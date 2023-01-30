Программа 5 канала на 30 января 2023, телепрограмма на весь день

Телепрограмма 5 канала на 30 января 2023 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.
Программа передач 5 канал 30.01.2023
05:00 Известия
05:35 Испанец. 1-я - 4-я серии
09:00 Известия
09:30 Раскаленный периметр. 1-я - 4-я серии
13:00 Известия
13:30 Глухарь. Продолжение. Бег
14:25 Глухарь. Продолжение. Салочки
15:20 Глухарь. Продолжение. Фейерверк
16:20 Глухарь. Продолжение. Проверка
17:25 Глухарь. Продолжение. Палец
17:30 Известия
18:00 Глухарь. Продолжение. Палец
18:55 Глухарь. Продолжение. ППС
19:55 След. Женщина с огоньком
20:40 След. Анонимка
21:25 След. Несветская львица
22:20 Великолепная пятёрка-5. Язык цветов
23:10 Великолепная пятёрка-3. Убийца
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30 След. Мученицы
01:15 След. Не пей!
02:00 След. Козырь против депрессии
02:40 След. Венера атакует
03:15 Прокурорская проверка. Взрыватель
04:10 Прокурорская проверка. Ломбард
В программе возможны изменения.