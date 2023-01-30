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Программа Звезда на 30 января 2023, телепрограмма на весь день



Телепрограмма Звезда на 30 января 2023 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.

Программа передач Звезда 30.01.2023

03:55 Не забывай. 1-я и 4-я серии
07:00 Сегодня утром
09:00 Новости дня
09:20 Застава в горах
11:20 Открытый эфир
13:00 Новости дня
13:20 Москва - фронту
13:45 Офицеры. 1-я - 4-я серии
15:00 Военные новости
15:05 Офицеры. 1-я - 4-я серии
18:00 Новости дня
18:20 Специальный репортаж
18:55 Неизвестные сражения Великой Отечественной. За полярным кругом
19:40 «Загадки века» с Сергеем Медведевым. Афёра тысячелетия. Как американцы хранят чужое золото
20:30 Новости дня
21:15 Открытый эфир
22:55 «Между тем» с Наталией Метлиной
23:20 Хозяин тайги
01:05 Где 042?
02:15 Близнецы
03:35 Офицеры. 1-я и 2-я серии

В программе возможны изменения.









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