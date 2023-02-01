Программа передач, ТВ программа на 1 февраля 2023



Программа передач телеканалов России на среду 1 февраля 2023 года - 1 канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, 5 канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.



Телепрограмма на 01.02.2023



1 канал



05:00 Телеканал «Доброе утро»

09:00 Новости

09:20 «АнтиФейк»

09:55 Жить здорово!

10:45 Информационный канал

12:00 Новости

12:15 Информационный канал

15:00 Новости

15:15 Информационный канал

16:00 Мужское / Женское

16:50 Информационный канал

18:00 Вечерние новости

18:20 Информационный канал

21:00 Время

21:45 «Пробуждение». 3-я серия

22:45 Большая игра

00:00 Краткий курс счастливой жизни. 15-я серия

01:00 ПОДКАСТ.ЛАБ

03:00 Новости

03:05 ПОДКАСТ.ЛАБ



Россия 1



05:00 Утро России

09:00 Вести. Местное время

09:30 Утро России

09:55 О самом главном

11:00 Вести

11:30 60 минут

14:00 Вести

14:30 Вести. Местное время

14:55 Кто против?

16:00 Вести

16:30 Малахов

17:30 60 минут

20:00 Вести

21:05 Вести. Местное время

21:20 Склифосовский. Сезон 10. 5-я серия

22:20 Склифосовский. Сезон 10. 6-я серия

23:25 Вечер с Владимиром Соловьёвым

02:05 Каменская 3. «Седьмая жертва», 1-я часть

02:55 Каменская 3. «Седьмая жертва», 2-я часть

03:45 Личное дело. 42-я серия



ТВЦ



04:40 Алексей Жарков. Эффект бабочки

05:20 Мой герой. Ирина Грибулина

06:00 Настроение

08:00 Доктор И... Мифы о статинах

08:35 Чужие грехи. 5-я серия

09:33 Чужие грехи. 6-я серия

10:40 Людмила Чурсина. Принимайте меня такой!

11:30 События

11:50 Анна-детективъ-2. 37-я серия

12:45 Анна-детективъ-2. 38-я серия

13:40 Мой герой. Тимур Кизяков

14:30 События

14:50 Город новостей

15:05 Петровка, 38

15:15 Свои. Сезон 2. 25-я серия

16:08 Свои. Сезон 2. 32-я серия

17:00 Актёрские драмы. Жизнь взаймы

17:50 События

18:15 Петровка, 38

18:25 Смерть на языке цветов. 1-я - 4-я серии

22:00 События

22:40 Хватит слухов! 73-я серия

23:10 Сталинградская битва. Оборона

00:00 События. 25-й час

00:30 Петровка, 38

00:45 Брежнев против Хрущева. Удар в спину

01:25 Знак качества. Как экономить

02:05 Битва за Германию

02:45 Осторожно, мошенники! Артель «Напрасный труд»

03:15 Анна-детективъ-2. 37-я серия

03:59 Анна-детективъ-2. 38-я серия

04:40 Людмила Чурсина. Принимайте меня такой!



НТВ



04:50 Пять минут тишины. Возвращение. 19-я серия

05:40 Пять минут тишины. Возвращение. 20-я серия

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Медвежий угол. 1-я - 4-я серии

10:00 Сегодня

10:35 Медвежий угол. 1-я - 4-я серии

13:00 Сегодня

13:25 Чрезвычайное происшествие

14:00 Место встречи

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:45 За гранью

17:50 ДНК

19:00 Сегодня

20:00 Чужая стая. Невидимый враг. 5-я серия

21:05 Чужая стая. Невидимый враг. 6-я серия

22:00 Красный Яр. 5-я и 6-я серии

23:35 Сегодня в Москве

00:00 Красный Яр. 5-я и 6-я серии

00:10 Чума. «Капкан», 1-я и 2-я серии

01:15 Чума. «Крот», 1-я серии

02:30 Демоны. 1-я серия

03:15 Демоны. 2-я серия

04:05 Агентство скрытых камер. Чужой среди своих

04:50 Пять минут тишины. Возвращение. 21-я серия



5 канал



05:00 Известия

05:25 Без права на ошибку. 1-я - 4-я серии

09:00 Известия

09:30 Глухарь. Продолжение. Ночная палатка

10:25 Глухарь. Продолжение. Перелом

11:25 Глухарь. Продолжение. Палки

12:25 Глухарь. Продолжение. В особом порядке

13:00 Известия

13:30 Глухарь. Продолжение. В особом порядке

14:05 Глухарь. Продолжение. Хамелеон

15:05 Глухарь. Продолжение. Столкновение

16:05 Глухарь. Продолжение. Траур

17:05 Глухарь. Продолжение. Маски долой

17:30 Известия

18:00 Глухарь. Продолжение. Маски долой

18:30 Глухарь. Продолжение. Потеря потерь

19:25 След. Братство

20:15 След. Мертвый чатланин

21:05 След. Все относительно

21:35 След. Важен каждый сантиметр

22:20 Великолепная пятёрка-5. Малиновый берет

23:10 Великолепная пятёрка-3. Ночной визит

00:00 Известия. Итоговый выпуск

00:30 След. Под юбкой

01:15 След. Депозит 1

01:55 След. Депозит 2

02:40 Прокурорская проверка. Ребенок на двоих

03:35 Прокурорская проверка. Чужие здесь не ходят

04:30 Снайперы. Любовь под прицелом. 1-я серия



Домашний



04:50 6 кадров

05:10 По делам несовершеннолетних

08:50 Давай разведёмся!

09:50 Тест на отцовство

12:00 Понять. Простить. «Новое чувство». «Ча-ча-ча»

13:10 Порча. Орудие убийства

13:40 Знахарка. Надежда

14:15 Верну любимого. За туманами

14:50 Присяжная. 1-я - 4-я серии

19:00 Чужое счастье. 1-я - 4-я серии

22:55 Порча. Орудие убийства

23:30 Знахарка. Надежда

00:00 Верну любимого. За туманами

00:35 Напарницы. 17-я - 20-я серии

03:45 Давай разведёмся!

04:35 6 кадров



ТНТ



04:20 Открытый микрофон. Сезон 3. 62-я серия

05:05 Открытый микрофон. Сезон 3. 63-я серия - «Финал»

06:20 Однажды в России. Спецдайджест. 60-я серия

06:40 Однажды в России. Спецдайджест. 79-я серия

07:00 Однажды в России. Спецдайджест. 52-я серия

07:30 Однажды в России. Спецдайджест. 58-я серия

08:00 Однажды в России. Спецдайджест. 53-я серия

09:00 Реальные пацаны. 17-я серия - «Укус осы»

09:30 Реальные пацаны. 18-я серия - «Мисс Урала»

10:00 Реальные пацаны. 19-я серия - «Первый секс»

10:30 Реальные пацаны. 20-я серия - «Супергерои»

11:00 Реальные пацаны. 21-я серия - «Подарки»

11:30 Реальные пацаны. 22-я серия - «Фигаро»

12:00 Реальные пацаны. 23-я серия - «Ключи от квартиры, где деньги лежат»

12:30 Реальные пацаны. 24-я серия - «Юбилей»

13:00 СашаТаня. 111-я - 121-я серии

18:00 Патриот. 10-я - 13-я серии

20:00 СашаТаня. Сезон 7. 278-я серия

20:30 СашаТаня. Сезон 7. 279-я серия

21:00 Просто Михалыч. 3-я серия

21:30 Просто Михалыч. 4-я серия

22:00 Домашний арест. 3-я серия

23:30 Начни сначала

01:35 Импровизация. Сезон 6. 165-я - 167-я серии

03:55 Comedy Баттл. 12-я серия

04:40 Comedy Баттл. 13-я серия



СТС



04:55 Мультфильмы

05:15 Мультфильмы

05:35 Мойдодыр

05:50 Ералаш. Сезон 1. 174-я серия

05:55 Ералаш. Сезон 1. 175-я серия

06:00 Ералаш. Сезон 1. 142-я серия

06:10 Ералаш. Сезон 1. 143-я серия

06:15 Ералаш. Сезон 1. 144-я серия

06:25 Ералаш. Сезон 1. 147-я серия

06:30 Ералаш. Сезон 1. 99-я серия

06:40 Ералаш. Сезон 1. 100-я серия

06:45 Ералаш. Сезон 1. 104-я серия

06:55 Ералаш. Сезон 1. 106-я серия

07:00 Лунтик и его друзья

07:30 Жена олигарха. Сезон 2. 14-я серия

08:05 Жена олигарха. Сезон 2. 15-я серия

08:35 Ангелы Чарли

10:55 Ивановы-Ивановы. Сезон 3. 15-я - 21-я серии

14:35 Ивановы-Ивановы. Сезон 4. 1-я - 7-я серии

18:30 Жена олигарха. Сезон 2. 14-я - 16-я серии

20:00 Джек Ричер-2: Никогда не возвращайся

22:30 Джек Ричер

01:05 Ставка на любовь

02:40 6 кадров. Сезон 4. 13-я - 18-я серии

04:55 Дикие лебеди



Матч ТВ



05:00 Всё о главном

05:30 Третий тайм

06:00 Есть тема!

07:00 Новости

07:05 Все на Матч!

10:00 Новости

10:05 Специальный репортаж

10:25 Профессиональный бокс. А. Поветкин - М. Чарр

11:30 Есть тема!

12:55 Новости

13:00 Специальный репортаж

13:20 Большой хоккей

13:50 Вид сверху

14:20 Новости

14:25 Все на Матч!

16:25 Магия большого спорта

16:55 Конный спорт. «Dubai World Cup Carnival»

17:50 Новости

17:55 Прыжки в воду. Кубок России. Прямой эфир

19:35 Все на Матч!

19:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Зенит» (Санкт-Петербург) - МБА (Москва). Прямой эфир

21:55 Все на Матч!

22:25 Новости

22:30 Короли. Плоть и кровь

23:45 Матч! Парад

00:15 Все на Матч!

01:00 Специальный репортаж

01:20 Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины. «Локомотив» (Новосибирск) - «Динамо-ЛО» (Ленинградская область)

03:20 Новости

03:25 Прыжки в воду. Кубок России



РЕН ТВ



05:00 Самые шокирующие гипотезы

06:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 Засекреченные списки

11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым

12:00 Информационная программа 112

12:30 Новости

13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

14:00 Невероятно интересные истории

15:00 Засекреченные списки

16:00 Информационная программа 112

16:30 Новости

17:00 Тайны Чапман

18:00 Самые шокирующие гипотезы

19:00 Информационная программа 112

19:30 Новости

20:00 Чужой: Завет

22:15 Смотреть всем!

23:00 Новости

23:30 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

00:30 Прогулка

02:35 Самые шокирующие гипотезы

03:25 Тайны Чапман



Звезда



03:35 Офицеры. 5-я и 8-я серии

07:00 Сегодня утром

09:00 Новости дня

09:20 Ожидание полковника Шалыгина

11:20 Открытый эфир

13:00 Новости дня

13:20 Офицеры. Одна судьба на двоих. 1-я - 4-я серии

15:00 Военные новости

15:05 Офицеры. Одна судьба на двоих. 1-я - 4-я серии

18:00 Новости дня

18:20 Специальный репортаж

18:55 Неизвестные сражения Великой Отечественной. Курляндия

19:40 Секретные материалы

20:30 Новости дня

21:15 Открытый эфир

22:55 «Между тем» с Наталией Метлиной

23:20 Предварительное расследование

01:15 Тройная проверка

02:45 Влюбленные в небо

03:10 Сделано в СССР

03:25 Офицеры. Одна судьба на двоих. 1-я и 2-я серии



Культура



03:00 Перерыв в вещании

06:30 Новости культуры

06:35 Пешком... Мышкин затейливый

07:00 Новости культуры

07:05 Монологи великого Дуни. Фильм 2-й

07:30 Новости культуры

07:35 Древние сокровища Мьянмы. 2-я серия

08:25 Новости культуры

08:30 Первые в мире. «Буран» Лозино-Лозинского

08:45 Предел возможного. 3-я серия

10:00 Новости культуры

10:15 Наблюдатель

11:10 ХX век. «От сердца к сердцу». Фильм-концерт. 1980

11:50 Библиотека Петра: слово и дело

12:15 Жизнь Верди. 2-я серия

13:45 Искусственный отбор

14:30 Театральная летопись. К 90-летию со дня рождения Игоря Кваши. 2-я серия

15:00 Новости культуры

15:05 Новости. Подробно. Кино

15:20 Библейский сюжет. Франциск Ассизский «Похвала творениям»

15:50 Белая студия

16:35 Предел возможного. 3-я серия

17:45 Первые в мире. Александр Максимов. Тайны стволовых клеток

18:00 Легендарные имена Большого театра. Иван Петров

18:35 Друиды. Тайна кельтских жрецов

19:30 Новости культуры

19:45 Главная роль

20:05 «Почерк эпохи» с Кириллом Кяро. Евгений Шварц. Сказка со счастливым концом

20:30 Абсолютный слух

21:15 Власть факта. Чили: чудо и компромисс

22:00 Жизнь Верди. 3-я серия

23:30 Рэгтайм, или Разорванное время. У каждого свой рай

00:00 Новости культуры

00:20 ХX век. «От сердца к сердцу». Фильм-концерт. 1980

00:55 Дом на гульваре

01:50 Легендарные имена Большого театра. Евгений Нестеренко

02:30 Театральная летопись. К 90-летию со дня рождения Игоря Кваши. 3-я серия

03:00 Перерыв в вещании



Пятница



05:00 Зов крови. Сезон 2. 2-я серия - «Анжелика Косполова»

05:30 Пятница News. 16-я серия

05:50 Кондитер. Сезон 5. 1-я серия - «Торт «Чужой« для Сергея Жукова»

07:10 Гастротур. Сезон 2. 5-я серия - «Екатеринбург»

08:00 На ножах. Сезон 1. 13-я серия - «Химки. Репин»

09:00 На ножах. Сезон 3. 13-я серия - «Калининград. Терраса»

10:00 Зовите шефа. Сезон 1. 1-я серия - «Сочи. Panorama»

10:50 Зовите шефа. Сезон 1. 3-я серия - «Адлер. Веранда»

11:20 На ножах. Сезон 5. 11-я серия - «Красноармейск. Геоцент»

12:30 На ножах. Сезон 4. 15-я серия - «Ростов Великий. Иван Царевич»

13:30 На ножах. Сезон 1. 14-я серия - «Ярославль. Шафран»

14:30 На ножах. Сезон 2. 17-я серия - «Пермь. Dedushka»

15:40 На ножах. Сезон 3. 14-я серия - «Жуковский. Луна»

16:40 На ножах. Сезон 4. 16-я серия - «Саранск. Прокофий»

17:40 На ножах. Сезон 8. 1-я серия - «Серпухов. Тори»

19:00 На ножах. Сезон 8. 3-я серия - «Орел. Pint House»

20:00 На ножах. Сезон 8. 2-я серия - «Красногорск. Арёл»

21:10 Молодые ножи. Сезон 2. 1-я серия - «Французская кухня»

22:40 Молодые ножи. Сезон 1. 12-я серия

23:40 Мисс Конгениальность-2: Прекрасна и опасна

01:40 Пятница News. 18-я серия

02:10 Древние. Сезон 5. 3-я серия

02:50 Древние. Сезон 5. 4-я серия

03:30 Древние. Сезон 5. 5-я серия

04:10 Пятница News. 17-я серия

04:30 Простоквашино. Сезон 1. 41-я серия

04:35 Простоквашино. Сезон 1. 12-я серия

04:45 Простоквашино. Сезон 1. 13-я серия

04:50 Простоквашино. Сезон 1. 14-я серия



МИР



05:00 Станица. 1-я - 6-я серии

10:00 Новости

10:10 Игра в кино

13:00 Новости

13:15 Дела судебные. Деньги верните!

14:05 Дела судебные. Битва за будущее

15:10 Дела судебные. Новые истории

16:00 Новости

16:15 Дела судебные. Битва за будущее

16:50 Мировое соглашение

18:30 Новости

18:50 Игра в кино

19:25 Игра в кино

20:10 Игра в кино

20:50 Слабое звено

21:45 Кулинар-2. 16-я - 18-я серии

00:30 Наше кино. История большой любви

00:55 Дела судебные. Битва за будущее

01:40 Дела судебные. Новые истории

02:50 Станица. 7-я - 9-я серии



Время начала передач - московское.



















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