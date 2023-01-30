Программа 5 канала на 30 января 2023, телепрограмма на весь день

Телепрограмма 5 канала на 30 января 2023 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.



Программа передач 5 канал 30.01.2023



05:00 Известия

05:35 Испанец. 1-я - 4-я серии

09:00 Известия

09:30 Раскаленный периметр. 1-я - 4-я серии

13:00 Известия

13:30 Глухарь. Продолжение. Бег

14:25 Глухарь. Продолжение. Салочки

15:20 Глухарь. Продолжение. Фейерверк

16:20 Глухарь. Продолжение. Проверка

17:25 Глухарь. Продолжение. Палец

17:30 Известия

18:00 Глухарь. Продолжение. Палец

18:55 Глухарь. Продолжение. ППС

19:55 След. Женщина с огоньком

20:40 След. Анонимка

21:25 След. Несветская львица

22:20 Великолепная пятёрка-5. Язык цветов

23:10 Великолепная пятёрка-3. Убийца

00:00 Известия. Итоговый выпуск

00:30 След. Мученицы

01:15 След. Не пей!

02:00 След. Козырь против депрессии

02:40 След. Венера атакует

03:15 Прокурорская проверка. Взрыватель

04:10 Прокурорская проверка. Ломбард



В программе возможны изменения.