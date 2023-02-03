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Программа передач, ТВ программа на 3 февраля 2023



Программа передач телеканалов России на пятницу 3 февраля 2023 года - 1 канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, 5 канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.

Телепрограмма на 03.02.2023

1 канал

05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 «АнтиФейк»
09:55 Жить здорово!
10:45 Информационный канал
12:00 Новости
12:15 Информационный канал
15:00 Новости
15:15 Информационный канал
16:00 Мужское / Женское
16:50 Информационный канал
18:00 Вечерние новости
18:40 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым
19:45 Поле чудес
21:00 Время
21:45 «Голос. Дети». 10-й юбилейный сезон
23:25 Олег Целков. Единственный из многих
00:20 ПОДКАСТ.ЛАБ

Россия 1

05:00 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:30 Утро России
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:30 60 минут
14:00 Вести
14:30 Вести. Местное время
14:55 Кто против?
16:00 Вести
16:30 Малахов
17:30 60 минут
20:00 Вести
21:15 Вести. Местное время
21:30 Ну-ка, все вместе! Битва сезонов
23:55 «Операция «Ы» и другие приключения Шурика»
01:30 Французы под Москвой

ТВЦ

04:45 Семён Фарада. Непутёвый кумир
05:20 Мой герой. Андрей Чернышов
06:00 Настроение
08:20 Моя звезда. 1-я - 3-я серии
11:30 События
11:50 Моя звезда. 4-я серия
12:35 На одном дыхании. 1-я серия
13:34 На одном дыхании. 2-я серия
14:30 События
14:50 Город новостей
15:00 На одном дыхании. 3-я серия
15:58 На одном дыхании. 4-я серия
17:00 Актёрские драмы. Старость не радость
17:50 События
18:10 Под прицелом любви
20:10 Дальнобойщик. 1-я серия
21:08 Дальнобойщик. 2-я серия
22:00 «В центре событий» с Анной Прохоровой
23:00 Приют комедиантов. И о погоде
00:40 Сицилианская защита
02:10 Петровка, 38
02:25 Северное сияние. Древо колдуна. 1-я серия
03:10 Северное сияние. Древо колдуна. 2-я серия
03:55 Соната для горничной. 1-я серия
04:40 Соната для горничной. 2-я серия

НТВ

04:50 Пять минут тишины. Возвращение. 23-я серия
05:40 Пять минут тишины. Возвращение. 24-я серия
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Медвежий угол. 9-я - 12-я серии
10:00 Сегодня
10:35 Медвежий угол. 9-я - 12-я серии
13:00 Сегодня
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:45 ДНК
17:55 Жди меня
19:00 Сегодня
20:00 Чужая стая. Невидимый враг. 9-я серия
21:05 Чужая стая. Невидимый враг. 10-я серия
22:00 Морские дьяволы. Дальние рубежи. «Стальной кулак», 1-я и 2-я серии
00:00 «Своя правда» с Романом Бабаяном
01:35 Захар Прилепин. Уроки русского
02:00 Квартирный вопрос
02:50 Демоны. 5-я серия
03:50 Демоны. 6-я серия
04:25 Агентство скрытых камер
04:55 Стажёры. 9-я серия

5 канал

05:00 Известия
05:25 Снайперы. Любовь под прицелом. 5-я - 8-я серии
09:00 Известия
09:30 Глухарь. Продолжение. Опьянение
10:25 Глухарь. Продолжение. Гений
11:25 Глухарь. Продолжение. Тьма
12:25 Глухарь. Продолжение. «Глухарь новогодний. Приходи, Новый год!», 1-я серия
13:00 Известия
13:30 Глухарь. Продолжение. «Глухарь новогодний. Приходи, Новый год!», 1-я серия
13:55 Глухарь. Продолжение. «Глухарь новогодний. Приходи, Новый год!», 2-я серия
14:55 Глухарь. Возвращение. Пятницкий
16:00 Глухарь. Возвращение. Заочница
17:05 Глухарь. Возвращение. Семейный очаг
17:30 Известия
18:00 Глухарь. Возвращение. Семейный очаг
18:30 Глухарь. Возвращение. Серёжа
19:30 След. Честь дороже жизни
20:15 След. У смерти много работы
21:05 След. Пикник
21:40 След. Жди и надейся
22:25 След. Жирная корова
23:10 Светская хроника
00:10 Они потрясли мир. Запретная любовь Софи Лорен
00:55 Великолепная пятёрка-5. Язык цветов
01:30 Великолепная пятёрка-3. Убийца
02:10 Великолепная пятёрка-5. Открытие сезона
02:50 Великолепная пятёрка-3. Двойной оборот
03:25 Великолепная пятёрка-5. Малиновый берет
04:05 Великолепная пятёрка-3. Ночной визит

Домашний

04:35 6 кадров
05:15 По делам несовершеннолетних
08:50 Давай разведёмся!
09:50 Тест на отцовство
12:00 Понять. Простить. «Любовь во спасение». «Тапочки»
13:15 Порча. Забыть
13:45 Знахарка. Ноша
14:20 Верну любимого. Надзирательница
14:55 Чужое счастье. 1-я - 4-я серии
19:00 Тени старого шкафа. 1-я - 4-я серии
22:50 Порча. Забыть
23:25 Знахарка. Ноша
23:55 Верну любимого. Надзирательница
00:30 Я требую любви! 1-я - 4-я серии
03:40 6 кадров
04:05 Понять. Простить. «Любовь во спасение». «Тапочки»

ТНТ

04:55 Открытый микрофон. Дайджест. Сезон 3. 66-я серия
05:40 Открытый микрофон. Дайджест. Сезон 3. 67-я серия
06:30 Однажды в России. Спецдайджест. 61-я серия
07:00 Однажды в России. Спецдайджест. 63-я серия
07:30 Однажды в России. Спецдайджест. 64-я серия
08:00 Однажды в России. Спецдайджест. 57-я серия
09:00 Конфетка. 1-я серия
11:00 Родные
12:50 Батя
14:30 Холоп
16:40 Наша Russia. Дайджест. 18-я - 27-я серии
21:00 Комеди Клаб. Сезон 18. 772-я серия
22:00 Комеди Клаб. Сезон 18. 771-я серия
23:00 Stand up. Сезон 10. 225-я серия
00:00 Двенадцать друзей Оушена
02:15 Импровизация. 170-я серия
03:00 Импровизация. 171-я серия
03:45 Comedy Баттл. 16-я серия
04:30 Comedy Баттл. 17-я серия

СТС

04:55 Мультфильмы
05:10 Мультфильмы
05:30 Опять двойка
05:50 Ералаш. Сезон 1. 178-я серия
05:55 Ералаш. Сезон 1. 179-я серия
06:00 Ералаш
07:00 Лунтик и его друзья
07:30 Жена олигарха. Сезон 2. 16-я серия
08:05 Жена олигарха. Сезон 2. 17-я серия
08:40 Трудности выживания
10:20 Ставка на любовь
12:15 Уральские пельмени
13:10 Уральские пельмени
14:45 Уральские пельмени. По тёщьему велению
16:15 Уральские пельмени. Без задних нот
17:50 Уральские пельмени. Азбука «Уральских пельменей». «Ш»
19:20 Уральские пельмени. Азбука «Уральских пельменей». «Х»
20:55 Уральские пельмени. Азбука «Уральских пельменей». «Е»
22:30 Бандитки
00:35 Больше, чем секс
02:30 6 кадров. Сезон 5. 14-я - 20-я серии
04:55 Мультфильмы

Матч ТВ

05:00 География спорта. Дальний Восток
05:30 Здоровый образ. Хоккей
06:00 Есть тема!
07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
10:00 Новости
10:05 Специальный репортаж
10:25 Смешанные единоборства. UFC. Льюис - Спивак. Перед боем
11:30 Есть тема!
12:55 Новости
13:00 Лица страны. Арсен Галстян
13:20 Магия большого спорта
13:50 Футбол на все времена
14:20 Новости
14:25 Все на Матч!
15:30 Смешанные единоборства. One FC. Прямой эфир
19:15 Все на Матч!
19:25 Футбол. Зимний кубок РПЛ. «Краснодар» - «Сочи». Прямой эфир
21:30 Все на Матч!
22:25 Новости
22:30 Короли. Чемпион никогда не сдаётся
23:45 Матч! Парад
00:15 Все на Матч!
01:00 Лица страны. Арсен Галстян
01:20 Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины. «Факел» (Новый Уренгой) - «Урал» (Уфа)
03:20 Новости
03:25 Прыжки в воду. Кубок России

РЕН ТВ

03:25 Тайны Чапман
05:10 Самые шокирующие гипотезы
06:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 Документальный проект
11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым
12:00 Информационная программа 112
12:30 Новости
13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
14:00 Невероятно интересные истории
15:00 Засекреченные списки
16:00 Информационная программа 112
16:30 Новости
17:00 Тайны Чапман
18:00 Самые шокирующие гипотезы
19:00 Информационная программа 112
19:30 Новости
20:00 Война миров Z
22:05 Новая эра Z
00:15 Пирамида
01:50 На дне
03:05 В ловушке времени

Звезда

04:45 Офицеры. Одна судьба на двоих. 5-я и 8-я серии
09:00 Новости дня
09:20 Сталинградская битва. 1-я - 4-я серии
12:45 Легенда для оперши. 1-я - 4-я серии
13:00 Новости дня
13:20 Легенда для оперши. 1-я - 4-я серии
15:00 Военные новости
15:05 Легенда для оперши. 1-я - 4-я серии
17:35 Право на помилование. 1-я - 4-я серии
18:00 Новости дня
18:40 Право на помилование. 1-я - 4-я серии
22:00 Здравствуйте, товарищи!
23:00 Музыка+. Родион Газманов
00:00 Меченый атом
01:50 Правда лейтенанта Климова
03:20 Беспокойное хозяйство
04:50 Покер-45. Сталин, Черчилль, Рузвельт

Культура

03:00 Перерыв в вещании
06:30 Новости культуры
06:35 Пешком... Москва шоколадная
07:00 Новости культуры
07:05 Монологи великого Дуни. Фильм 4-й
07:30 Новости культуры
07:35 Друиды. Тайна кельтских жрецов
08:30 Новости культуры
08:35 Первые в мире. Александр Максимов. Тайны стволовых клеток
08:50 Предел возможного. 5-я серия
10:00 Новости культуры
10:15 Спектакль «Лица»
11:25 Забытое ремесло. Половой
11:40 Острова. Эдуард Володарский
12:20 Жизнь Верди. 4-я серия
13:50 Власть факта. Чили: чудо и компромисс
14:30 Театральная летопись. К 90-летию со дня рождения Игоря Кваши. 4-я серия
15:00 Новости культуры
15:05 Письма из провинции. Куршская коса
15:35 Энигма. Андрей Золотов. Беседа о Мравинском
16:20 Первые в мире. Юрий Оганесян. Продолжатель Менделеева
16:35 Предел возможного. 5-я серия
17:45 Легендарные имена Большого театра. Владимир Атлантов
18:45 Царская ложа
19:30 Новости культуры
19:45 «Почерк эпохи» с Кириллом Кяро. Исаак Бабель. Музыка слова
20:10 Линия жизни. Анна Якунина
21:05 «Зимний вечер в Гаграх». В чечетке главное - кураж!»
21:45 Зимний вечер в Гаграх
23:15 2 Верник 2. Евгения Крюкова и Никита Кологривый
00:05 Новости культуры
00:25 Двойная жизнь Вероники
02:05 Эйнштейны от природы. 5-я серия
03:00 Перерыв в вещании

Пятница

05:00 Пятница News. 18-я серия
05:20 Кондитер. Сезон 5. 4-я серия - «Торт для DAVA»
06:30 Кондитер. Сезон 5. 3-я серия - «Торт «Венецианский карнавал» для Глюкозы»
07:30 Гастротур. Сезон 2. 7-я серия - «Владимир и Суздаль»
08:20 На ножах. Сезон 3. 15-я серия - «Сочи. Причал»
09:30 На ножах. Сезон 4. 17-я серия - «Курск. Cherdak»
10:30 На ножах. Сезон 6. 7-я серия - «Москва. Славянский»
11:40 Битва шефов. Сезон 2. 1-я серия
13:50 Такси
15:40 Такси-2
17:20 Такси-3
19:00 Сеструха. Сезон 1. 1-я - 4-я серии
20:30 Разлом Сан-Андреас
22:30 Исходный код
00:20 Гаттака
02:10 Пятница News. 20-я серия
02:40 На ножах. Отели. Сезон 1. 7-я серия - «Москва. Мост»
03:30 На ножах. Отели. Сезон 1. 13-я серия - «Новороссийск. Изумрудный»
04:30 Пятница News. 19-я серия
04:50 Простоквашино. Сезон 1. 17-я серия

МИР

05:00 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса
05:40 Кулинар-2
10:00 Новости
10:10 В гостях у цифры
10:20 Игра в кино
13:00 Новости
13:15 Дела судебные. Деньги верните!
14:05 Дела судебные. Битва за будущее
15:15 Дела судебные. Новые истории
16:00 Новости
16:15 Дела судебные. Битва за будущее
16:50 Мировое соглашение
18:30 Новости
18:50 Слабое звено
19:45 Гараж
21:40 Дети понедельника
23:25 Не было печали
00:35 Американская дочь
02:05 Сердца четырех
03:40 Закон жизни

Время начала передач - московское.









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