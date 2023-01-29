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Программа МИР на 29 января 2023, телепрограмма на весь день



Телепрограмма МИР на 29 января 2023 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.

Программа передач МИР 29.01.2023

05:00 Сельская учительница
05:20 Мультфильмы
07:00 Осторожно, вирус!
07:50 Мультфильмы
09:00 Наше кино. История большой любви. К юбилею Л. Гайдая
09:30 ФазендаЛайф
10:00 Новости
10:10 Двенадцать стульев
13:00 Станица. 1-я - 3-я серии
16:00 Новости
16:15 Станица. 4-я - 6-я серии
18:30 Вместе
19:30 Станица. 6-я - 10-я серии
00:00 Вместе
01:00 Станица. 10-я - 12-я серии
03:00 Наше кино. История большой любви
03:25 След лисицы на камнях. 1-я - 4-я серии

В программе возможны изменения.









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