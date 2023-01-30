Программа ТНТ на 30 января 2023, телепрограмма на весь день

Телепрограмма ТНТ на 30 января 2023 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.



Программа передач ТНТ 30.01.2023



05:00 Открытый микрофон. Сезон 3. 58-я серия

05:45 Открытый микрофон. Сезон 3. 59-я серия

06:35 Однажды в России. Спецдайджест. 47-я серия

07:00 Однажды в России. Спецдайджест. 42-я серия

07:30 Однажды в России. Спецдайджест. 48-я серия

08:10 Однажды в России. Спецдайджест. 17-я серия

08:30 Однажды в России. Спецдайджест. 49-я серия

09:00 Реальные пацаны. 10-я серия - «Футбол. Стрипклуб»

13:05 СашаТаня. 92-я - 100-я серии

17:30 Патриот. 1-я - 5-я серии

20:00 СашаТаня. Сезон 7. 275-я серия

20:30 СашаТаня. Сезон 7. 276-я серия

21:00 Просто Михалыч. 1-я серия

21:30 Просто Михалыч. 2-я серия

22:00 Домашний арест. 1-я серия

23:25 Папе снова 17

01:30 Такое кино. 433-я серия

01:50 Импровизация. Сезон 6. 161-я серия

02:40 Импровизация. Сезон 6. 162-я серия

03:25 Comedy Баттл. 8-я серия

04:15 Comedy Баттл. 9-я серия



В программе возможны изменения.