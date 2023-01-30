Программа Домашний на 30 января 2023, телепрограмма на весь день

Телепрограмма Домашний на 30 января 2023 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.
Программа передач Домашний 30.01.2023
05:00 Любовь как мотив. 1-я и 2-я серии
06:30 По делам несовершеннолетних
08:20 Давай разведёмся!
09:20 Тест на отцовство
11:30 Понять. Простить. «Второе дыхание». «Новый смысл»
12:45 Порча. Крик
13:15 Знахарка. Мотылек
13:45 Верну любимого. Любой ценой
14:20 Сильная женщина. 1-я - 4-я серии
19:00 Присяжная. 1-я - 4-я серии
23:15 Порча. Крик
23:45 Знахарка. Мотылек
00:15 Верну любимого. Любой ценой
00:45 Напарницы. 9-я - 12-я серии
03:55 Дорога, ведущая к счастью. 1-я и 2-я серии
В программе возможны изменения.