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Программа Культура на 31 января 2023, телепрограмма на весь день



Телепрограмма Культура на 31 января 2023 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.

Программа передач Культура 31.01.2023

03:00 Перерыв в вещании
06:30 Новости культуры
06:35 Пешком... Москва Третьякова
07:00 Новости культуры
07:05 Монологи великого Дуни. Фильм 1-й
07:30 Новости культуры
07:35 Древние сокровища Мьянмы. 1-я серия
08:30 Новости культуры
08:35 Первые в мире. Одиссея сибирского казака
08:50 Предел возможного. 2-я серия
10:00 Новости культуры
10:15 Наблюдатель
11:10 ХX век. «Крылья. Валентина Гризодубова». Документальный фильм. 1978
12:15 Жизнь Верди. 1-я серия
13:45 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. Антон Чехов. «Каштанка»
14:30 Театральная летопись. К 90-летию со дня рождения Игоря Кваши. 1-я серия
15:00 Новости культуры
15:05 Новости. Подробно. Книги
15:20 Эрмитаж. Аланы. Наследие, которое объединяет
15:50 Сати. Нескучная классика... С Денисом Мацуевым
16:30 Предел возможного. 2-я серия
17:40 Первые в мире. «Буран» Лозино-Лозинского
17:55 Легендарные имена Большого театра. Ирина Архипова
18:35 Древние сокровища Мьянмы. 2-я серия
19:30 Новости культуры
19:45 Главная роль
20:05 «Почерк эпохи» с Кириллом Кяро. Николай Карамзин. Истории граф
20:30 Искусственный отбор
21:15 Белая студия
22:00 Жизнь Верди. 2-я серия
23:30 Рэгтайм, или Разорванное время. Мир Резо Габриадзе
00:00 Новости культуры
00:20 ХX век. «Крылья. Валентина Гризодубова». Документальный фильм. 1978
01:25 Легендарные имена Большого театра. Ирина Архипова
02:00 Роман в камне. Португалия. Замок слёз
02:30 Театральная летопись. К 90-летию со дня рождения Игоря Кваши. 2-я серия
03:00 Перерыв в вещании

В программе возможны изменения.









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