Спортивное обозрение
КХЛ НХЛ ЧМ Олимпиада Футбол Биатлон Формула 1 ЗОЖ ТВ Другие


Программа Культура на 29 января 2023, телепрограмма на весь день



Телепрограмма Культура на 29 января 2023 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.

Программа передач Культура 29.01.2023

03:00 Перерыв в вещании
06:30 «Малахитовая шкатулка». «Ну, погоди!»
08:05 Расписание на завтра
09:35 Тайны старого чердака. Цвет и его возможности
10:05 Случай на шахте восемь
11:35 Больше, чем любовь. Владимир Басов и Валентина Титова
12:15 Невский ковчег. Теория невозможного. Цецилия Нессельштраус
12:45 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. Антон Чехов. «Каштанка»
13:25 Эйнштейны от природы. 4-я серия
14:20 Концерт Государственного академического ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева в Государственном Кремлёвском дворце
15:50 Гарольд и Мод
17:20 Пешком... Москва народная
17:50 «Принцесса оперетты». 95 лет со дня рождения Маргариты Лавровой
18:35 Романтика романса. Не пробуждай воспоминаний
19:30 Новости культуры с Владиславом Флярковским
20:10 Больше, чем любовь. Леонид Гайдай и Нина Гребешкова. К 100-летию со дня рождения Леонида Гайдая
20:50 За спичками
22:25 Шедевры мирового музыкального театра. Асмик Григорян в опере А. Дворжака «Русалка». Королевский оперный театр «Реал» (Мадрид). Запись 2020 года
01:35 Эйнштейны от природы. 4-я серия
02:25 «Что там, под маской?». «Бескрылый гусенок»
03:00 Перерыв в вещании

В программе возможны изменения.









  • Программа РЕН ТВ на 29 января 2023, телепрограмма на весь день
  • Программа Россия 1 на 29 января 2023, телепрограмма на весь день
  • Программа передач, ТВ программа на 29 января 2023
  • Программа Культура на 28 января 2023, телепрограмма на весь день
  • Программа РЕН ТВ на 28 января 2023, телепрограмма на весь день
    •




    Расписание матчей НХЛ в сезоне 2022/2023

    НХЛ 2022 2023

    Представлено расписание матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 и результаты состоявшихся игр по хоккею.

    КХЛ 2022/2023. Расписание трансляций матчей

    КХЛ 2022 2023

    Представлено расписание трансляций матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 на каналах ТВ.

    Лидеры НХЛ по победным голам за всю историю

    НХЛ, победные голы

    Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин занимает второе место в Национальной хоккейной лиге победным шайбам в регулярных чемпионатах.

    Статистика Александра Овечкина в НХЛ на сегодня

    Статистика Александра Овечкина в НХЛ

    Продолжаем считать шайбы Александра Овечкина. Их у капитана «Вашингтона» на сегодня 812. До занимающего первое место в списке лучших снайперов НХЛ Уэйна Гретцки не хватает 82 шайбы.

    Как спортсмены создают свой имидж

    Как спортсмены создают свой имидж

    Чтобы стать успешным в спорте, необходимо не только усердно тренироваться, но и следить за телом и работать над своей внешностью.









    Разговоры о важном 30 января 2023, Движение первых, тема классного часа
    Курс евро ЦБ РФ на 28 января 2023. Курс евро к рублю Центробанка
    Курс доллара ЦБ РФ на 28 января 2023. Курс доллара к рублю Центробанка
    Карта Украины на сегодня с областями и городами на русском
    Мобилизация в России. Кого могут призвать, максимальный возраст призыва
    Где находится на карте Запорожская АЭС в Энергодаре
    Где находится Новомихайловка на карте Донецкой области
    Турецкий сериал Ветреный на Домашнем: сколько серий и сезонов
    Где находится Киевская ГАЕС на карте Украины, карта Киевской ГАЭС
    Где находится Днепропетровская область на карте Украины, карта Днепропетровской области с городами


    © 2007-2023 Спортивное обозрение. hockeyreview@mail.ru