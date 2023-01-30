Программа передач, ТВ программа на 30 января 2023

Программа передач телеканалов России на понедельник 30 января 2023 года - 1 канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, 5 канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.
Телепрограмма на 30.01.2023
1 канал
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 «АнтиФейк»
09:55 Жить здорово!
10:45 Информационный канал
12:00 Новости
12:15 Информационный канал
15:00 Новости
15:15 Информационный канал
16:00 Мужское / Женское
16:50 Информационный канал
18:00 Вечерние новости
18:20 Информационный канал
21:00 Время
21:45 «Пробуждение». 1-я серия
22:40 Большая игра
00:00 Краткий курс счастливой жизни. 13-я серия
01:00 ПОДКАСТ.ЛАБ
03:00 Новости
03:05 ПОДКАСТ.ЛАБ
Россия 1
05:00 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:30 Утро России
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:30 60 минут
14:00 Вести
14:30 Вести. Местное время
14:55 Кто против?
16:00 Вести
16:30 Малахов. «Танцуют все!» 100 лет Леониду Гайдаю
17:30 60 минут
20:00 Вести
21:05 Вести. Местное время
21:20 Склифосовский. Сезон 10. 1-я серия
22:20 Склифосовский. Сезон 10. 2-я серия
23:25 Вечер с Владимиром Соловьёвым
02:05 Каменская 3. «Стилист», 1-я часть
02:55 Каменская 3. «Стилист», 2-я часть
03:45 Личное дело. 40-я серия
ТВЦ
04:40 Георгий Жуков. Трагедия маршала
05:30 Московская неделя
06:00 Настроение
08:15 Большое кино. Бриллиантовая рука
08:50 Чужие грехи. 1-я серия
09:53 Чужие грехи. 2-я серия
10:55 Городское собрание
11:30 События
11:50 Анна-детективъ-2. 33-я серия
12:44 Анна-детективъ-2. 34-я серия
13:40 Мой герой. Владимир Большов
14:30 События
14:50 Город новостей
15:05 Петровка, 38. Специальный субботний выпуск
15:15 Свои. Сезон 2. 11-я серия
16:08 Свои. Сезон 2. 20-я серия
16:55 Актёрские драмы. Клеймо Гайдая
17:50 События
18:05 Петровка, 38
18:20 Алмазный эндшпиль. 1-я - 4-я серии
22:00 События
22:40 Специальный репортаж. Война микромиров
23:10 Знак качества. Вечная еда
00:00 События. 25-й час
00:30 Петровка, 38
00:45 Обжалованию не подлежит. Гад
01:25 Сергей Захаров. Звёздная болезнь
02:05 Если бы Сталин поехал в Америку
02:45 Осторожно, мошенники! Засада на большой дороге
03:10 Анна-детективъ-2. 33-я серия
03:55 Анна-детективъ-2. 34-я серия
04:40 Лунное счастье Анатолия Ромашина
НТВ
04:50 Пять минут тишины. Возвращение. 15-я серия
05:40 Пять минут тишины. Возвращение. 16-я серия
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Лесник. Своя земля. «Лучший друг», 1-я и 2-я серии. «Короткое замыкание», 1-я и 2-я серии
10:00 Сегодня
10:35 Лесник. Своя земля. «Лучший друг», 1-я и 2-я серии. «Короткое замыкание», 1-я и 2-я серии
13:00 Сегодня
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:45 За гранью
17:50 ДНК
19:00 Сегодня
20:00 Чужая стая. Невидимый враг. 1-я серия
21:05 Чужая стая. Невидимый враг. 2-я серия
22:00 Красный Яр. 1-я и 2-я серии
23:35 Сегодня в Москве
00:00 Красный Яр. 1-я и 2-я серии
00:20 Чума. «Свой», 1-я и 2-я серии
01:30 Чума. «Физкульт-привет», 1-я серия
02:40 Крысолов. 13-я серия
03:20 Крысолов. 14-я серия
04:50 Пять минут тишины. Возвращение. 17-я серия
5 канал
05:00 Известия
05:35 Испанец. 1-я - 4-я серии
09:00 Известия
09:30 Раскаленный периметр. 1-я - 4-я серии
13:00 Известия
13:30 Глухарь. Продолжение. Бег
14:25 Глухарь. Продолжение. Салочки
15:20 Глухарь. Продолжение. Фейерверк
16:20 Глухарь. Продолжение. Проверка
17:25 Глухарь. Продолжение. Палец
17:30 Известия
18:00 Глухарь. Продолжение. Палец
18:55 Глухарь. Продолжение. ППС
19:55 След. Женщина с огоньком
20:40 След. Анонимка
21:25 След. Несветская львица
22:20 Великолепная пятёрка-5. Язык цветов
23:10 Великолепная пятёрка-3. Убийца
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30 След. Мученицы
01:15 След. Не пей!
02:00 След. Козырь против депрессии
02:40 След. Венера атакует
03:15 Прокурорская проверка. Взрыватель
04:10 Прокурорская проверка. Ломбард
Домашний
05:00 Любовь как мотив. 1-я и 2-я серии
06:30 По делам несовершеннолетних
08:20 Давай разведёмся!
09:20 Тест на отцовство
11:30 Понять. Простить. «Второе дыхание». «Новый смысл»
12:45 Порча. Крик
13:15 Знахарка. Мотылек
13:45 Верну любимого. Любой ценой
14:20 Сильная женщина. 1-я - 4-я серии
19:00 Присяжная. 1-я - 4-я серии
23:15 Порча. Крик
23:45 Знахарка. Мотылек
00:15 Верну любимого. Любой ценой
00:45 Напарницы. 9-я - 12-я серии
03:55 Дорога, ведущая к счастью. 1-я и 2-я серии
ТНТ
05:00 Открытый микрофон. Сезон 3. 58-я серия
05:45 Открытый микрофон. Сезон 3. 59-я серия
06:35 Однажды в России. Спецдайджест. 47-я серия
07:00 Однажды в России. Спецдайджест. 42-я серия
07:30 Однажды в России. Спецдайджест. 48-я серия
08:10 Однажды в России. Спецдайджест. 17-я серия
08:30 Однажды в России. Спецдайджест. 49-я серия
09:00 Реальные пацаны. 10-я серия - «Футбол. Стрипклуб»
13:05 СашаТаня. 92-я - 100-я серии
17:30 Патриот. 1-я - 5-я серии
20:00 СашаТаня. Сезон 7. 275-я серия
20:30 СашаТаня. Сезон 7. 276-я серия
21:00 Просто Михалыч. 1-я серия
21:30 Просто Михалыч. 2-я серия
22:00 Домашний арест. 1-я серия
23:25 Папе снова 17
01:30 Такое кино. 433-я серия
01:50 Импровизация. Сезон 6. 161-я серия
02:40 Импровизация. Сезон 6. 162-я серия
03:25 Comedy Баттл. 8-я серия
04:15 Comedy Баттл. 9-я серия
СТС
04:45 6 кадров. Сезон 8. 65-я серия
05:10 6 кадров. Сезон 8. 66-я серия
05:30 Петя и Красная Шапочка
05:50 Ералаш
05:55 Ералаш
06:00 Ералаш. Сезон 1. 121-я серия
06:10 Ералаш. Сезон 1. 122-я серия
06:15 Ералаш. Сезон 1. 124-я серия
06:25 Ералаш. Сезон 1. 125-я серия
06:30 Ералаш. Сезон 1. 126-я серия
06:40 Ералаш. Сезон 1. 128-я серия
06:50 Ералаш. Сезон 1. 131-я серия
06:55 Ералаш. Сезон 1. 132-я серия
07:00 Все псы попадают в Рай
08:40 Одноклассники
10:40 Одноклассники-2
12:35 Жена олигарха. Сезон 2. 1-я - 14-я серии
20:00 Пятая волна
22:20 Игра Эндера
00:35 «Кино в деталях» с Фёдором Бондарчуком. Сезон 18. 4-я серия
01:35 6 кадров. Сезон 8. 11-я - 15-я серии
03:25 6 кадров. Сезон 8. 17-я - 21-я серии
04:55 Сказка о царе Салтане
Матч ТВ
03:35 Гандбол. SEHA-Газпром лига. «Мешков Брест» (Белоруссия) - ЦСКА (Россия)
05:05 «ФК «Барселона«. Взгляд изнутри»
06:00 Смешанные единоборства. INVICTA FC. Д. Делбони - Д. ДеКурси
07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
10:00 Новости
10:05 Специальный репортаж
10:25 Профессиональный бокс. Дмитрий Бивол. Путь к титулу
11:30 Есть тема!
12:55 Новости
13:00 Специальный репортаж
13:20 География спорта. Дальний Восток
13:50 Футбол на все времена
14:20 Новости
14:25 Спортивный дайджест
15:50 Новости
15:55 Громко
17:20 Новости
17:25 Гандбол. SEHA-Газпром лига. «СКА Минск» (Белоруссия) - «Чеховские медведи» (Россия). Прямой эфир
19:00 Баскетбол 1х1. Лига Ставок-B1BOX. Прямой эфир
21:45 Все на Матч!
22:25 Новости
22:30 Борзенко: Ринг за колючей проволокой
23:40 Конный спорт. «Dubai World Cup Carnival»
00:35 Все на Матч!
01:20 Баскетбол. Единая лига ВТБ. УНИКС (Казань) - «Пари НН» (Нижний Новгород)
03:20 Новости
03:25 Прыжки в воду. Кубок России
04:40 Громко
РЕН ТВ
05:00 Самые шокирующие гипотезы
06:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко
11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым
12:00 Информационная программа 112
12:30 Новости
13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
14:00 Невероятно интересные истории
15:00 Засекреченные списки
16:00 Информационная программа 112
16:30 Новости
17:00 Тайны Чапман
18:00 Самые шокирующие гипотезы
19:00 Информационная программа 112
19:30 Новости
20:00 День, когда Земля остановилась
22:00 Водить по-русски
23:00 Новости
23:30 Документальный спецпроект
00:30 Прометей
02:40 Самые шокирующие гипотезы
03:25 Тайны Чапман
Звезда
03:55 Не забывай. 1-я и 4-я серии
07:00 Сегодня утром
09:00 Новости дня
09:20 Застава в горах
11:20 Открытый эфир
13:00 Новости дня
13:20 Москва - фронту
13:45 Офицеры. 1-я - 4-я серии
15:00 Военные новости
15:05 Офицеры. 1-я - 4-я серии
18:00 Новости дня
18:20 Специальный репортаж
18:55 Неизвестные сражения Великой Отечественной. За полярным кругом
19:40 «Загадки века» с Сергеем Медведевым. Афёра тысячелетия. Как американцы хранят чужое золото
20:30 Новости дня
21:15 Открытый эфир
22:55 «Между тем» с Наталией Метлиной
23:20 Хозяин тайги
01:05 Где 042?
02:15 Близнецы
03:35 Офицеры. 1-я и 2-я серии
Культура
03:00 Перерыв в вещании
06:30 Новости культуры
06:35 Пешком... Москва сегодняшняя
07:00 Новости культуры
07:05 Невский ковчег. Теория невозможного. Цецилия Нессельштраус
07:30 Новости культуры
07:35 Шигирский идол
08:15 Новости культуры
08:20 Три тайны адвоката Плевако
08:45 Предел возможного. 1-я серия
10:00 Новости культуры
10:15 Наблюдатель
11:10 ХX век. «Таежные робинзоны». 1987
12:10 Роман в камне. Франция. Замок Шамбор
12:45 За спичками
14:20 Леонид Гайдай. И смех, и слезы...
15:00 Новости культуры
15:05 Новости. Подробно. АРТ
15:20 Агора
16:25 Предел возможного. 1-я серия
17:40 Первые в мире. Одиссея сибирского казака
17:55 Легендарные имена Большого театра. Елена Образцова
18:35 Древние сокровища Мьянмы. 1-я серия
19:30 Новости культуры
19:45 Главная роль
20:05 «Почерк эпохи» с Кириллом Кяро. Алиса Коонен и её Зазеркалье
20:30 Острова. Леонид Куравлев
21:15 Сати. Нескучная классика... С Денисом Мацуевым
22:00 Жизнь Верди. 1-я серия
23:30 Рэгтайм, или Разорванное время. Батюшка Павел Груздев
00:00 Новости культуры
00:20 ХX век. «Таежные робинзоны». 1987
01:15 Цвет времени. Карандаш
01:25 Легендарные имена Большого театра. Елена Образцова
02:00 Роман в камне. Франция. Замок Шамбор
02:30 Театральная летопись. К 90-летию со дня рождения Игоря Кваши. 1-я серия
03:00 Перерыв в вещании
Пятница
05:00 Простоквашино. Сезон 1. 41-я серия
05:05 Простоквашино. Сезон 1. 42-я серия
05:10 Простоквашино. Сезон 1. 43-я серия
05:15 Простоквашино. Сезон 1. 44-я серия
05:20 Простоквашино. Сезон 1. 45-я серия
05:30 Простоквашино. Сезон 1. 46-я серия
05:40 Пятница News. 14-я серия
06:00 Кондитер. Сезон 4. 11-я серия - «Cеверо-Западный ФО»
07:10 Гастротур. Сезон 2. 3-я серия - «Кострома»
08:10 На ножах. Сезон 4. 13-я серия - «Тамбов. Лес»
09:10 На ножах. Сезон 5. 10-я серия - «Королев. Садко»
10:20 На ножах. Сезон 7. 16-я серия - «Оренбург. Башня»
11:30 Черный список. Сезон 2. 7-я серия - «Японская кухня и косметологи»
12:10 Черный список. Сезон 2. 3-я серия - «Нетрадиционная медицина и кондитеры»
13:20 Битва шефов. Сезон 2. 13-я серия
15:30 Битва шефов. Сезон 1. 3-я серия
17:10 Битва шефов. Сезон 2. 22-я серия
19:00 Молодые ножи. Сезон 2. 1-я серия - «Французская кухня»
20:40 Молодые ножи. Сезон 1. 8-я серия - «Стас Костюшкин»
22:00 Битва шефов. Сезон 2. 16-я серия
00:00 Сквозь снег
02:00 Пятница News. 16-я серия
02:30 Древние. Сезон 4. 10-я серия
03:10 Древние. Сезон 4. 11-я серия
03:50 Древние. Сезон 4. 12-я серия
04:20 Пятница News. 15-я серия
04:45 Простоквашино. Сезон 1. 47-я серия
04:50 Простоквашино. Сезон 1. 48-я серия
МИР
05:00 След лисицы на камнях. 3-я и 4-я серии
06:35 Рыцарь нашего времени. 1-я - 4-я серии
10:00 Новости
10:10 Белорусский стандарт
10:20 Игра в кино
13:00 Новости
13:15 Дела судебные. Деньги верните!
14:05 Дела судебные. Битва за будущее
15:10 Дела судебные. Новые истории
16:00 Новости
16:15 Дела судебные. Битва за будущее
16:50 Мировое соглашение
18:30 Новости
18:50 Игра в кино
19:25 Игра в кино
20:10 Игра в кино
20:50 Слабое звено
21:45 Кулинар-2. 11-я - 13-я серии
00:30 Наше кино. История большой любви
00:55 Дела судебные. Битва за будущее
01:40 Дела судебные. Новые истории
02:20 Свадьба
03:25 Комната старинных ключей. 1-я и 2-я серии
Время начала передач - московское.