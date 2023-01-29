Программа Культура на 29 января 2023, телепрограмма на весь день

Телепрограмма Культура на 29 января 2023 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.
Программа передач Культура 29.01.2023
03:00 Перерыв в вещании
06:30 «Малахитовая шкатулка». «Ну, погоди!»
08:05 Расписание на завтра
09:35 Тайны старого чердака. Цвет и его возможности
10:05 Случай на шахте восемь
11:35 Больше, чем любовь. Владимир Басов и Валентина Титова
12:15 Невский ковчег. Теория невозможного. Цецилия Нессельштраус
12:45 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. Антон Чехов. «Каштанка»
13:25 Эйнштейны от природы. 4-я серия
14:20 Концерт Государственного академического ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева в Государственном Кремлёвском дворце
15:50 Гарольд и Мод
17:20 Пешком... Москва народная
17:50 «Принцесса оперетты». 95 лет со дня рождения Маргариты Лавровой
18:35 Романтика романса. Не пробуждай воспоминаний
19:30 Новости культуры с Владиславом Флярковским
20:10 Больше, чем любовь. Леонид Гайдай и Нина Гребешкова. К 100-летию со дня рождения Леонида Гайдая
20:50 За спичками
22:25 Шедевры мирового музыкального театра. Асмик Григорян в опере А. Дворжака «Русалка». Королевский оперный театр «Реал» (Мадрид). Запись 2020 года
01:35 Эйнштейны от природы. 4-я серия
02:25 «Что там, под маской?». «Бескрылый гусенок»
03:00 Перерыв в вещании
В программе возможны изменения.