворжака «Русалка». Королевский оперный театр «Реал» (Мадрид). Запись 2020 года

01:35 Эйнштейны от природы. 4-я серия

02:25 «Что там, под маской?». «Бескрылый гусенок»

03:00 Перерыв в вещании



В программе возможны изменения.