Программа Матч ТВ на 30 января 2023, телепрограмма на весь день

Телепрограмма Матч ТВ на 30 января 2023 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.
Программа передач Матч ТВ 30.01.2023
03:35 Гандбол. SEHA-Газпром лига. «Мешков Брест» (Белоруссия) - ЦСКА (Россия)
05:05 «ФК «Барселона«. Взгляд изнутри»
06:00 Смешанные единоборства. INVICTA FC. Д. Делбони - Д. ДеКурси
07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
10:00 Новости
10:05 Специальный репортаж
10:25 Профессиональный бокс. Дмитрий Бивол. Путь к титулу
11:30 Есть тема!
12:55 Новости
13:00 Специальный репортаж
13:20 География спорта. Дальний Восток
13:50 Футбол на все времена
14:20 Новости
14:25 Спортивный дайджест
15:50 Новости
15:55 Громко
17:20 Новости
17:25 Гандбол. SEHA-Газпром лига. «СКА Минск» (Белоруссия) - «Чеховские медведи» (Россия). Прямой эфир
19:00 Баскетбол 1х1. Лига Ставок-B1BOX. Прямой эфир
21:45 Все на Матч!
22:25 Новости
22:30 Борзенко: Ринг за колючей проволокой
23:40 Конный спорт. «Dubai World Cup Carnival»
00:35 Все на Матч!
01:20 Баскетбол. Единая лига ВТБ. УНИКС (Казань) - «Пари НН» (Нижний Новгород)
03:20 Новости
03:25 Прыжки в воду. Кубок России
04:40 Громко
В программе возможны изменения.