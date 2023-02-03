Программа передач, ТВ программа на 3 февраля 2023



Программа передач телеканалов России на пятницу 3 февраля 2023 года - 1 канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, 5 канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.



Телепрограмма на 03.02.2023



1 канал



05:00 Телеканал «Доброе утро»

09:00 Новости

09:20 «АнтиФейк»

09:55 Жить здорово!

10:45 Информационный канал

12:00 Новости

12:15 Информационный канал

15:00 Новости

15:15 Информационный канал

16:00 Мужское / Женское

16:50 Информационный канал

18:00 Вечерние новости

18:40 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым

19:45 Поле чудес

21:00 Время

21:45 «Голос. Дети». 10-й юбилейный сезон

23:25 Олег Целков. Единственный из многих

00:20 ПОДКАСТ.ЛАБ



Россия 1



05:00 Утро России

09:00 Вести. Местное время

09:30 Утро России

09:55 О самом главном

11:00 Вести

11:30 60 минут

14:00 Вести

14:30 Вести. Местное время

14:55 Кто против?

16:00 Вести

16:30 Малахов

17:30 60 минут

20:00 Вести

21:15 Вести. Местное время

21:30 Ну-ка, все вместе! Битва сезонов

23:55 «Операция «Ы» и другие приключения Шурика»

01:30 Французы под Москвой



ТВЦ



04:45 Семён Фарада. Непутёвый кумир

05:20 Мой герой. Андрей Чернышов

06:00 Настроение

08:20 Моя звезда. 1-я - 3-я серии

11:30 События

11:50 Моя звезда. 4-я серия

12:35 На одном дыхании. 1-я серия

13:34 На одном дыхании. 2-я серия

14:30 События

14:50 Город новостей

15:00 На одном дыхании. 3-я серия

15:58 На одном дыхании. 4-я серия

17:00 Актёрские драмы. Старость не радость

17:50 События

18:10 Под прицелом любви

20:10 Дальнобойщик. 1-я серия

21:08 Дальнобойщик. 2-я серия

22:00 «В центре событий» с Анной Прохоровой

23:00 Приют комедиантов. И о погоде

00:40 Сицилианская защита

02:10 Петровка, 38

02:25 Северное сияние. Древо колдуна. 1-я серия

03:10 Северное сияние. Древо колдуна. 2-я серия

03:55 Соната для горничной. 1-я серия

04:40 Соната для горничной. 2-я серия



НТВ



04:50 Пять минут тишины. Возвращение. 23-я серия

05:40 Пять минут тишины. Возвращение. 24-я серия

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Медвежий угол. 9-я - 12-я серии

10:00 Сегодня

10:35 Медвежий угол. 9-я - 12-я серии

13:00 Сегодня

13:25 Чрезвычайное происшествие

14:00 Место встречи

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:45 ДНК

17:55 Жди меня

19:00 Сегодня

20:00 Чужая стая. Невидимый враг. 9-я серия

21:05 Чужая стая. Невидимый враг. 10-я серия

22:00 Морские дьяволы. Дальние рубежи. «Стальной кулак», 1-я и 2-я серии

00:00 «Своя правда» с Романом Бабаяном

01:35 Захар Прилепин. Уроки русского

02:00 Квартирный вопрос

02:50 Демоны. 5-я серия

03:50 Демоны. 6-я серия

04:25 Агентство скрытых камер

04:55 Стажёры. 9-я серия



5 канал



05:00 Известия

05:25 Снайперы. Любовь под прицелом. 5-я - 8-я серии

09:00 Известия

09:30 Глухарь. Продолжение. Опьянение

10:25 Глухарь. Продолжение. Гений

11:25 Глухарь. Продолжение. Тьма

12:25 Глухарь. Продолжение. «Глухарь новогодний. Приходи, Новый год!», 1-я серия

13:00 Известия

13:30 Глухарь. Продолжение. «Глухарь новогодний. Приходи, Новый год!», 1-я серия

13:55 Глухарь. Продолжение. «Глухарь новогодний. Приходи, Новый год!», 2-я серия

14:55 Глухарь. Возвращение. Пятницкий

16:00 Глухарь. Возвращение. Заочница

17:05 Глухарь. Возвращение. Семейный очаг

17:30 Известия

18:00 Глухарь. Возвращение. Семейный очаг

18:30 Глухарь. Возвращение. Серёжа

19:30 След. Честь дороже жизни

20:15 След. У смерти много работы

21:05 След. Пикник

21:40 След. Жди и надейся

22:25 След. Жирная корова

23:10 Светская хроника

00:10 Они потрясли мир. Запретная любовь Софи Лорен

00:55 Великолепная пятёрка-5. Язык цветов

01:30 Великолепная пятёрка-3. Убийца

02:10 Великолепная пятёрка-5. Открытие сезона

02:50 Великолепная пятёрка-3. Двойной оборот

03:25 Великолепная пятёрка-5. Малиновый берет

04:05 Великолепная пятёрка-3. Ночной визит



Домашний



04:35 6 кадров

05:15 По делам несовершеннолетних

08:50 Давай разведёмся!

09:50 Тест на отцовство

12:00 Понять. Простить. «Любовь во спасение». «Тапочки»

13:15 Порча. Забыть

13:45 Знахарка. Ноша

14:20 Верну любимого. Надзирательница

14:55 Чужое счастье. 1-я - 4-я серии

19:00 Тени старого шкафа. 1-я - 4-я серии

22:50 Порча. Забыть

23:25 Знахарка. Ноша

23:55 Верну любимого. Надзирательница

00:30 Я требую любви! 1-я - 4-я серии

03:40 6 кадров

04:05 Понять. Простить. «Любовь во спасение». «Тапочки»



ТНТ



04:55 Открытый микрофон. Дайджест. Сезон 3. 66-я серия

05:40 Открытый микрофон. Дайджест. Сезон 3. 67-я серия

06:30 Однажды в России. Спецдайджест. 61-я серия

07:00 Однажды в России. Спецдайджест. 63-я серия

07:30 Однажды в России. Спецдайджест. 64-я серия

08:00 Однажды в России. Спецдайджест. 57-я серия

09:00 Конфетка. 1-я серия

11:00 Родные

12:50 Батя

14:30 Холоп

16:40 Наша Russia. Дайджест. 18-я - 27-я серии

21:00 Комеди Клаб. Сезон 18. 772-я серия

22:00 Комеди Клаб. Сезон 18. 771-я серия

23:00 Stand up. Сезон 10. 225-я серия

00:00 Двенадцать друзей Оушена

02:15 Импровизация. 170-я серия

03:00 Импровизация. 171-я серия

03:45 Comedy Баттл. 16-я серия

04:30 Comedy Баттл. 17-я серия



СТС



04:55 Мультфильмы

05:10 Мультфильмы

05:30 Опять двойка

05:50 Ералаш. Сезон 1. 178-я серия

05:55 Ералаш. Сезон 1. 179-я серия

06:00 Ералаш

07:00 Лунтик и его друзья

07:30 Жена олигарха. Сезон 2. 16-я серия

08:05 Жена олигарха. Сезон 2. 17-я серия

08:40 Трудности выживания

10:20 Ставка на любовь

12:15 Уральские пельмени

13:10 Уральские пельмени

14:45 Уральские пельмени. По тёщьему велению

16:15 Уральские пельмени. Без задних нот

17:50 Уральские пельмени. Азбука «Уральских пельменей». «Ш»

19:20 Уральские пельмени. Азбука «Уральских пельменей». «Х»

20:55 Уральские пельмени. Азбука «Уральских пельменей». «Е»

22:30 Бандитки

00:35 Больше, чем секс

02:30 6 кадров. Сезон 5. 14-я - 20-я серии

04:55 Мультфильмы



Матч ТВ



05:00 География спорта. Дальний Восток

05:30 Здоровый образ. Хоккей

06:00 Есть тема!

07:00 Новости

07:05 Все на Матч!

10:00 Новости

10:05 Специальный репортаж

10:25 Смешанные единоборства. UFC. Льюис - Спивак. Перед боем

11:30 Есть тема!

12:55 Новости

13:00 Лица страны. Арсен Галстян

13:20 Магия большого спорта

13:50 Футбол на все времена

14:20 Новости

14:25 Все на Матч!

15:30 Смешанные единоборства. One FC. Прямой эфир

19:15 Все на Матч!

19:25 Футбол. Зимний кубок РПЛ. «Краснодар» - «Сочи». Прямой эфир

21:30 Все на Матч!

22:25 Новости

22:30 Короли. Чемпион никогда не сдаётся

23:45 Матч! Парад

00:15 Все на Матч!

01:00 Лица страны. Арсен Галстян

01:20 Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины. «Факел» (Новый Уренгой) - «Урал» (Уфа)

03:20 Новости

03:25 Прыжки в воду. Кубок России



РЕН ТВ



03:25 Тайны Чапман

05:10 Самые шокирующие гипотезы

06:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 Документальный проект

11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым

12:00 Информационная программа 112

12:30 Новости

13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

14:00 Невероятно интересные истории

15:00 Засекреченные списки

16:00 Информационная программа 112

16:30 Новости

17:00 Тайны Чапман

18:00 Самые шокирующие гипотезы

19:00 Информационная программа 112

19:30 Новости

20:00 Война миров Z

22:05 Новая эра Z

00:15 Пирамида

01:50 На дне

03:05 В ловушке времени



Звезда



04:45 Офицеры. Одна судьба на двоих. 5-я и 8-я серии

09:00 Новости дня

09:20 Сталинградская битва. 1-я - 4-я серии

12:45 Легенда для оперши. 1-я - 4-я серии

13:00 Новости дня

13:20 Легенда для оперши. 1-я - 4-я серии

15:00 Военные новости

15:05 Легенда для оперши. 1-я - 4-я серии

17:35 Право на помилование. 1-я - 4-я серии

18:00 Новости дня

18:40 Право на помилование. 1-я - 4-я серии

22:00 Здравствуйте, товарищи!

23:00 Музыка+. Родион Газманов

00:00 Меченый атом

01:50 Правда лейтенанта Климова

03:20 Беспокойное хозяйство

04:50 Покер-45. Сталин, Черчилль, Рузвельт



Культура



03:00 Перерыв в вещании

06:30 Новости культуры

06:35 Пешком... Москва шоколадная

07:00 Новости культуры

07:05 Монологи великого Дуни. Фильм 4-й

07:30 Новости культуры

07:35 Друиды. Тайна кельтских жрецов

08:30 Новости культуры

08:35 Первые в мире. Александр Максимов. Тайны стволовых клеток

08:50 Предел возможного. 5-я серия

10:00 Новости культуры

10:15 Спектакль «Лица»

11:25 Забытое ремесло. Половой

11:40 Острова. Эдуард Володарский

12:20 Жизнь Верди. 4-я серия

13:50 Власть факта. Чили: чудо и компромисс

14:30 Театральная летопись. К 90-летию со дня рождения Игоря Кваши. 4-я серия

15:00 Новости культуры

15:05 Письма из провинции. Куршская коса

15:35 Энигма. Андрей Золотов. Беседа о Мравинском

16:20 Первые в мире. Юрий Оганесян. Продолжатель Менделеева

16:35 Предел возможного. 5-я серия

17:45 Легендарные имена Большого театра. Владимир Атлантов

18:45 Царская ложа

19:30 Новости культуры

19:45 «Почерк эпохи» с Кириллом Кяро. Исаак Бабель. Музыка слова

20:10 Линия жизни. Анна Якунина

21:05 «Зимний вечер в Гаграх». В чечетке главное - кураж!»

21:45 Зимний вечер в Гаграх

23:15 2 Верник 2. Евгения Крюкова и Никита Кологривый

00:05 Новости культуры

00:25 Двойная жизнь Вероники

02:05 Эйнштейны от природы. 5-я серия

03:00 Перерыв в вещании



Пятница



05:00 Пятница News. 18-я серия

05:20 Кондитер. Сезон 5. 4-я серия - «Торт для DAVA»

06:30 Кондитер. Сезон 5. 3-я серия - «Торт «Венецианский карнавал» для Глюкозы»

07:30 Гастротур. Сезон 2. 7-я серия - «Владимир и Суздаль»

08:20 На ножах. Сезон 3. 15-я серия - «Сочи. Причал»

09:30 На ножах. Сезон 4. 17-я серия - «Курск. Cherdak»

10:30 На ножах. Сезон 6. 7-я серия - «Москва. Славянский»

11:40 Битва шефов. Сезон 2. 1-я серия

13:50 Такси

15:40 Такси-2

17:20 Такси-3

19:00 Сеструха. Сезон 1. 1-я - 4-я серии

20:30 Разлом Сан-Андреас

22:30 Исходный код

00:20 Гаттака

02:10 Пятница News. 20-я серия

02:40 На ножах. Отели. Сезон 1. 7-я серия - «Москва. Мост»

03:30 На ножах. Отели. Сезон 1. 13-я серия - «Новороссийск. Изумрудный»

04:30 Пятница News. 19-я серия

04:50 Простоквашино. Сезон 1. 17-я серия



МИР



05:00 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса

05:40 Кулинар-2

10:00 Новости

10:10 В гостях у цифры

10:20 Игра в кино

13:00 Новости

13:15 Дела судебные. Деньги верните!

14:05 Дела судебные. Битва за будущее

15:15 Дела судебные. Новые истории

16:00 Новости

16:15 Дела судебные. Битва за будущее

16:50 Мировое соглашение

18:30 Новости

18:50 Слабое звено

19:45 Гараж

21:40 Дети понедельника

23:25 Не было печали

00:35 Американская дочь

02:05 Сердца четырех

03:40 Закон жизни



Время начала передач - московское.



















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