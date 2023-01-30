Программа Домашний на 30 января 2023, телепрограмма на весь день

Телепрограмма Домашний на 30 января 2023 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.



Программа передач Домашний 30.01.2023



05:00 Любовь как мотив. 1-я и 2-я серии

06:30 По делам несовершеннолетних

08:20 Давай разведёмся!

09:20 Тест на отцовство

11:30 Понять. Простить. «Второе дыхание». «Новый смысл»

12:45 Порча. Крик

13:15 Знахарка. Мотылек

13:45 Верну любимого. Любой ценой

14:20 Сильная женщина. 1-я - 4-я серии

19:00 Присяжная. 1-я - 4-я серии

23:15 Порча. Крик

23:45 Знахарка. Мотылек

00:15 Верну любимого. Любой ценой

00:45 Напарницы. 9-я - 12-я серии

03:55 Дорога, ведущая к счастью. 1-я и 2-я серии



В программе возможны изменения.