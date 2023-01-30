Программа ТНТ на 30 января 2023, телепрограмма на весь день

Телепрограмма ТНТ на 30 января 2023 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.
Программа передач ТНТ 30.01.2023
05:00 Открытый микрофон. Сезон 3. 58-я серия
05:45 Открытый микрофон. Сезон 3. 59-я серия
06:35 Однажды в России. Спецдайджест. 47-я серия
07:00 Однажды в России. Спецдайджест. 42-я серия
07:30 Однажды в России. Спецдайджест. 48-я серия
08:10 Однажды в России. Спецдайджест. 17-я серия
08:30 Однажды в России. Спецдайджест. 49-я серия
09:00 Реальные пацаны. 10-я серия - «Футбол. Стрипклуб»
13:05 СашаТаня. 92-я - 100-я серии
17:30 Патриот. 1-я - 5-я серии
20:00 СашаТаня. Сезон 7. 275-я серия
20:30 СашаТаня. Сезон 7. 276-я серия
21:00 Просто Михалыч. 1-я серия
21:30 Просто Михалыч. 2-я серия
22:00 Домашний арест. 1-я серия
23:25 Папе снова 17
01:30 Такое кино. 433-я серия
01:50 Импровизация. Сезон 6. 161-я серия
02:40 Импровизация. Сезон 6. 162-я серия
03:25 Comedy Баттл. 8-я серия
04:15 Comedy Баттл. 9-я серия
В программе возможны изменения.