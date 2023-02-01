Программа передач, ТВ программа на 1 февраля 2023

Программа передач телеканалов России на среду 1 февраля 2023 года - 1 канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, 5 канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.
Телепрограмма на 01.02.2023
1 канал
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 «АнтиФейк»
09:55 Жить здорово!
10:45 Информационный канал
12:00 Новости
12:15 Информационный канал
15:00 Новости
15:15 Информационный канал
16:00 Мужское / Женское
16:50 Информационный канал
18:00 Вечерние новости
18:20 Информационный канал
21:00 Время
21:45 «Пробуждение». 3-я серия
22:45 Большая игра
00:00 Краткий курс счастливой жизни. 15-я серия
01:00 ПОДКАСТ.ЛАБ
03:00 Новости
03:05 ПОДКАСТ.ЛАБ
Россия 1
05:00 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:30 Утро России
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:30 60 минут
14:00 Вести
14:30 Вести. Местное время
14:55 Кто против?
16:00 Вести
16:30 Малахов
17:30 60 минут
20:00 Вести
21:05 Вести. Местное время
21:20 Склифосовский. Сезон 10. 5-я серия
22:20 Склифосовский. Сезон 10. 6-я серия
23:25 Вечер с Владимиром Соловьёвым
02:05 Каменская 3. «Седьмая жертва», 1-я часть
02:55 Каменская 3. «Седьмая жертва», 2-я часть
03:45 Личное дело. 42-я серия
ТВЦ
04:40 Алексей Жарков. Эффект бабочки
05:20 Мой герой. Ирина Грибулина
06:00 Настроение
08:00 Доктор И... Мифы о статинах
08:35 Чужие грехи. 5-я серия
09:33 Чужие грехи. 6-я серия
10:40 Людмила Чурсина. Принимайте меня такой!
11:30 События
11:50 Анна-детективъ-2. 37-я серия
12:45 Анна-детективъ-2. 38-я серия
13:40 Мой герой. Тимур Кизяков
14:30 События
14:50 Город новостей
15:05 Петровка, 38
15:15 Свои. Сезон 2. 25-я серия
16:08 Свои. Сезон 2. 32-я серия
17:00 Актёрские драмы. Жизнь взаймы
17:50 События
18:15 Петровка, 38
18:25 Смерть на языке цветов. 1-я - 4-я серии
22:00 События
22:40 Хватит слухов! 73-я серия
23:10 Сталинградская битва. Оборона
00:00 События. 25-й час
00:30 Петровка, 38
00:45 Брежнев против Хрущева. Удар в спину
01:25 Знак качества. Как экономить
02:05 Битва за Германию
02:45 Осторожно, мошенники! Артель «Напрасный труд»
03:15 Анна-детективъ-2. 37-я серия
03:59 Анна-детективъ-2. 38-я серия
04:40 Людмила Чурсина. Принимайте меня такой!
НТВ
04:50 Пять минут тишины. Возвращение. 19-я серия
05:40 Пять минут тишины. Возвращение. 20-я серия
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Медвежий угол. 1-я - 4-я серии
10:00 Сегодня
10:35 Медвежий угол. 1-я - 4-я серии
13:00 Сегодня
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:45 За гранью
17:50 ДНК
19:00 Сегодня
20:00 Чужая стая. Невидимый враг. 5-я серия
21:05 Чужая стая. Невидимый враг. 6-я серия
22:00 Красный Яр. 5-я и 6-я серии
23:35 Сегодня в Москве
00:00 Красный Яр. 5-я и 6-я серии
00:10 Чума. «Капкан», 1-я и 2-я серии
01:15 Чума. «Крот», 1-я серии
02:30 Демоны. 1-я серия
03:15 Демоны. 2-я серия
04:05 Агентство скрытых камер. Чужой среди своих
04:50 Пять минут тишины. Возвращение. 21-я серия
5 канал
05:00 Известия
05:25 Без права на ошибку. 1-я - 4-я серии
09:00 Известия
09:30 Глухарь. Продолжение. Ночная палатка
10:25 Глухарь. Продолжение. Перелом
11:25 Глухарь. Продолжение. Палки
12:25 Глухарь. Продолжение. В особом порядке
13:00 Известия
13:30 Глухарь. Продолжение. В особом порядке
14:05 Глухарь. Продолжение. Хамелеон
15:05 Глухарь. Продолжение. Столкновение
16:05 Глухарь. Продолжение. Траур
17:05 Глухарь. Продолжение. Маски долой
17:30 Известия
18:00 Глухарь. Продолжение. Маски долой
18:30 Глухарь. Продолжение. Потеря потерь
19:25 След. Братство
20:15 След. Мертвый чатланин
21:05 След. Все относительно
21:35 След. Важен каждый сантиметр
22:20 Великолепная пятёрка-5. Малиновый берет
23:10 Великолепная пятёрка-3. Ночной визит
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30 След. Под юбкой
01:15 След. Депозит 1
01:55 След. Депозит 2
02:40 Прокурорская проверка. Ребенок на двоих
03:35 Прокурорская проверка. Чужие здесь не ходят
04:30 Снайперы. Любовь под прицелом. 1-я серия
Домашний
04:50 6 кадров
05:10 По делам несовершеннолетних
08:50 Давай разведёмся!
09:50 Тест на отцовство
12:00 Понять. Простить. «Новое чувство». «Ча-ча-ча»
13:10 Порча. Орудие убийства
13:40 Знахарка. Надежда
14:15 Верну любимого. За туманами
14:50 Присяжная. 1-я - 4-я серии
19:00 Чужое счастье. 1-я - 4-я серии
22:55 Порча. Орудие убийства
23:30 Знахарка. Надежда
00:00 Верну любимого. За туманами
00:35 Напарницы. 17-я - 20-я серии
03:45 Давай разведёмся!
04:35 6 кадров
ТНТ
04:20 Открытый микрофон. Сезон 3. 62-я серия
05:05 Открытый микрофон. Сезон 3. 63-я серия - «Финал»
06:20 Однажды в России. Спецдайджест. 60-я серия
06:40 Однажды в России. Спецдайджест. 79-я серия
07:00 Однажды в России. Спецдайджест. 52-я серия
07:30 Однажды в России. Спецдайджест. 58-я серия
08:00 Однажды в России. Спецдайджест. 53-я серия
09:00 Реальные пацаны. 17-я серия - «Укус осы»
09:30 Реальные пацаны. 18-я серия - «Мисс Урала»
10:00 Реальные пацаны. 19-я серия - «Первый секс»
10:30 Реальные пацаны. 20-я серия - «Супергерои»
11:00 Реальные пацаны. 21-я серия - «Подарки»
11:30 Реальные пацаны. 22-я серия - «Фигаро»
12:00 Реальные пацаны. 23-я серия - «Ключи от квартиры, где деньги лежат»
12:30 Реальные пацаны. 24-я серия - «Юбилей»
13:00 СашаТаня. 111-я - 121-я серии
18:00 Патриот. 10-я - 13-я серии
20:00 СашаТаня. Сезон 7. 278-я серия
20:30 СашаТаня. Сезон 7. 279-я серия
21:00 Просто Михалыч. 3-я серия
21:30 Просто Михалыч. 4-я серия
22:00 Домашний арест. 3-я серия
23:30 Начни сначала
01:35 Импровизация. Сезон 6. 165-я - 167-я серии
03:55 Comedy Баттл. 12-я серия
04:40 Comedy Баттл. 13-я серия
СТС
04:55 Мультфильмы
05:15 Мультфильмы
05:35 Мойдодыр
05:50 Ералаш. Сезон 1. 174-я серия
05:55 Ералаш. Сезон 1. 175-я серия
06:00 Ералаш. Сезон 1. 142-я серия
06:10 Ералаш. Сезон 1. 143-я серия
06:15 Ералаш. Сезон 1. 144-я серия
06:25 Ералаш. Сезон 1. 147-я серия
06:30 Ералаш. Сезон 1. 99-я серия
06:40 Ералаш. Сезон 1. 100-я серия
06:45 Ералаш. Сезон 1. 104-я серия
06:55 Ералаш. Сезон 1. 106-я серия
07:00 Лунтик и его друзья
07:30 Жена олигарха. Сезон 2. 14-я серия
08:05 Жена олигарха. Сезон 2. 15-я серия
08:35 Ангелы Чарли
10:55 Ивановы-Ивановы. Сезон 3. 15-я - 21-я серии
14:35 Ивановы-Ивановы. Сезон 4. 1-я - 7-я серии
18:30 Жена олигарха. Сезон 2. 14-я - 16-я серии
20:00 Джек Ричер-2: Никогда не возвращайся
22:30 Джек Ричер
01:05 Ставка на любовь
02:40 6 кадров. Сезон 4. 13-я - 18-я серии
04:55 Дикие лебеди
Матч ТВ
05:00 Всё о главном
05:30 Третий тайм
06:00 Есть тема!
07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
10:00 Новости
10:05 Специальный репортаж
10:25 Профессиональный бокс. А. Поветкин - М. Чарр
11:30 Есть тема!
12:55 Новости
13:00 Специальный репортаж
13:20 Большой хоккей
13:50 Вид сверху
14:20 Новости
14:25 Все на Матч!
16:25 Магия большого спорта
16:55 Конный спорт. «Dubai World Cup Carnival»
17:50 Новости
17:55 Прыжки в воду. Кубок России. Прямой эфир
19:35 Все на Матч!
19:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Зенит» (Санкт-Петербург) - МБА (Москва). Прямой эфир
21:55 Все на Матч!
22:25 Новости
22:30 Короли. Плоть и кровь
23:45 Матч! Парад
00:15 Все на Матч!
01:00 Специальный репортаж
01:20 Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины. «Локомотив» (Новосибирск) - «Динамо-ЛО» (Ленинградская область)
03:20 Новости
03:25 Прыжки в воду. Кубок России
РЕН ТВ
05:00 Самые шокирующие гипотезы
06:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 Засекреченные списки
11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым
12:00 Информационная программа 112
12:30 Новости
13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
14:00 Невероятно интересные истории
15:00 Засекреченные списки
16:00 Информационная программа 112
16:30 Новости
17:00 Тайны Чапман
18:00 Самые шокирующие гипотезы
19:00 Информационная программа 112
19:30 Новости
20:00 Чужой: Завет
22:15 Смотреть всем!
23:00 Новости
23:30 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
00:30 Прогулка
02:35 Самые шокирующие гипотезы
03:25 Тайны Чапман
Звезда
03:35 Офицеры. 5-я и 8-я серии
07:00 Сегодня утром
09:00 Новости дня
09:20 Ожидание полковника Шалыгина
11:20 Открытый эфир
13:00 Новости дня
13:20 Офицеры. Одна судьба на двоих. 1-я - 4-я серии
15:00 Военные новости
15:05 Офицеры. Одна судьба на двоих. 1-я - 4-я серии
18:00 Новости дня
18:20 Специальный репортаж
18:55 Неизвестные сражения Великой Отечественной. Курляндия
19:40 Секретные материалы
20:30 Новости дня
21:15 Открытый эфир
22:55 «Между тем» с Наталией Метлиной
23:20 Предварительное расследование
01:15 Тройная проверка
02:45 Влюбленные в небо
03:10 Сделано в СССР
03:25 Офицеры. Одна судьба на двоих. 1-я и 2-я серии
Культура
03:00 Перерыв в вещании
06:30 Новости культуры
06:35 Пешком... Мышкин затейливый
07:00 Новости культуры
07:05 Монологи великого Дуни. Фильм 2-й
07:30 Новости культуры
07:35 Древние сокровища Мьянмы. 2-я серия
08:25 Новости культуры
08:30 Первые в мире. «Буран» Лозино-Лозинского
08:45 Предел возможного. 3-я серия
10:00 Новости культуры
10:15 Наблюдатель
11:10 ХX век. «От сердца к сердцу». Фильм-концерт. 1980
11:50 Библиотека Петра: слово и дело
12:15 Жизнь Верди. 2-я серия
13:45 Искусственный отбор
14:30 Театральная летопись. К 90-летию со дня рождения Игоря Кваши. 2-я серия
15:00 Новости культуры
15:05 Новости. Подробно. Кино
15:20 Библейский сюжет. Франциск Ассизский «Похвала творениям»
15:50 Белая студия
16:35 Предел возможного. 3-я серия
17:45 Первые в мире. Александр Максимов. Тайны стволовых клеток
18:00 Легендарные имена Большого театра. Иван Петров
18:35 Друиды. Тайна кельтских жрецов
19:30 Новости культуры
19:45 Главная роль
20:05 «Почерк эпохи» с Кириллом Кяро. Евгений Шварц. Сказка со счастливым концом
20:30 Абсолютный слух
21:15 Власть факта. Чили: чудо и компромисс
22:00 Жизнь Верди. 3-я серия
23:30 Рэгтайм, или Разорванное время. У каждого свой рай
00:00 Новости культуры
00:20 ХX век. «От сердца к сердцу». Фильм-концерт. 1980
00:55 Дом на гульваре
01:50 Легендарные имена Большого театра. Евгений Нестеренко
02:30 Театральная летопись. К 90-летию со дня рождения Игоря Кваши. 3-я серия
03:00 Перерыв в вещании
Пятница
05:00 Зов крови. Сезон 2. 2-я серия - «Анжелика Косполова»
05:30 Пятница News. 16-я серия
05:50 Кондитер. Сезон 5. 1-я серия - «Торт «Чужой« для Сергея Жукова»
07:10 Гастротур. Сезон 2. 5-я серия - «Екатеринбург»
08:00 На ножах. Сезон 1. 13-я серия - «Химки. Репин»
09:00 На ножах. Сезон 3. 13-я серия - «Калининград. Терраса»
10:00 Зовите шефа. Сезон 1. 1-я серия - «Сочи. Panorama»
10:50 Зовите шефа. Сезон 1. 3-я серия - «Адлер. Веранда»
11:20 На ножах. Сезон 5. 11-я серия - «Красноармейск. Геоцент»
12:30 На ножах. Сезон 4. 15-я серия - «Ростов Великий. Иван Царевич»
13:30 На ножах. Сезон 1. 14-я серия - «Ярославль. Шафран»
14:30 На ножах. Сезон 2. 17-я серия - «Пермь. Dedushka»
15:40 На ножах. Сезон 3. 14-я серия - «Жуковский. Луна»
16:40 На ножах. Сезон 4. 16-я серия - «Саранск. Прокофий»
17:40 На ножах. Сезон 8. 1-я серия - «Серпухов. Тори»
19:00 На ножах. Сезон 8. 3-я серия - «Орел. Pint House»
20:00 На ножах. Сезон 8. 2-я серия - «Красногорск. Арёл»
21:10 Молодые ножи. Сезон 2. 1-я серия - «Французская кухня»
22:40 Молодые ножи. Сезон 1. 12-я серия
23:40 Мисс Конгениальность-2: Прекрасна и опасна
01:40 Пятница News. 18-я серия
02:10 Древние. Сезон 5. 3-я серия
02:50 Древние. Сезон 5. 4-я серия
03:30 Древние. Сезон 5. 5-я серия
04:10 Пятница News. 17-я серия
04:30 Простоквашино. Сезон 1. 41-я серия
04:35 Простоквашино. Сезон 1. 12-я серия
04:45 Простоквашино. Сезон 1. 13-я серия
04:50 Простоквашино. Сезон 1. 14-я серия
МИР
05:00 Станица. 1-я - 6-я серии
10:00 Новости
10:10 Игра в кино
13:00 Новости
13:15 Дела судебные. Деньги верните!
14:05 Дела судебные. Битва за будущее
15:10 Дела судебные. Новые истории
16:00 Новости
16:15 Дела судебные. Битва за будущее
16:50 Мировое соглашение
18:30 Новости
18:50 Игра в кино
19:25 Игра в кино
20:10 Игра в кино
20:50 Слабое звено
21:45 Кулинар-2. 16-я - 18-я серии
00:30 Наше кино. История большой любви
00:55 Дела судебные. Битва за будущее
01:40 Дела судебные. Новые истории
02:50 Станица. 7-я - 9-я серии
Время начала передач - московское.