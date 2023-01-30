Программа НТВ на 30 января 2023, телепрограмма на весь день

Телепрограмма НТВ на 30 января 2023 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.
Программа передач НТВ 30.01.2023
04:50 Пять минут тишины. Возвращение. 15-я серия
05:40 Пять минут тишины. Возвращение. 16-я серия
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Лесник. Своя земля. «Лучший друг», 1-я и 2-я серии. «Короткое замыкание», 1-я и 2-я серии
10:00 Сегодня
10:35 Лесник. Своя земля. «Лучший друг», 1-я и 2-я серии. «Короткое замыкание», 1-я и 2-я серии
13:00 Сегодня
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:45 За гранью
17:50 ДНК
19:00 Сегодня
20:00 Чужая стая. Невидимый враг. 1-я серия
21:05 Чужая стая. Невидимый враг. 2-я серия
22:00 Красный Яр. 1-я и 2-я серии
23:35 Сегодня в Москве
00:00 Красный Яр. 1-я и 2-я серии
00:20 Чума. «Свой», 1-я и 2-я серии
01:30 Чума. «Физкульт-привет», 1-я серия
02:40 Крысолов. 13-я серия
03:20 Крысолов. 14-я серия
04:50 Пять минут тишины. Возвращение. 17-я серия
В программе возможны изменения.