Программа ТВЦ на 30 января 2023, телепрограмма на весь день

Телепрограмма ТВЦ на 30 января 2023 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.



Программа передач ТВЦ 30.01.2023



04:40 Георгий Жуков. Трагедия маршала

05:30 Московская неделя

06:00 Настроение

08:15 Большое кино. Бриллиантовая рука

08:50 Чужие грехи. 1-я серия

09:53 Чужие грехи. 2-я серия

10:55 Городское собрание

11:30 События

11:50 Анна-детективъ-2. 33-я серия

12:44 Анна-детективъ-2. 34-я серия

13:40 Мой герой. Владимир Большов

14:30 События

14:50 Город новостей

15:05 Петровка, 38. Специальный субботний выпуск

15:15 Свои. Сезон 2. 11-я серия

16:08 Свои. Сезон 2. 20-я серия

16:55 Актёрские драмы. Клеймо Гайдая

17:50 События

18:05 Петровка, 38

18:20 Алмазный эндшпиль. 1-я - 4-я серии

22:00 События

22:40 Специальный репортаж. Война микромиров

23:10 Знак качества. Вечная еда

00:00 События. 25-й час

00:30 Петровка, 38

00:45 Обжалованию не подлежит. Гад

01:25 Сергей Захаров. Звёздная болезнь

02:05 Если бы Сталин поехал в Америку

02:45 Осторожно, мошенники! Засада на большой дороге

03:10 Анна-детективъ-2. 33-я серия

03:55 Анна-детективъ-2. 34-я серия

04:40 Лунное счастье Анатолия Ромашина



В программе возможны изменения.