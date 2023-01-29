Программа Пятница на 29 января 2023, телепрограмма на весь день

Телепрограмма Пятница на 29 января 2023 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.
Программа передач Пятница 29.01.2023
05:00 Пятница News. 15-я серия
05:20 Кондитер. Сезон 4. 9-я серия - «Сибирский ФО»
06:30 Кондитер. Сезон 4. 10-я серия - «Регионы России 2»
07:50 Черный список. Сезон 2. 5-я серия - «Помощники в доме и сметы ремонта»
09:20 На ножах. Сезон 5. 5-я серия - «Зеленоград. Батчер`с»
10:20 На ножах. Сезон 7. 20-я серия - «Москва. Гирос»
11:30 На ножах. Сезон 1. 8-я серия - «Санкт-Петербург. Старый Стокер»
12:40 На ножах. Сезон 3. 12-я серия - «Калининград. Rush»
13:40 На ножах. Сезон 5. 10-я серия - «Королев. Садко»
14:50 На ножах. Сезон 2. 3-я серия - «Нижний Новгород. Компот»
16:00 На ножах. Сезон 4. 2-я серия - «Нижний Новгород. Best Burger»
17:00 На ножах. Сезон 5. 7-я серия - «Астрахань. Очень вкусно»
18:10 На ножах. Сезон 8. 2-я серия - «Красногорск. Арёл»
19:20 На ножах. Сезон 1. 17-я серия - «Волгоград. Freddys»
20:20 На ножах. Сезон 3. 20-я серия - «Санкт-Петербург. Миледи»
21:30 На ножах. Сезон 8. 1-я серия - «Серпухов. Тори»
23:00 На ножах. Сезон 2. 4-я серия - «Нижний Новгород. Венский дворик»
00:00 Патруль времени
01:50 Пятница News. 15-я серия
02:10 Древние. Сезон 4. 7-я - 9-я серии
04:10 Пятница News. 15-я серия
04:40 Простоквашино. Сезон 1. 6-я серия
04:45 Простоквашино. Сезон 1. 2-я серия
04:50 Простоквашино. Сезон 1. 3-я серия
В программе возможны изменения.