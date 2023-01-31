Программа МИР на 31 января 2023, телепрограмма на весь день

Телепрограмма МИР на 31 января 2023 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.
Программа передач МИР 31.01.2023
05:00 Комната старинных ключей. 2-я - 4-я серии
06:35 Нежные листья, ядовитые корни. 1-я - 4-я серии
10:00 Новости
10:10 Игра в кино
13:00 Новости
13:15 Дела судебные. Деньги верните!
14:05 Дела судебные. Битва за будущее
15:10 Дела судебные. Новые истории
16:00 Новости
16:15 Дела судебные. Битва за будущее
16:50 Мировое соглашение
18:30 Новости
18:50 Игра в кино
19:25 Игра в кино
20:10 Игра в кино
20:50 Слабое звено
21:45 Кулинар-2. 14-я - 16-я серии
00:30 Наше кино. История большой любви
00:55 Дела судебные. Битва за будущее
01:40 Дела судебные. Новые истории
03:05 Девушка с характером
04:25 Станица. 1-я серия
В программе возможны изменения.