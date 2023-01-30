Программа Матч ТВ на 30 января 2023, телепрограмма на весь день

Телепрограмма Матч ТВ на 30 января 2023 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.



Программа передач Матч ТВ 30.01.2023



03:35 Гандбол. SEHA-Газпром лига. «Мешков Брест» (Белоруссия) - ЦСКА (Россия)

05:05 «ФК «Барселона«. Взгляд изнутри»

06:00 Смешанные единоборства. INVICTA FC. Д. Делбони - Д. ДеКурси

07:00 Новости

07:05 Все на Матч!

10:00 Новости

10:05 Специальный репортаж

10:25 Профессиональный бокс. Дмитрий Бивол. Путь к титулу

11:30 Есть тема!

12:55 Новости

13:00 Специальный репортаж

13:20 География спорта. Дальний Восток

13:50 Футбол на все времена

14:20 Новости

14:25 Спортивный дайджест

15:50 Новости

15:55 Громко

17:20 Новости

17:25 Гандбол. SEHA-Газпром лига. «СКА Минск» (Белоруссия) - «Чеховские медведи» (Россия). Прямой эфир

19:00 Баскетбол 1х1. Лига Ставок-B1BOX. Прямой эфир

21:45 Все на Матч!

22:25 Новости

22:30 Борзенко: Ринг за колючей проволокой

23:40 Конный спорт. «Dubai World Cup Carnival»

00:35 Все на Матч!

01:20 Баскетбол. Единая лига ВТБ. УНИКС (Казань) - «Пари НН» (Нижний Новгород)

03:20 Новости

03:25 Прыжки в воду. Кубок России

04:40 Громко



В программе возможны изменения.