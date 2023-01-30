Программа ТВЦ на 30 января 2023, телепрограмма на весь день

Телепрограмма ТВЦ на 30 января 2023 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.
Программа передач ТВЦ 30.01.2023
04:40 Георгий Жуков. Трагедия маршала
05:30 Московская неделя
06:00 Настроение
08:15 Большое кино. Бриллиантовая рука
08:50 Чужие грехи. 1-я серия
09:53 Чужие грехи. 2-я серия
10:55 Городское собрание
11:30 События
11:50 Анна-детективъ-2. 33-я серия
12:44 Анна-детективъ-2. 34-я серия
13:40 Мой герой. Владимир Большов
14:30 События
14:50 Город новостей
15:05 Петровка, 38. Специальный субботний выпуск
15:15 Свои. Сезон 2. 11-я серия
16:08 Свои. Сезон 2. 20-я серия
16:55 Актёрские драмы. Клеймо Гайдая
17:50 События
18:05 Петровка, 38
18:20 Алмазный эндшпиль. 1-я - 4-я серии
22:00 События
22:40 Специальный репортаж. Война микромиров
23:10 Знак качества. Вечная еда
00:00 События. 25-й час
00:30 Петровка, 38
00:45 Обжалованию не подлежит. Гад
01:25 Сергей Захаров. Звёздная болезнь
02:05 Если бы Сталин поехал в Америку
02:45 Осторожно, мошенники! Засада на большой дороге
03:10 Анна-детективъ-2. 33-я серия
03:55 Анна-детективъ-2. 34-я серия
04:40 Лунное счастье Анатолия Ромашина
В программе возможны изменения.