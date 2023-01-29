Программа МИР на 29 января 2023, телепрограмма на весь день

Телепрограмма МИР на 29 января 2023 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.



Программа передач МИР 29.01.2023



05:00 Сельская учительница

05:20 Мультфильмы

07:00 Осторожно, вирус!

07:50 Мультфильмы

09:00 Наше кино. История большой любви. К юбилею Л. Гайдая

09:30 ФазендаЛайф

10:00 Новости

10:10 Двенадцать стульев

13:00 Станица. 1-я - 3-я серии

16:00 Новости

16:15 Станица. 4-я - 6-я серии

18:30 Вместе

19:30 Станица. 6-я - 10-я серии

00:00 Вместе

01:00 Станица. 10-я - 12-я серии

03:00 Наше кино. История большой любви

03:25 След лисицы на камнях. 1-я - 4-я серии



В программе возможны изменения.