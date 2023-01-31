Программа Культура на 31 января 2023, телепрограмма на весь день

Телепрограмма Культура на 31 января 2023 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.



Программа передач Культура 31.01.2023



03:00 Перерыв в вещании

06:30 Новости культуры

06:35 Пешком... Москва Третьякова

07:00 Новости культуры

07:05 Монологи великого Дуни. Фильм 1-й

07:30 Новости культуры

07:35 Древние сокровища Мьянмы. 1-я серия

08:30 Новости культуры

08:35 Первые в мире. Одиссея сибирского казака

08:50 Предел возможного. 2-я серия

10:00 Новости культуры

10:15 Наблюдатель

11:10 ХX век. «Крылья. Валентина Гризодубова». Документальный фильм. 1978

12:15 Жизнь Верди. 1-я серия

13:45 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. Антон Чехов. «Каштанка»

14:30 Театральная летопись. К 90-летию со дня рождения Игоря Кваши. 1-я серия

15:00 Новости культуры

15:05 Новости. Подробно. Книги

15:20 Эрмитаж. Аланы. Наследие, которое объединяет

15:50 Сати. Нескучная классика... С Денисом Мацуевым

16:30 Предел возможного. 2-я серия

17:40 Первые в мире. «Буран» Лозино-Лозинского

17:55 Легендарные имена Большого театра. Ирина Архипова

18:35 Древние сокровища Мьянмы. 2-я серия

19:30 Новости культуры

19:45 Главная роль

20:05 «Почерк эпохи» с Кириллом Кяро. Николай Карамзин. Истории граф

20:30 Искусственный отбор

21:15 Белая студия

22:00 Жизнь Верди. 2-я серия

23:30 Рэгтайм, или Разорванное время. Мир Резо Габриадзе

00:00 Новости культуры

00:20 ХX век. «Крылья. Валентина Гризодубова». Документальный фильм. 1978

01:25 Легендарные имена Большого театра. Ирина Архипова

02:00 Роман в камне. Португалия. Замок слёз

02:30 Театральная летопись. К 90-летию со дня рождения Игоря Кваши. 2-я серия

03:00 Перерыв в вещании



В программе возможны изменения.