Программа передач, ТВ программа на 30 января 2023



Программа передач телеканалов России на понедельник 30 января 2023 года - 1 канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, 5 канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.



Телепрограмма на 30.01.2023



1 канал



05:00 Телеканал «Доброе утро»

09:00 Новости

09:20 «АнтиФейк»

09:55 Жить здорово!

10:45 Информационный канал

12:00 Новости

12:15 Информационный канал

15:00 Новости

15:15 Информационный канал

16:00 Мужское / Женское

16:50 Информационный канал

18:00 Вечерние новости

18:20 Информационный канал

21:00 Время

21:45 «Пробуждение». 1-я серия

22:40 Большая игра

00:00 Краткий курс счастливой жизни. 13-я серия

01:00 ПОДКАСТ.ЛАБ

03:00 Новости

03:05 ПОДКАСТ.ЛАБ



Россия 1



05:00 Утро России

09:00 Вести. Местное время

09:30 Утро России

09:55 О самом главном

11:00 Вести

11:30 60 минут

14:00 Вести

14:30 Вести. Местное время

14:55 Кто против?

16:00 Вести

16:30 Малахов. «Танцуют все!» 100 лет Леониду Гайдаю

17:30 60 минут

20:00 Вести

21:05 Вести. Местное время

21:20 Склифосовский. Сезон 10. 1-я серия

22:20 Склифосовский. Сезон 10. 2-я серия

23:25 Вечер с Владимиром Соловьёвым

02:05 Каменская 3. «Стилист», 1-я часть

02:55 Каменская 3. «Стилист», 2-я часть

03:45 Личное дело. 40-я серия



ТВЦ



04:40 Георгий Жуков. Трагедия маршала

05:30 Московская неделя

06:00 Настроение

08:15 Большое кино. Бриллиантовая рука

08:50 Чужие грехи. 1-я серия

09:53 Чужие грехи. 2-я серия

10:55 Городское собрание

11:30 События

11:50 Анна-детективъ-2. 33-я серия

12:44 Анна-детективъ-2. 34-я серия

13:40 Мой герой. Владимир Большов

14:30 События

14:50 Город новостей

15:05 Петровка, 38. Специальный субботний выпуск

15:15 Свои. Сезон 2. 11-я серия

16:08 Свои. Сезон 2. 20-я серия

16:55 Актёрские драмы. Клеймо Гайдая

17:50 События

18:05 Петровка, 38

18:20 Алмазный эндшпиль. 1-я - 4-я серии

22:00 События

22:40 Специальный репортаж. Война микромиров

23:10 Знак качества. Вечная еда

00:00 События. 25-й час

00:30 Петровка, 38

00:45 Обжалованию не подлежит. Гад

01:25 Сергей Захаров. Звёздная болезнь

02:05 Если бы Сталин поехал в Америку

02:45 Осторожно, мошенники! Засада на большой дороге

03:10 Анна-детективъ-2. 33-я серия

03:55 Анна-детективъ-2. 34-я серия

04:40 Лунное счастье Анатолия Ромашина



НТВ



04:50 Пять минут тишины. Возвращение. 15-я серия

05:40 Пять минут тишины. Возвращение. 16-я серия

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Лесник. Своя земля. «Лучший друг», 1-я и 2-я серии. «Короткое замыкание», 1-я и 2-я серии

10:00 Сегодня

10:35 Лесник. Своя земля. «Лучший друг», 1-я и 2-я серии. «Короткое замыкание», 1-я и 2-я серии

13:00 Сегодня

13:25 Чрезвычайное происшествие

14:00 Место встречи

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:45 За гранью

17:50 ДНК

19:00 Сегодня

20:00 Чужая стая. Невидимый враг. 1-я серия

21:05 Чужая стая. Невидимый враг. 2-я серия

22:00 Красный Яр. 1-я и 2-я серии

23:35 Сегодня в Москве

00:00 Красный Яр. 1-я и 2-я серии

00:20 Чума. «Свой», 1-я и 2-я серии

01:30 Чума. «Физкульт-привет», 1-я серия

02:40 Крысолов. 13-я серия

03:20 Крысолов. 14-я серия

04:50 Пять минут тишины. Возвращение. 17-я серия



5 канал



05:00 Известия

05:35 Испанец. 1-я - 4-я серии

09:00 Известия

09:30 Раскаленный периметр. 1-я - 4-я серии

13:00 Известия

13:30 Глухарь. Продолжение. Бег

14:25 Глухарь. Продолжение. Салочки

15:20 Глухарь. Продолжение. Фейерверк

16:20 Глухарь. Продолжение. Проверка

17:25 Глухарь. Продолжение. Палец

17:30 Известия

18:00 Глухарь. Продолжение. Палец

18:55 Глухарь. Продолжение. ППС

19:55 След. Женщина с огоньком

20:40 След. Анонимка

21:25 След. Несветская львица

22:20 Великолепная пятёрка-5. Язык цветов

23:10 Великолепная пятёрка-3. Убийца

00:00 Известия. Итоговый выпуск

00:30 След. Мученицы

01:15 След. Не пей!

02:00 След. Козырь против депрессии

02:40 След. Венера атакует

03:15 Прокурорская проверка. Взрыватель

04:10 Прокурорская проверка. Ломбард



Домашний



05:00 Любовь как мотив. 1-я и 2-я серии

06:30 По делам несовершеннолетних

08:20 Давай разведёмся!

09:20 Тест на отцовство

11:30 Понять. Простить. «Второе дыхание». «Новый смысл»

12:45 Порча. Крик

13:15 Знахарка. Мотылек

13:45 Верну любимого. Любой ценой

14:20 Сильная женщина. 1-я - 4-я серии

19:00 Присяжная. 1-я - 4-я серии

23:15 Порча. Крик

23:45 Знахарка. Мотылек

00:15 Верну любимого. Любой ценой

00:45 Напарницы. 9-я - 12-я серии

03:55 Дорога, ведущая к счастью. 1-я и 2-я серии



ТНТ



05:00 Открытый микрофон. Сезон 3. 58-я серия

05:45 Открытый микрофон. Сезон 3. 59-я серия

06:35 Однажды в России. Спецдайджест. 47-я серия

07:00 Однажды в России. Спецдайджест. 42-я серия

07:30 Однажды в России. Спецдайджест. 48-я серия

08:10 Однажды в России. Спецдайджест. 17-я серия

08:30 Однажды в России. Спецдайджест. 49-я серия

09:00 Реальные пацаны. 10-я серия - «Футбол. Стрипклуб»

13:05 СашаТаня. 92-я - 100-я серии

17:30 Патриот. 1-я - 5-я серии

20:00 СашаТаня. Сезон 7. 275-я серия

20:30 СашаТаня. Сезон 7. 276-я серия

21:00 Просто Михалыч. 1-я серия

21:30 Просто Михалыч. 2-я серия

22:00 Домашний арест. 1-я серия

23:25 Папе снова 17

01:30 Такое кино. 433-я серия

01:50 Импровизация. Сезон 6. 161-я серия

02:40 Импровизация. Сезон 6. 162-я серия

03:25 Comedy Баттл. 8-я серия

04:15 Comedy Баттл. 9-я серия



СТС



04:45 6 кадров. Сезон 8. 65-я серия

05:10 6 кадров. Сезон 8. 66-я серия

05:30 Петя и Красная Шапочка

05:50 Ералаш

05:55 Ералаш

06:00 Ералаш. Сезон 1. 121-я серия

06:10 Ералаш. Сезон 1. 122-я серия

06:15 Ералаш. Сезон 1. 124-я серия

06:25 Ералаш. Сезон 1. 125-я серия

06:30 Ералаш. Сезон 1. 126-я серия

06:40 Ералаш. Сезон 1. 128-я серия

06:50 Ералаш. Сезон 1. 131-я серия

06:55 Ералаш. Сезон 1. 132-я серия

07:00 Все псы попадают в Рай

08:40 Одноклассники

10:40 Одноклассники-2

12:35 Жена олигарха. Сезон 2. 1-я - 14-я серии

20:00 Пятая волна

22:20 Игра Эндера

00:35 «Кино в деталях» с Фёдором Бондарчуком. Сезон 18. 4-я серия

01:35 6 кадров. Сезон 8. 11-я - 15-я серии

03:25 6 кадров. Сезон 8. 17-я - 21-я серии

04:55 Сказка о царе Салтане



Матч ТВ



03:35 Гандбол. SEHA-Газпром лига. «Мешков Брест» (Белоруссия) - ЦСКА (Россия)

05:05 «ФК «Барселона«. Взгляд изнутри»

06:00 Смешанные единоборства. INVICTA FC. Д. Делбони - Д. ДеКурси

07:00 Новости

07:05 Все на Матч!

10:00 Новости

10:05 Специальный репортаж

10:25 Профессиональный бокс. Дмитрий Бивол. Путь к титулу

11:30 Есть тема!

12:55 Новости

13:00 Специальный репортаж

13:20 География спорта. Дальний Восток

13:50 Футбол на все времена

14:20 Новости

14:25 Спортивный дайджест

15:50 Новости

15:55 Громко

17:20 Новости

17:25 Гандбол. SEHA-Газпром лига. «СКА Минск» (Белоруссия) - «Чеховские медведи» (Россия). Прямой эфир

19:00 Баскетбол 1х1. Лига Ставок-B1BOX. Прямой эфир

21:45 Все на Матч!

22:25 Новости

22:30 Борзенко: Ринг за колючей проволокой

23:40 Конный спорт. «Dubai World Cup Carnival»

00:35 Все на Матч!

01:20 Баскетбол. Единая лига ВТБ. УНИКС (Казань) - «Пари НН» (Нижний Новгород)

03:20 Новости

03:25 Прыжки в воду. Кубок России

04:40 Громко



РЕН ТВ



05:00 Самые шокирующие гипотезы

06:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко

11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым

12:00 Информационная программа 112

12:30 Новости

13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

14:00 Невероятно интересные истории

15:00 Засекреченные списки

16:00 Информационная программа 112

16:30 Новости

17:00 Тайны Чапман

18:00 Самые шокирующие гипотезы

19:00 Информационная программа 112

19:30 Новости

20:00 День, когда Земля остановилась

22:00 Водить по-русски

23:00 Новости

23:30 Документальный спецпроект

00:30 Прометей

02:40 Самые шокирующие гипотезы

03:25 Тайны Чапман



Звезда



03:55 Не забывай. 1-я и 4-я серии

07:00 Сегодня утром

09:00 Новости дня

09:20 Застава в горах

11:20 Открытый эфир

13:00 Новости дня

13:20 Москва - фронту

13:45 Офицеры. 1-я - 4-я серии

15:00 Военные новости

15:05 Офицеры. 1-я - 4-я серии

18:00 Новости дня

18:20 Специальный репортаж

18:55 Неизвестные сражения Великой Отечественной. За полярным кругом

19:40 «Загадки века» с Сергеем Медведевым. Афёра тысячелетия. Как американцы хранят чужое золото

20:30 Новости дня

21:15 Открытый эфир

22:55 «Между тем» с Наталией Метлиной

23:20 Хозяин тайги

01:05 Где 042?

02:15 Близнецы

03:35 Офицеры. 1-я и 2-я серии



Культура



03:00 Перерыв в вещании

06:30 Новости культуры

06:35 Пешком... Москва сегодняшняя

07:00 Новости культуры

07:05 Невский ковчег. Теория невозможного. Цецилия Нессельштраус

07:30 Новости культуры

07:35 Шигирский идол

08:15 Новости культуры

08:20 Три тайны адвоката Плевако

08:45 Предел возможного. 1-я серия

10:00 Новости культуры

10:15 Наблюдатель

11:10 ХX век. «Таежные робинзоны». 1987

12:10 Роман в камне. Франция. Замок Шамбор

12:45 За спичками

14:20 Леонид Гайдай. И смех, и слезы...

15:00 Новости культуры

15:05 Новости. Подробно. АРТ

15:20 Агора

16:25 Предел возможного. 1-я серия

17:40 Первые в мире. Одиссея сибирского казака

17:55 Легендарные имена Большого театра. Елена Образцова

18:35 Древние сокровища Мьянмы. 1-я серия

19:30 Новости культуры

19:45 Главная роль

20:05 «Почерк эпохи» с Кириллом Кяро. Алиса Коонен и её Зазеркалье

20:30 Острова. Леонид Куравлев

21:15 Сати. Нескучная классика... С Денисом Мацуевым

22:00 Жизнь Верди. 1-я серия

23:30 Рэгтайм, или Разорванное время. Батюшка Павел Груздев

00:00 Новости культуры

00:20 ХX век. «Таежные робинзоны». 1987

01:15 Цвет времени. Карандаш

01:25 Легендарные имена Большого театра. Елена Образцова

02:00 Роман в камне. Франция. Замок Шамбор

02:30 Театральная летопись. К 90-летию со дня рождения Игоря Кваши. 1-я серия

03:00 Перерыв в вещании



Пятница



05:00 Простоквашино. Сезон 1. 41-я серия

05:05 Простоквашино. Сезон 1. 42-я серия

05:10 Простоквашино. Сезон 1. 43-я серия

05:15 Простоквашино. Сезон 1. 44-я серия

05:20 Простоквашино. Сезон 1. 45-я серия

05:30 Простоквашино. Сезон 1. 46-я серия

05:40 Пятница News. 14-я серия

06:00 Кондитер. Сезон 4. 11-я серия - «Cеверо-Западный ФО»

07:10 Гастротур. Сезон 2. 3-я серия - «Кострома»

08:10 На ножах. Сезон 4. 13-я серия - «Тамбов. Лес»

09:10 На ножах. Сезон 5. 10-я серия - «Королев. Садко»

10:20 На ножах. Сезон 7. 16-я серия - «Оренбург. Башня»

11:30 Черный список. Сезон 2. 7-я серия - «Японская кухня и косметологи»

12:10 Черный список. Сезон 2. 3-я серия - «Нетрадиционная медицина и кондитеры»

13:20 Битва шефов. Сезон 2. 13-я серия

15:30 Битва шефов. Сезон 1. 3-я серия

17:10 Битва шефов. Сезон 2. 22-я серия

19:00 Молодые ножи. Сезон 2. 1-я серия - «Французская кухня»

20:40 Молодые ножи. Сезон 1. 8-я серия - «Стас Костюшкин»

22:00 Битва шефов. Сезон 2. 16-я серия

00:00 Сквозь снег

02:00 Пятница News. 16-я серия

02:30 Древние. Сезон 4. 10-я серия

03:10 Древние. Сезон 4. 11-я серия

03:50 Древние. Сезон 4. 12-я серия

04:20 Пятница News. 15-я серия

04:45 Простоквашино. Сезон 1. 47-я серия

04:50 Простоквашино. Сезон 1. 48-я серия



МИР



05:00 След лисицы на камнях. 3-я и 4-я серии

06:35 Рыцарь нашего времени. 1-я - 4-я серии

10:00 Новости

10:10 Белорусский стандарт

10:20 Игра в кино

13:00 Новости

13:15 Дела судебные. Деньги верните!

14:05 Дела судебные. Битва за будущее

15:10 Дела судебные. Новые истории

16:00 Новости

16:15 Дела судебные. Битва за будущее

16:50 Мировое соглашение

18:30 Новости

18:50 Игра в кино

19:25 Игра в кино

20:10 Игра в кино

20:50 Слабое звено

21:45 Кулинар-2. 11-я - 13-я серии

00:30 Наше кино. История большой любви

00:55 Дела судебные. Битва за будущее

01:40 Дела судебные. Новые истории

02:20 Свадьба

03:25 Комната старинных ключей. 1-я и 2-я серии



Время начала передач - московское.



















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