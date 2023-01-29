Программа Пятница на 29 января 2023, телепрограмма на весь день

Телепрограмма Пятница на 29 января 2023 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.



Программа передач Пятница 29.01.2023



05:00 Пятница News. 15-я серия

05:20 Кондитер. Сезон 4. 9-я серия - «Сибирский ФО»

06:30 Кондитер. Сезон 4. 10-я серия - «Регионы России 2»

07:50 Черный список. Сезон 2. 5-я серия - «Помощники в доме и сметы ремонта»

09:20 На ножах. Сезон 5. 5-я серия - «Зеленоград. Батчер`с»

10:20 На ножах. Сезон 7. 20-я серия - «Москва. Гирос»

11:30 На ножах. Сезон 1. 8-я серия - «Санкт-Петербург. Старый Стокер»

12:40 На ножах. Сезон 3. 12-я серия - «Калининград. Rush»

13:40 На ножах. Сезон 5. 10-я серия - «Королев. Садко»

14:50 На ножах. Сезон 2. 3-я серия - «Нижний Новгород. Компот»

16:00 На ножах. Сезон 4. 2-я серия - «Нижний Новгород. Best Burger»

17:00 На ножах. Сезон 5. 7-я серия - «Астрахань. Очень вкусно»

18:10 На ножах. Сезон 8. 2-я серия - «Красногорск. Арёл»

19:20 На ножах. Сезон 1. 17-я серия - «Волгоград. Freddys»

20:20 На ножах. Сезон 3. 20-я серия - «Санкт-Петербург. Миледи»

21:30 На ножах. Сезон 8. 1-я серия - «Серпухов. Тори»

23:00 На ножах. Сезон 2. 4-я серия - «Нижний Новгород. Венский дворик»

00:00 Патруль времени

01:50 Пятница News. 15-я серия

02:10 Древние. Сезон 4. 7-я - 9-я серии

04:10 Пятница News. 15-я серия

04:40 Простоквашино. Сезон 1. 6-я серия

04:45 Простоквашино. Сезон 1. 2-я серия

04:50 Простоквашино. Сезон 1. 3-я серия



В программе возможны изменения.